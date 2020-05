"Đừng tự tay phá hủy làn da mình": Bác sĩ da liễu cảnh báo 5 cách làm đẹp chị em vẫn thường làm lại vô tình khiến da càng tồi tệ hơn

"Không phải tất cả những điều được quảng cáo đều tốt cho làn da của bạn" - Claire Chang bác sĩ da liễu nổi tiếng tại New York cảnh báo. Một số sản phẩm hay phương pháp làm đẹp gây hại nhiều hơn mà bạn không hề hay biết.

Bác sĩ da liễu Claire Chang, New York.

Và dưới đây là lời cảnh báo từ bác sĩ da liễu New York về 5 phương pháp quen thuộc các chị em thường làm nhưng lại vô tình hủy hoại làn da.

#1. Dùng mặt nạ lột để lột mụn đầu đen, trị mụn cám hay tẩy da chết...

Mặt nạ lột mụn được xem là bí kíp được nhiều chị em sử dụng, phương pháp này giúp loại bỏ mụn đầu đen, mụn cám, bã nhờn và tế bào chết trên da. Thường thì nó là một chất gel đặc, bôi lên da vài phút là khô lại và bám chặt lên da, lột lớp mask ấy thì mụn đầu đen, mụn ẩn... cũng theo đó mà được loại bỏ.

Tất cả các loại mặt nạ lột đều rất bám trên da nên khi bóc sẽ khá đau, da bị đỏ lên bởi tác động của lớp mặt nạ. Nên dù có được quảng cáo rầm rộ thế nào thì bạn cũng không nên dùng mặt nạ lột cho da.

Thế nhưng bác sĩ Claire Chang cảnh báo rằng những mặt nạ này chứa đầy chất gây kích ứng, cồn xát, và đôi khi có cả keo thủ công để tạo độ bám dính lên da. Sử dụng mặt nạ lột làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và tấy đỏ vì nó sẽ lôi ra những sợi lông nhỏ trên bề mặt da, lớp dầu nhờn tự nhiên cũng mất đi khiến các lỗ chân lông dễ bị tổn thương. Việc này có thể dẫn đến nhiều hệ quả khác nhau, từ mụn cho đến những lỗ chân lông giãn to hay sự sản sinh mụn mủ.

#2. Tẩy da chết với đường, hạt cafe...

Đây là một trong những phương pháp DIY được truyền miệng khá nhiều nhưng thực tế nó gây hại nhiều hơn là có lợi cho làn da của bạn. Bạn chỉ nên dùng đường hay hạt cafe tẩy da chết tại vùng da body còn da mặt thì tuyệt đối không nên.

Bác sĩ Claire Chang cảnh báo các cạnh góc cạnh của đường hay hạt cafe sẽ khiến da bị mài mòn, massage nhiều sẽ khiến da tấy đỏ, dễ bị kích ứng. Đến cả các sản phẩm tẩy da chết dạng hạt li ti còn không nên dùng huống chi là đường hay hạt cafe. Nếu bạn đang tìm kiếm một số loại tẩy da chết hiệu quả mà lành tính cho da, tốt hơn hết là bạn nên sử dụng các loại toner có chứa AHA/BHA.

#3. Tẩy trang hay dưỡng ẩm bằng dầu dừa



Claire Chang cảnh báo dầu dừa có thể gây bít tắc lỗ chân lông. Theo như nghiên cứu da liễu thì nếu xét trên thang điểm 5, thì mức độ gây bít tắc của dầu dừa đạt mức 4, tức là nguy cơ gây hại cho lỗ chân lông khá cao. Dầu dừa tuy lành tính và có khả năng dưỡng ẩm tốt, nhưng nó lại có thể là thành phần rất dễ gây ra mụn.

Những người có làn da nhạy cảm, da nhờn,.. dầu dừa có thể gây ngứa ngáy, nổi mề đay do bản thân dầu dừa chứa chất nhờn cao. Trong khi đó, mụn là bệnh do nang lông - tuyến bã ở da hoạt động thái quá làm tiết nhiều bã nhờn, nên nếu bị bít kín do lớp dầu dừa trên mặt, chất bã nhờn sẽ ứ đọng lại ở lỗ chân lông tạo thành nhân mụn. Với da dầu, tốt nhất nên hạn chế sử dụng dầu dừa chăm sóc da.

#4. Dùng bàn chải, miếng cọ hay khăn mặt... massage da mặt khi rửa mặt

Rất nhiều lời khuyên từ các chuyên gia da liễu nên massage nhẹ nhàng làn da trong 60 giây khi rửa mặt, nhưng việc massage chỉ tốt khi dùng các đầu ngón tay nhẹ nhàng hoặc dùng máy rửa mặt; còn tất cả các dụng cụ như bàn chải, miếng cọ nhám hay ngay cả khăn mặt của bạn cũng không dành cho việc massage này.

Giống như cách tẩy tế bào chết trên da, bàn chải, miếng cọ hay khăn mặt gây ra quá nhiều ma sát, sẽ khiến da bị tấy đỏ, lớp dầu tự nhiên bị phá hủy, làn da bị mài mòn càng ngày càng mỏng hơn. Vậy nên cần tuyệt đối tránh những dụng cụ như vậy khi rửa mặt. Bạn chỉ cần dùng các đầu ngón tay massage trong 60 phút là da mặt đã được làm sạch tận chân tơ rồi.

#5. Dùng baking soda cho các phương pháp chăm sóc da DIY da mặt

Baking soda có tính kiềm rất mạnh khi được hòa tan vào nước, nên có độ pH rất cao từ 7 - 9,0. Trong khi độ pH trung bình của làn da chỉ ở khoảng 4,5 - 5 nên nếu dùng baking soda cho các phương pháp skin care DIY thì độ pH của làn da sẽ bị phá vỡ, lớp màng axit bảo vệ da khi gặp chất có tính kiềm mạnh như baking soda sẽ bị tổn hại. Và bạn càng dùng baking soda thì da càng khô, càng dễ mẩn đỏ và cảm thấy da bị châm chích rất khó chịu.

"Bạn luôn tìm kiếm những loại sữa rửa mặt cân bằng độ pH cho da, vậy tại sao lại dùng baking soda để phá vỡ độ pH tự nhiên của da mình" - Bác sĩ Claire Chang cảnh tỉnh. Vậy nên tất cả những phương pháp DIY cho da mặt như tẩy da chết, trị mụn, bỏ quầng thâm, vết thâm mụn... sử dụng baking soda cần phải được loại bỏ hết.

Nguồn: Cosmo.ph