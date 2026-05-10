Đừng vội trách con trai mình kém cỏi, chúng chỉ phát triển chậm hơn 1 chút thôi

Vài ngày trước, một người bạn thân của tôi than thở trong nhóm chat rằng con trai chị ấy học lớp 1 rồi mà mãi vẫn không học được. Chữ b với d phân biệt không nổi, p với q thì viết ngược lên ngược xuống.

Giáo viên bộ môn đã nhiều lần gọi phụ huynh lên trao đổi, ý tứ trong lời nói đều là: phụ huynh cần để tâm đến con nhiều hơn.

Bạn tôi nói: “Ngày nào mình cũng kèm con học tới 10 giờ đêm, khản cả cổ. Con gái nhà người ta sao học giỏi thế, còn con trai mình có phải IQ có vấn đề không?”

Tôi rất hiểu sự lo lắng của chị ấy.

Nhưng điều tôi muốn nói hơn cả là: đừng vội, thật sự đừng vội. Không phải con ngốc, mà là con vẫn chưa “khai ngộ” thôi.

Bởi con trai và con gái vốn dĩ đã khác nhau.

Đừng dùng tiêu chuẩn của con gái để yêu cầu con trai

Rất nhiều bà mẹ có chung một nỗi băn khoăn: Con gái trong lớp chữ viết ngay ngắn, vở sạch sẽ, ngồi học nghiêm túc. Còn nhìn lại con trai mình thì chữ như “kiến đánh nhau”, vở đầy vết tẩy xóa, ngồi trên ghế như có đinh, ba phút cũng không yên.

Rồi mẹ bắt đầu sốt ruột, cáu gắt, không nhịn được mà quát mắng. Nhưng bạn có từng nghĩ rằng… thật ra đây không phải lỗi của con?

Các nghiên cứu khoa học từ lâu đã chứng minh rằng tốc độ phát triển não bộ của bé trai và bé gái là khác nhau.

Vùng ngôn ngữ của bé gái phát triển sớm và nhanh hơn, nên các bé thường biết nói sớm, nhận mặt chữ nhanh và giỏi biểu đạt hơn.

Trong khi đó, bé trai lại phát triển sớm hơn về khả năng vận động và cảm nhận không gian, vì vậy các bé thích chạy nhảy, leo trèo, tháo lắp đồ vật hay chơi xếp hình.

Bạn có bắt một cậu bé có não bộ còn chưa sẵn sàng cho việc viết chữ phải đi so sánh với một bé gái đã có thể viết lưu loát, điều đó có công bằng không?

Bản thân cậu bé cũng rất tủi thân.

Con rõ ràng đã cố gắng rồi, nhưng mãi vẫn không đạt được tiêu chuẩn mà người lớn đặt ra.

Bị mắng hết lần này đến lần khác, bị phủ nhận liên tục, dần dần con sẽ tự nói với chính mình:

“Mình đúng là kém cỏi.”

“Mình thật sự rất ngốc.”

Đó mới là điều khiến người ta đau lòng nhất.

Con còn chưa kịp “khai ngộ”, đã bị đả kích đến mức mất hết tự tin.

Bé trai “khai ngộ” muộn, nhưng khi đã hiểu chuyện thì sức bật rất lớn

Tôi từng quen một cậu bé, hồi nhỏ cũng là “học sinh yếu”.

Chữ viết xấu, văn viết không trôi chảy, toán thì thường xuyên bất cẩn sai lỗi.

Nhưng mẹ cậu không mắng con, cũng không ép con làm bài tập ngày đêm. Mỗi cuối tuần, chị chỉ đưa con tới thư viện, con thích đọc gì thì đọc: truyện tranh, sách khoa học, truyện kể… đều được.

Rồi đến một ngày khi học cấp 2, cậu bé bất ngờ nói với mẹ:

“Con muốn học hành nghiêm túc.”

Từ đó, cậu tự lập kế hoạch, tự tìm cách học, tự bù đắp điểm yếu của mình và cuối cùng thi đỗ vào một trường đại học khá tốt.

Mẹ cậu nói:

“Cảm giác giống như chờ hơn mười năm, cuối cùng bông hoa cũng nở.”

Đó chính là quy luật trưởng thành của rất nhiều bé trai: trưởng thành muộn, nhưng một khi đã “khai ngộ” thì nội lực rất mạnh.

Khi “công tắc học tập” trong đầu được bật lên, khả năng tập trung, tư duy logic và ý thức mục tiêu của các bé sẽ bùng nổ mạnh mẽ.

Vấn đề là: trước khi công tắc ấy được bật lên, liệu cha mẹ có đủ kiên nhẫn để chờ hay không?

Liệu trong những ngày con còn “chậm hơn người khác”, bạn có còn tiếp tục yêu thương con thật dịu dàng không?

Một vài lời khuyên để đồng hành cùng con trong giai đoạn “chưa khai ngộ”

1. Thay câu “Sao con ngốc thế?” bằng “Không sao, mình thử lại nhé”

Mỗi câu nói buột miệng của cha mẹ đều đang định hình cách con nhìn nhận bản thân. Bạn nói con ngốc, con sẽ thật sự nghĩ mình ngốc.

Nhưng nếu bạn nói: “Không sao đâu, chậm một chút cũng được.”; “Con làm được mà.”

Con sẽ tin rằng mình chỉ chậm hơn người khác một chút thôi, chứ không phải không thể.

2. Thay câu “Ngồi yên đi!” bằng “Viết xong dòng này rồi chạy một lát nhé”

Con trai vốn cần được vận động. Bắt một cậu bé ngồi im một tiếng đồng hồ đôi khi còn mệt hơn chạy 1.000 mét.

Thay vì đối đầu với con, hãy thuận theo nhịp sinh học của con: Học 10 phút, vận động 5 phút, hiệu quả có khi còn cao hơn.

3. Cho con làm bằng tay nhiều hơn, thay vì chỉ học thuộc lòng

Con trai thường hứng thú với những thứ có thể tự tay thao tác.

Xếp lego, lắp ráp mô hình, làm thí nghiệm nhỏ, sửa đồ cùng bố mẹ… tất cả đều đang rèn luyện khả năng tập trung và tư duy logic.

Có thể con ngồi trước bàn học không yên, nhưng lại có thể ngồi hàng giờ trước hộp dụng cụ.

Điều đó cũng là học.

4. Điều quan trọng nhất: bảo vệ sự tự tin của con

Một cậu bé có thể học chưa giỏi, nhưng không thể để con nghĩ rằng mình vô dụng. Một khi con tin rằng: “Dù sao mình cũng không phải kiểu người học giỏi”. Thì con sẽ thật sự từ bỏ cố gắng. Mà một khi lòng tự tin đã sụp đổ, rất khó để xây dựng lại.

Vì thế, khi con thi không tốt, khi chữ con viết còn nguệch ngoạc, khi con thua xa những bé gái cùng tuổi… xin hãy đứng về phía con.

Hãy nói với con rằng: “Bây giờ chưa biết không có nghĩa sau này cũng không biết.”; “Cứ từ từ thôi, mẹ sẽ đồng hành cùng con.”

Lời cuối

Cậu con trai của bạn có thể không giỏi nói lời ngọt ngào, không vẽ được tấm thiệp đẹp vào ngày sinh nhật mẹ.

Nhưng khi thấy mẹ mệt, con sẽ vụng về rót cho mẹ cốc nước.

Khi thấy mẹ buồn, con không biết an ủi thế nào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh bên.

Tình yêu của con giống như một bông hoa nở muộn, một tia nắng ấm chậm rãi. Muốn nhìn thấy nó, người mẹ cần đủ kiên nhẫn và tinh tế.

Vì vậy, đừng vội. Đừng so sánh con với người khác. Đừng dùng nỗi lo lắng của mình để ép con trưởng thành sớm.

Hãy yêu thương cậu con trai của bạn thật nhiều, kể cả khi con vẫn chậm hơn người khác một nhịp. Cho con thêm thời gian và sự kiên nhẫn.

Rồi sẽ có một ngày, bạn chợt nhận ra: Cậu bé từng bị cho là “chậm hiểu” ấy, đã lặng lẽ lớn lên thành một người có thể che chở lại cho mẹ. Và tất cả điều đó bắt đầu từ việc: vào thời điểm con cần được tin tưởng nhất, bạn đã không từ bỏ niềm tin vào con.

Nguồn: Sohu