Đừng mua đồ chỉ vì nó thời trang nữa, xu hướng mua hàng cũ đang tăng

Theo Công ty nghiên cứu Green Story Inc., các sản phẩm dệt sẽ gây ra 25% lượng khí thải CO2 toàn cầu vào năm 2050, bất kỳ xu hướng nào hướng về nền kinh tế tuần hoàn cũng đều đem lại lợi ích cho Trái đất. Mua một đồ dùng rồi có thể giảm khí thải CO2 82%.

Hội đồng Tái chế hàng dệt may (Council for Textile Recycling) ước tính Mỹ sẽ tạo ra 35,4 tỉ pounds chất thải dệt may năm nay. Quỹ Ellen MacArthur Foundation cho biết hơn 1/2 quần áo thời trang nhanh bị vứt bỏ chỉ trong chưa đầy một năm. 50% quần áo, giày và các đồ từ vải vóc có thể dùng lại được, 45% có thể tái chế được và sử dụng làm giẻ lau hay cắt nhỏ để luồn vào gối, làm nệm hay thảm.