Ở một số nơi có phong tục: Khi em bé vừa được đưa ra khỏi phòng sinh, bà nội, bà ngoại, cô dì đã đứng chờ ngoài cửa. Ai chạm vào, ai bế bé đầu tiên thì sau này đứa trẻ sẽ quấn quýt với người ấy.

Có gia đình thậm chí còn tranh cãi ngay ngoài hành lang chỉ vì chuyện “ai được bế trước”.

Nhiều người nghĩ đó đơn giản là một nghi thức lấy may.

Nhưng khi ở trong phòng sinh, nghe nữ hộ sinh vừa xử lý nhau thai vừa nhắc: “Đừng bận tâm ngoài kia ai đang đợi. Việc quan trọng nhất lúc này là đặt em bé lên ngực mẹ. Điều đó rất quan trọng với cả hai mẹ con”, mới thấy cái ôm đầu tiên có ý nghĩa khác.

Phong tục đón tay trẻ sơ sinh có lẽ đã khoác lên một trực giác giản dị lớp áo mê tín: Cái ôm đầu tiên sau khi chào đời thực sự có thể để lại dấu ấn trong cuộc sống của trẻ.

Chỉ có điều, người đầu tiên ấy nên là chính mẹ của em bé.

Vì sao lại là mẹ? Đây là nhu cầu sinh lý thiết yếu

Trong suốt những tháng ở trong bụng, em bé đã quen với nhịp tim và những tín hiệu từ cơ thể mẹ.

Đến giây phút chào đời, ánh đèn, không khí lạnh và tiếng nói của người lạ cùng lúc xuất hiện. Với trẻ, cảm giác ấy giống như bất ngờ được đưa đến một hành tinh xa lạ.

Khi được đặt nằm sấp trên ngực mẹ, cơ thể bé sẽ có một loạt phản ứng:

Tai áp gần ngực mẹ, nghe lại nhịp tim đã quen thuộc suốt nhiều tháng, những phản ứng giật mình của bé sẽ nhanh chóng giảm đi.

Hơi ấm từ cơ thể mẹ giúp thân nhiệt của trẻ dần trở về mức ổn định, tránh tình trạng hạ thân nhiệt ở trẻ sơ sinh.

Ngửi thấy mùi của mẹ, bé sẽ bắt đầu tìm vú theo bản năng, miệng cọ vào ngực để tìm núm vú. Đó cũng là bước khởi đầu cho việc bú mẹ sớm.

Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đều khuyến nghị:

Trẻ sinh đủ tháng bằng đường sinh thường nên được tiếp xúc da kề da liên tục, không gián đoạn với mẹ càng sớm càng tốt sau khi chào đời, lý tưởng là ngay trong những phút đầu tiên.

Các mẹ sinh mổ cũng đừng quá lo lắng. Hiện nay, nhiều bệnh viện sẽ lau khô, quấn khăn cho bé rồi cho bé chạm nhẹ vào má hoặc cánh tay mẹ ngay trong phòng mổ. Khi về phòng bệnh, hai mẹ con sẽ tiếp tục thực hiện chăm sóc kiểu kangaroo đầy đủ hơn.

Tiếp xúc sớm giúp cả mẹ lẫn con ổn định hơn

Với em bé, việc được áp vào ngực mẹ giúp ổn định thân nhiệt, nhịp tim, nhịp thở và đường huyết. Một trong những điều đáng lo ở trẻ vừa chào đời là thân nhiệt giảm, bởi tình trạng này dễ kéo theo hạ đường huyết và nhiễm toan.

Ngực mẹ giống như một chiếc lồng ấp tự nhiên, ấm áp và dịu dàng.

Với người mẹ, tiếp xúc da kề da giúp ổn định nội tiết tố.

Sự tiếp xúc này kích thích cơ thể mẹ tiết nhiều oxytocin, giúp tử cung co hồi nhanh hơn, giảm nguy cơ băng huyết sau sinh. Đồng thời, prolactin được kích hoạt, hỗ trợ sữa non đến sớm và quá trình tiết sữa thuận lợi hơn.

Một thay đổi tinh tế khác diễn ra trong cảm xúc. Sau khi trải qua những cơn co đau đớn, tổn thương tầng sinh môn hoặc thủ thuật rạch tầng sinh môn, khoảnh khắc chạm vào cơ thể bé nhỏ, ấm nóng của con có thể khiến người mẹ cảm thấy tất cả những vất vả vừa qua đều xứng đáng.

Một nữ điều dưỡng sản khoa từng chia sẻ câu chuyện về một người mẹ có biểu hiện trầm buồn rõ rệt sau sinh. Suốt quá trình, chị không khóc cũng không cười. Nhưng khi em bé được đặt lên ngực, chị khẽ dùng ngón tay chạm vào bàn chân nhỏ của con rồi bất ngờ bật khóc.

Nữ điều dưỡng nói, những giọt nước mắt ấy không phải vì buồn, mà vì sự kết nối giữa hai mẹ con đã được khơi dậy.

Người thân ngoài cửa vẫn có thể yêu thương bé, nhưng cần dành cái ôm đầu tiên cho mẹ

Nhiều mâu thuẫn không nằm ở chuyện ai yêu em bé hơn, mà ở việc ai cũng quá nóng lòng.

Bà nội muốn bế cháu không sai. Bà ngoại muốn nhìn cháu cũng không sai.

Nhưng cơ hội ôm con đầu tiên nên được dành cho người mẹ, ít nhất là khoảng thời gian tiếp xúc quý giá trong 60–90 phút đầu sau sinh.

Trong khoảng thời gian ấy, bé được ổn định thân nhiệt trên ngực mẹ, lần đầu tìm vú và nhận lại những âm thanh thân thuộc.

Khi hai mẹ con đã ổn định, người thân giữ vệ sinh sạch sẽ, biết bế trẻ đúng cách và có tâm trạng bình tĩnh có thể tiếp nối bằng “cái ôm thứ hai”.

Có thể hiểu lại phong tục “ai bế đầu tiên”

Người xưa thường nói: “Ai bế đầu tiên thì đứa trẻ sẽ giống người ấy”. Nghe có vẻ huyền bí.

Nhưng nếu hiểu rằng người đầu tiên mang lại cảm giác an toàn sẽ góp phần hình thành cách trẻ cảm nhận thế giới, câu nói ấy lại trở nên gần gũi hơn.

Người đầu tiên cho con nghe nhịp tim đều đặn là mẹ.

Người đầu tiên mang đến cho con mùi hương quen thuộc là mẹ.

Người đầu tiên đón con bằng vòng tay vững vàng, không cuống quýt, tốt nhất cũng nên là mẹ.

Khoảnh khắc em bé áp sát vào ngực mẹ còn quý giá hơn bất kỳ nghi thức đón tay lấy may nào.