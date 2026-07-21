Vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên vượt ngưỡng 38 - 39°C. Với trẻ nhỏ, do thân nhiệt cao hơn người lớn nên điều hòa gần như là thiết bị không thể thiếu giúp trẻ dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn.

Dù vậy, không ít phụ huynh gặp phải tình huống các thành viên lớn tuổi trong gia đình thường xuyên thức dậy giữa đêm để tắt điều hòa vì lo ngại cháu mình bị cảm lạnh.

Thử nghiệm thực tế: Nhiệt độ phòng tăng nhanh thế nào sau khi tắt máy?

Nhiều người cho rằng khi phòng đã đủ lạnh, việc tắt máy điều hòa vẫn giữ được hơi mát đến sáng. Để kiểm chứng, một thử nghiệm thực tế đã được tiến hành vào ban đêm với nhiệt độ phòng ban đầu là 29,3°C:

Bước 1: Hạ nhiệt độ điều hòa xuống 22°C, mở hé cửa sổ để lưu thông khí. Sau 1 giờ, nhiệt độ phòng đạt khoảng 24,7°C – mức mát mẻ dễ chịu.

Bước 2: Tắt điều hòa và đóng kín toàn bộ cửa nhằm giữ hơi lạnh.

Bước 3: Chưa đầy 2 giờ sau, nhiệt độ trong phòng đã tăng lên 27,3°C.

Lúc này, không khí trong phòng bắt đầu trở nên oi bức. Trẻ đang ngủ say có dấu hiệu ra mồ hôi đầu và trằn trọc, lật người liên tục.

Thực tế cho thấy, hơi lạnh còn sót lại sau khi tắt máy không duy trì được lâu. Mức tăng tưởng chừng nhỏ (gần 3°C) đã đủ để đưa phòng ra khỏi ngưỡng nhiệt độ lý tưởng cho giấc ngủ. Đặc biệt vào những ngày thời tiết nồm ẩm hoặc oi nồng, việc tắt điều hòa còn khiến độ ẩm tăng cao, gây cảm giác bứt rứt, trằn trọc cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Vì sao người lớn thấy vừa mát, trẻ nhỏ đã thấy nóng?

Nhiều người lớn tuổi thường thắc mắc: "Tôi thấy nhiệt độ vừa phải, sao trẻ lại nóng?"

Các chuyên gia giải thích, so với người lớn:

Tốc độ chuyển hóa ở trẻ em cao hơn , khiến cơ thể sinh ra nhiều nhiệt lượng hơn.

Hệ thống điều hòa thân nhiệt của trẻ chưa hoàn thiện , khả năng tự tỏa nhiệt và thoát mồ hôi kém hiệu quả hơn người lớn.

Chính vì vậy, trẻ nhạy cảm hơn nhiều trước sự thay đổi nhiệt độ của môi trường và rất cần không gian mát mẻ ổn định suốt đêm.

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến chất lượng giấc ngủ của trẻ

Để có một giấc ngủ ngon, cơ thể trẻ phải liên tục thực hiện cơ chế "tự làm mát". Việc giữ điều hòa chạy ổn định ở mức nhiệt phù hợp mang lại hai lợi ích lớn:

Giúp trẻ dễ đi vào giấc ngủ: Khoảng 2 tiếng trước khi ngủ, thân nhiệt của trẻ bắt đầu giảm dần theo nhịp sinh học tự nhiên (song song với quá trình tiết hormone melatonin gây buồn ngủ). Môi trường mát mẻ sẽ hỗ trợ tối đa cho quá trình này.

Kéo dài giai đoạn ngủ sâu: Sau khi ngủ, thân nhiệt của trẻ tiếp tục giảm và đạt mức thấp nhất vào giữa đêm. Nếu điều hòa bị tắt, nhiệt độ phòng tăng cao sẽ cản trở quá trình tỏa nhiệt tự nhiên từ phần lõi cơ thể trẻ, khiến trẻ ngủ chập chờn, hay giật mình hoặc thức giấc giữa đêm.

Nhiều trường hợp trẻ hay quấy khóc, bỏ bú đêm hoặc khó ngủ lại, cha mẹ thường lầm tưởng trẻ bị ốm hay trải qua "khủng hoảng giấc ngủ", nhưng nguyên nhân thực sự đôi khi chỉ là trẻ đang bị quá nóng .

2 nguyên tắc bật điều hòa giúp trẻ ngủ ngon, không lo bị lạnh

1. Điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt, duy trì suốt đêm

Nhiệt độ phòng lý tưởng cho trẻ ngủ ngon thường rơi vào khoảng 20–22°C (đây là nhiệt độ phòng thực tế đo bằng nhiệt kế, không phải con số hiển thị trên điều hòa) .

Lúc mới bắt đầu ngủ, cha mẹ có thể để điều hòa ở mức mát dịu. Khi trẻ đã ngủ sâu, có thể tăng lên 1–2 độ (nên giữ nhiệt độ phòng không quá 26°C).

Nên bật chế độ ban đêm (Sleep mode) để máy tự điều chỉnh nhiệt độ và duy trì suốt cả đêm thay vì tắt đi.

2. Mặc trang phục phù hợp, tránh đắp chăn quá dày

Dùng túi ngủ: Để tránh việc trẻ đạp chăn dẫn đến nhiễm lạnh, túi ngủ là lựa chọn an toàn.

Nhiệt độ phòng 20–24°C: Chọn túi ngủ chất liệu cotton 2 lớp (khoảng 1 tog).

Nhiệt độ phòng 24–26°C: Chọn túi ngủ cotton 1 lớp hoặc vải xô mỏng (0,5–0,6 tog).

Lưu ý an toàn: Không nên sử dụng chăn dày cho trẻ dưới 1 tuổi khi ngủ để giảm thiểu nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS). Vào mùa hè, chỉ cần cho trẻ mặc đồ thoáng mát, để hở hai bàn chân là đủ.

Mẹo kiểm tra thân nhiệt chuẩn xác cho trẻ

Không nên sờ tay hoặc chân để đoán trẻ nóng hay lạnh vì bàn tay, bàn chân trẻ thường lạnh hơn các vùng khác.

Cách đúng: Sờ vào gáy, ngực hoặc bụng của trẻ:

Nếu vùng da ấm áp: Trẻ đang đủ ấm.

Nếu rịn mồ hôi: Trẻ đang bị nóng.

Nếu da có mồ hôi nhưng hơi lạnh: Đây là do mồ hôi bay hơi làm giảm nhiệt độ bề mặt da, cha mẹ nên lau khô mồ hôi cho trẻ chứ không phải do trẻ bị lạnh từ bên trong.

Nguồn: Tổng hợp