Dưỡng da mềm mịn, khỏe đẹp tự nhiên với sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo

Ra đời từ việc thấu hiểu những vấn đề của làn da phụ nữ Á Đông, sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo mang đến giải pháp giúp nuôi dưỡng làn da mềm mịn, sáng khỏe tự nhiên, hỗ trợ phục hồi hiệu quả các vấn đề của da.



Là một sản phẩm được nghiên cứu bởi Trung tâm Dược mỹ phẩm Hoa Linh, sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo là sự tiếp nối các thành tựu nghiên cứu dựa trên nền tảng tinh hoa y dược cổ truyền. Công thức kết hợp các dược liệu truyền thống cùng các thảo dược quý từ khắp nơi trên thế giới mang đến những hiệu quả dưỡng da thiết thực cho phụ nữ:

Làm sạch nhẹ nhàng, lấy đi tế bào chết trên da nhờ trà xanh kết hợp tinh chất sữa gạo, không gây kích ứng, bào mòn da.

Cung cấp độ ẩm cho da, không gây nhờn dính: Dầu Olive, cùng các Vitamin (Vitamin E, Vitamin B5), Nha đam có công dụng dưỡng ẩm, giúp duy trì độ ẩm trên da.

Góp phần kháng khuẩn, giảm mẩn ngứa, hạn chế mụn lưng, da sần sùi, thô ráp nhờ chiết xuất khổ qua, Kim ngân hoa, Cúc la mã, Cam thảo, Cỏ xạ hương, Sài đất.

Dưỡng da, giúp cải thiện tình trạng khô sần nứt nẻ, cho da trắng hồng, mềm mịn: Chiết xuất nhân sâm giàu khoáng chất, vitamin và các chất chống oxy hóa đem lại làn da căng tràn sức sống, giảm tình trạng rám nắng, xỉn màu trên da. Đương quy là loại dược liệu quý có khả năng tăng cường hoạt huyết dưới da, nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Bên cạnh độ an toàn và hiệu quả trên da, sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo còn ghi điểm bởi thể chất mà vàng trong đẹp mắt, tạo bọt nhanh, bọt bông mịn đều. Đặc biệt da sạch nhanh và không hề có cảm giác nhờn dính. Hương thơm thư giãn, lưu trên da lâu sau khi tắm.

Sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo được đông đảo phái đẹp hết lời khen ngợi

Nằm trong xu hướng làm đẹp bền vững, việc quan tâm và chăm sóc làn da của cơ thể hơn từ phái đẹp được nhận định là một trong những xu hướng sẽ lên ngôi năm 2023. Các sản phẩm chăm sóc cơ thể có thành phần dược liệu, thảo dược như sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo ngày càng được chị em yêu thích.

Nhờ các chiết xuất dược liệu, thảo dược, sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo không chỉ giúp làm sạch mà còn mang đến những tác động tích cực trong quá trình nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, đảm bảo độ an toàn cao, phù hợp cho nhiều đối tượng sử dụng. Có lẽ vậy nên chẳng khó hiểu khi sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo được chị em phái đẹp, người nổi tiếng tin tưởng lựa chọn sử dụng và hết lời khen ngợi từ những ngày đầu ra mắt.

Trước đó trên trang cá nhân của mình, BTV Hương Giang (Gia đình truyền hình) đã chia sẻ bản thân rất thích sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo, đây cũng là bí quyết giúp nữ biên tập viên thư giãn sau ngày dài bận rộn: "Tắm xong sau 4 - 8 tiếng vẫn thoang thoảng mùi thơm. Tắm xong da ẩm mịn và mướt." Sau một thời gian sử dụng, sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo đã thực sự giúp làn da của cô nàng được "hồi sinh", trở thành bí quyết vừa dưỡng da ẩm mềm mịn lại duy trì độ ẩm lâu trên da mà không hề nhờn dính.

Hot girl Xoài Non cũng thừa nhận mình là "fan cứng" của em này: "Xoài đã dùng hết hai chai sữa tắm Ngọc Thảo rồi thì thấy da ẩm mềm mịn, khoẻ và đều màu hơn. Có khi bận rộn lười tẩy da chết xíu xiu mà cũng không bị mụn lưng li ti nữa." Nhờ đó mà nghỉ lễ vừa rồi cô nàng đã được chồng yêu chụp cho bộ ảnh bikini cực cháy đó.



Mùa hè đã đến, chị em nào muốn sở hữu làn da mềm mịn, sáng khỏe tự nhiên để tự tin diện mọi outfit thì tham khảo và "bỏ giỏ" ngay sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo ngay từ bây giờ. Sản phẩm an toàn, dịu nhẹ cho da, phù hợp với cả người có làn da nhạy cảm, hay mụn nhọt, mẩn ngứa. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc, cửa hàng tạp hóa toàn quốc và gian hàng chính hãng tại kênh TMĐT: https://shope.ee/fubB5gngt

Chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

Địa chỉ: B19D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội