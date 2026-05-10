Mẹ Teresa - “Người mẹ của những người khốn cùng”: Người phụ nữ dành cả cuộc đời để ôm lấy những con người bị thế giới bỏ quên

Khi nhắc đến những người phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới trong thế kỷ 20, Mẹ Teresa là cái tên gần như luôn được nhắc đến đầu tiên. Không phải vì bà sở hữu quyền lực, những phát minh vĩ đại hay khối tài sản khổng lồ, mà bởi bà đã dành gần như cả cuộc đời để chăm sóc những con người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi nhất.

Trong mắt hàng triệu người trên thế giới, Mẹ Teresa không chỉ là một nhà hoạt động nhân đạo, mà còn là biểu tượng của lòng trắc ẩn và sự hy sinh thầm lặng.

Từ cô gái trẻ rời quê hương đến hành trình gắn bó với người nghèo

Mẹ Teresa tên thật là Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, sinh năm 1910 tại Skopje, thuộc Đế quốc Ottoman thời điểm đó (nay là Bắc Macedonia), trong một gia đình người Albania. Theo các tư liệu từ Encyclopaedia Britannica và NobelPrize.org , bà sớm bộc lộ sự quan tâm đặc biệt tới những người có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 18 tuổi, bà rời quê hương để sang Ireland học tập, trước khi đến Ấn Độ sinh sống và làm việc. Đây cũng là nơi gắn bó với bà trong phần lớn cuộc đời.

Ban đầu, bà làm giáo viên tại một trường học ở Kolkata (Calcutta cũ). Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh nghèo đói, bệnh tật và những con người chết dần ngoài đường phố mà không được chăm sóc, bà quyết định dành cuộc đời mình cho công việc hỗ trợ người yếu thế.

Năm 1950, bà thành lập tổ chức Missionaries of Charity tại Kolkata với mục tiêu chăm sóc “những người nghèo nhất trong những người nghèo”.

Người phụ nữ bước vào những nơi nhiều người quay lưng

Điều khiến Mẹ Teresa trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở lòng tốt, mà ở việc bà lựa chọn đi tới những nơi đau đớn và thiếu thốn nhất.

Trong nhiều thập kỷ, bà cùng cộng sự chăm sóc người hấp hối vô gia cư, trẻ mồ côi, người già neo đơn, bệnh nhân phong và những người mắc bệnh hiểm nghèo bị gia đình hoặc xã hội xa lánh.

Theo thống kê của Missionaries of Charity, chỉ sau vài chục năm hoạt động, mạng lưới hỗ trợ do bà sáng lập đã mở rộng tới hơn 100 quốc gia với hàng trăm cơ sở chăm sóc nhân đạo.

Hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé trong bộ sari trắng viền xanh xuất hiện giữa các khu ổ chuột ở Kolkata dần trở thành biểu tượng toàn cầu của lòng nhân ái.

Giải Nobel Hòa bình và sự ghi nhận của thế giới

Năm 1979, Mẹ Teresa được trao Giải Nobel Hòa bình vì những đóng góp nhân đạo dành cho người nghèo và người yếu thế.

Trong bài phát biểu nhận giải tại Oslo, điều bà nhấn mạnh không phải là thành tựu cá nhân, mà là nỗi cô đơn và cảm giác bị bỏ rơi của con người trong xã hội hiện đại.

Một trong những câu nói nổi tiếng nhất của bà được nhiều tài liệu quốc tế trích dẫn là:

“Sự nghèo khổ lớn nhất không phải thiếu ăn hay thiếu mặc, mà là cảm giác không được yêu thương và không ai cần đến.”

Bà cũng từng nói:

“Nếu bạn không thể giúp một trăm người, hãy giúp một người thôi.”

Những phát biểu giản dị ấy đã khiến Mẹ Teresa trở thành một trong những nhân vật nhân đạo có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Không chỉ chữa lành cơ thể, mà còn chữa lành cảm giác bị bỏ rơi

Điều khiến nhiều người xúc động khi nhắc đến Mẹ Teresa là bà không chỉ quan tâm tới nhu cầu vật chất của con người.

Bà đặc biệt chú ý tới những người bị xã hội lãng quên: những bệnh nhân hấp hối không người thân, trẻ em bị bỏ rơi, người già sống cô độc hay những người không còn nơi để quay về.

Trong nhiều bài phát biểu, bà cho rằng nỗi đau lớn nhất của con người không chỉ là đói nghèo, mà là cảm giác mình không còn giá trị với ai.

Có lẽ chính điều đó khiến bà được gọi bằng cái tên: “Người mẹ của những người khốn cùng”.

Dù không có con ruột, bà lại trở thành chỗ dựa tinh thần của hàng triệu người trên thế giới.

Vì sao Mẹ Teresa vẫn khiến thế giới xúc động sau nhiều thập kỷ?

Mẹ Teresa qua đời năm 1997 tại Kolkata, hưởng thọ 87 tuổi. Nhưng cho đến hôm nay, tên tuổi của bà vẫn được nhắc đến như một biểu tượng của lòng nhân hậu và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Trong một thế giới ngày càng vội vã, nơi con người dễ thờ ơ trước nỗi đau của nhau, câu chuyện về Mẹ Teresa vẫn khiến nhiều người xúc động bởi sự tử tế giản dị nhưng bền bỉ.

Bà không thay đổi thế giới bằng quyền lực.

Không tạo ra những điều vĩ đại theo cách thông thường.

Bà chỉ dành cả cuộc đời để chứng minh một điều rất đơn giản:

Rằng ngay cả những con người nghèo khổ, yếu đuối và bị lãng quên nhất cũng xứng đáng được đối xử bằng sự tôn trọng và yêu thương.