Là một trong những mỹ nhân lai nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, Quách Bích Đình từng được biết đến với vẻ đẹp sắc sảo, vóc dáng cao ráo và khí chất gợi cảm. Cô gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu, sau đó là diễn viên. Người đẹp sinh năm 1984 từng được truyền thông gọi bằng những danh xưng như nữ hoàng quảng cáo, ngọc nữ sexy xứ Đài, thậm chí được khán giả Trung Quốc bình chọn là nữ thần quốc dân. Sau khi kết hôn với Hướng Tả, con trai ông trùm showbiz Hong Kong Hướng Hoa Cường và bà Trần Lam, cô tiếp tục trở thành một trong những nàng dâu hào môn được chú ý nhất Cbiz.

han sắc lai Trung - Mỹ cuốn hút của "cô dâu nghìn tỷ" Quách Bích Đình.

Cuộc hôn nhân này cũng đưa Quách Bích Đình bước vào một cuộc sống mà con số tài sản khiến nhiều người choáng ngợp. Theo truyền thông Trung Quốc, sau khi con trai kết hôn với Quách Bích Đình, bà Trần Lam từng mua tặng hai vợ chồng hai căn hộ tại Bắc Kinh và Đài Bắc với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, sau khi Quách Bích Đình sinh con gái đầu lòng, gia đình nhà chồng còn tặng riêng cô một căn hộ hạng sang tại Đài Bắc trị giá hơn 21 triệu USD, tương đương hơn 540 tỷ đồng, cùng 50 triệu NDT tiền mặt, khoảng 172 tỷ đồng.

Cuộc hôn nhân nhiều bàn tán của mỹ nhân vạn người mê và Hướng Tả.

Đến năm 2022, khi Quách Bích Đình sinh người con thứ hai, một bé trai được xem là cháu đích tôn của gia đình, những món quà xa xỉ tiếp tục được trao cho nàng dâu. Bà Trần Lam từng tuyên bố Quách Bích Đình sẽ nhận được phần thưởng nóng mỗi lần sinh con. Ngoài những món quà tiền tỷ, nữ diễn viên còn được cho là sẽ hưởng một phần tài sản thừa kế của bố mẹ chồng. Chính vì vậy, danh xưng "cô dâu nghìn tỷ" được truyền thông dùng để mô tả cuộc sống hào môn của Quách Bích Đình cũng không phải tự nhiên mà có.

Quách Bích Đình nhận nhiều khoản thưởng giá trị hàng trăm tỷ đồng từ gia đình trùm giải trí Hướng Hoa Cường sau khi sinh con.

Thế nhưng điều thú vị nằm ở chỗ, giữa cuộc sống gắn với những căn hộ hàng trăm tỷ, kim cương và hàng hiệu, bí quyết giữ dáng mà Quách Bích Đình từng chia sẻ lại chẳng hề xa xỉ. Sau hai lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn duy trì vóc dáng thon gọn và diện mạo trẻ trung. Cô từng gây chú ý khi tiết lộ đã giảm khoảng 12kg trong 3 tháng mà không cần tập luyện, chủ yếu bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống.

Một trong những món xuất hiện trong chế độ ăn này là củ cải trắng, loại thực phẩm quen thuộc đến mức gần như có mặt trong căn bếp của nhiều gia đình. Củ cải trắng từ lâu còn được ví von là “nhân sâm của người nghèo” bởi giá thành rẻ và giá trị dinh dưỡng. Với Quách Bích Đình, đây cũng là một lựa chọn khá bình dân trong hành trình kiểm soát vóc dáng.

Vóc dáng thon thả sau sinh của nữ diễn viên nhờ chế độ ăn uống khoa học với các thực phẩm lành mạnh.

Củ cải trắng hấp - "Nhân sâm cho người nghèo"

Khi kiểm soát cân nặng, Quách Bích Đình ưu tiên những loại rau củ được chế biến đơn giản như luộc hoặc hấp thay vì các món nhiều dầu mỡ. Trong số đó, củ cải trắng được cô đặc biệt chú ý.

Củ cải trắng chứa nhiều nước, chất xơ và có mức năng lượng tương đối thấp, vì vậy có thể góp phần tạo cảm giác no khi được đưa vào một chế độ ăn kiểm soát tổng lượng calo. Bên cạnh đó, loại củ quen thuộc này cũng cung cấp vitamin C cùng một số khoáng chất. Chính sự bình dân, dễ mua và dễ chế biến khiến củ cải trắng trở thành một lựa chọn khá tiết kiệm so với hình dung về chế độ ăn của một nàng dâu hào môn.

Dĩ nhiên, không có loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể tự mình tạo ra hiệu quả giảm cân thần tốc. Điểm đáng chú ý trong cách ăn của Quách Bích Đình nằm ở việc ưu tiên thực phẩm ít chế biến, giàu rau củ và kiểm soát tổng lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Cháo trắng thay cơm

Một lựa chọn khác trong thực đơn giữ dáng của Quách Bích Đình là cháo trắng. So với cơm, cháo có lượng nước cao hơn nên với cùng một lượng nguyên liệu ban đầu, một bát cháo có thể tạo cảm giác nhiều và dễ ăn hơn.

Tuy nhiên, nói cháo mặc nhiên ít calo hơn cơm là chưa đủ chính xác bởi lượng năng lượng còn phụ thuộc vào cách nấu và khẩu phần. Vì vậy, giá trị của lựa chọn này chủ yếu nằm ở việc giúp cô thay đổi khẩu phần tinh bột và tạo cảm giác nhẹ bụng hơn, thay vì coi cháo như một món ăn có khả năng tự động đốt mỡ.

Sữa chua trở thành món ăn vặt

Bên cạnh rau củ và các món ăn đơn giản, sữa chua cũng được Quách Bích Đình lựa chọn làm món ăn nhẹ. Cô ưu tiên những loại ít đường hoặc không đường để hạn chế lượng đường bổ sung trong khẩu phần.

Sữa chua có thể cung cấp protein, canxi và các vi khuẩn có lợi tùy sản phẩm, đồng thời là lựa chọn thuận tiện khi cần một món ăn nhẹ thay cho những loại đồ ăn vặt nhiều đường hoặc chất béo. Điều quan trọng vẫn là tổng thể chế độ ăn trong ngày, thay vì một khung giờ vàng cố định có thể quyết định việc giảm cân.