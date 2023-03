Dùng serum vitamin C là điều quan trọng số 3 giúp da căng sáng

Một làn da xỉn màu sẽ khiến tổng thể nhan sắc có phần mệt mỏi, thiếu sức sống. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến làn da xỉn màu như: Ngủ không đủ giấc, thiếu dưỡng ẩm cho da, không làm sạch kỹ càng, không dùng kem chống nắng, lười tẩy tế bào chết, uống ít nước… Để cải thiện làn da xỉn màu, bạn có thể tham khảo ngay 5 bí kíp dưỡng da dưới đây.



1. Làm sạch da kỹ càng

Làm sạch là bước đầu tiên trong việc dưỡng da, da được làm sạch kỹ càng sẽ khỏe, không bị bít tắc bởi bụi bẩn và dầu thừa, từ đó khiến da dễ dàng hấp thụ dưỡng chất, sáng khỏe và giảm thiểu mụn. Ở bước này, bạn cần sử dụng 2 sản phẩm: Tẩy trang và sữa rửa mặt. Bước tẩy trang sẽ giúp loại bỏ lớp kem chống nắng, makeup có khả năng tích tụ bên dưới lỗ chân lông gây bí da, xỉn màu. Bước rửa mặt lại giúp làm sạch dầu thừa và chất bẩn còn sót lại, trả lại làn da sáng khỏe nhất.

2. Dùng kem chống nắng đều đặn

Tia UV có thể xuyên qua những đám mây, cửa sổ, nhà kính… tác động lên da khiến da đen sạm, hình thành nguy cơ ung thư da. Ngoài ra, ánh sáng xanh từ các thiết bị đèn, máy tính, tivi, điện thoại... tỏa ra cũng khiến làn da ngày 1 xám xịt và xỉn màu. Do đó, bạn đừng quên bôi kem chống nắng mỗi ngày để bảo vệ da toàn diện. Ngoài ra, bạn cũng cần dùng thêm các đồ dùng che chắn như mũ, áo, ô, kính chống nắng để bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.

3. Dùng serum vitamin C

Serum vitamin C là bước vô cùng quan trọng trong quá trình chăm sóc da, giúp: Chống oxy hóa, làm sáng da, cải thiện sự đổi màu, tăng sinh collagen. Sử dụng các serum vitamin C đều đặn sẽ giúp cải thiện màu và kết cấu da; bảo vệ da khỏi các tác hại của tia UV, ánh sáng xanh, môi trường ô nhiễm… từ đó giúp da sáng khỏe và đều màu 1 cách tự nhiên. Khi lựa chọn serum vitamin C, bạn nên cân nhắc để chọn được nồng độ vitamin C phù hợp. Tỷ lệ vitamin C trong sản phẩm càng cao càng có tác động mạnh và càng dễ gây kích ứng, khiến da nhạy cảm. Ngoài ra, đừng quên kết hợp sử dụng serum vitamin C và kem chống nắng mỗi sáng sẽ giúp các thành phần trong cả 2 sản phẩm này hoạt động hiệu quả, từ đó giúp dưỡng trắng và bảo vệ da khỏi tác động từ ánh nắng mặt trời.

4. Tẩy da chết hàng tuần

Tẩy da chết sẽ giúp loại bỏ lớp tế bào chết già nua, xỉn màu để có làn da mịn màng. Tẩy tế bào chết đúng cách sẽ khiến làn da được làm sạch hiệu quả và giúp da hấp thụ các sản phẩm dưỡng da được tốt hơn, làn da trông cũng mịn màng và sáng khỏe hơn. Mỗi tuần bạn nên tẩy tế bào chết đều đặn 1 đến 2 lần. Bạn có thể chọn các sản phẩm tẩy tế bào chết vật lý hoặc hóa học tùy theo sở thích. Với tẩy tế bào chết vật lý, bạn lưu ý nên thật nhẹ tay để tránh gây trầy xước da. Còn với tẩy tế bào chết hóa học, bạn nên chọn sản phẩm có tỷ lệ acid dịu nhẹ, không quá "nặng đô" so với làn da.

5. Uống đủ nước, ngủ đủ giấc

Cuối cùng, bạn đừng quên xây dựng chế độ sống lành mạnh, uống đủ 2L nước và ngủ đủ giấc để dưỡng da thêm sáng khỏe. Uống đủ nước sẽ giúp tăng cường trao đổi chất, giúp đào thải độc tố và khiến da sáng khỏe từ bên trong. Còn việc ngủ đủ giấc và đúng giờ sẽ giúp da có thời gian tái tạo, duy trì vẻ sáng khỏe. Do đó, bạn nên ngủ đủ 8h mỗi ngày và đi ngủ trước 11h để da tái tạo và có điều kiện hấp thụ dưỡng chất từ các sản phẩm dưỡng.