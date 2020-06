Đụng hàng chiếc túi da 75 triệu, Ngọc Trinh bất ngờ lấn át cả Song Hye Kyo: Sự an toàn quá mức khiến ngọc nữ xứ Hàn mờ nhạt toàn tập

Chiếc túi mà Ngọc Trinh đeo trên vai chính là thiết kế đến từ nhà mốt Bottega Veneta mang tên The Chain Pouch vừa được ra mắt tại Tuần lễ thời trang Milan Xuân/Hè 2020 vừa qua. Kiểu dáng túi da tối giản nhưng ấn tượng vượt bậc nhờ chi tiết dây xích to bản. Thiết kế có rất nhiều phiên bản: Nâu, be, đen, trắng... trị giá 2.790 Euro - khoảng 75 triệu đồng.