Đừng cố để trở thành 1 người mẹ kiểu bảo mẫu

Cuối tuần trước, tôi đến nhà một người bạn chơi và chứng kiến một tình huống khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Con trai của bạn tôi năm nay 6 tuổi, đang ngồi trong phòng khách lắp ghép đồ chơi. Đến một đoạn, có một khối ghép mãi không thể đứng vững, cậu bé sốt ruột đến mức giậm chân liên tục.

Bạn tôi theo phản xạ định chạy tới giúp con, tay đã đưa ra rồi lại rút về.

Cô đứng bên cạnh và bình tĩnh hỏi:

"Con nghĩ vấn đề nằm ở đâu nhỉ? Có muốn thử xem khối bên dưới có bị lệch không?"

Cậu bé ngẩn người một lúc, cúi xuống quan sát rồi tự điều chỉnh phần đế. Quả nhiên, khối ghép lập tức đứng vững.

Cậu bé ngẩng đầu nhìn mẹ, nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên vì vui sướng.

Bạn tôi quay sang nói nhỏ với tôi:

"Nếu là trước đây, mình đã làm giúp con từ lâu rồi. Sau này mình mới hiểu, nếu việc gì cũng làm thay con thì đến bao giờ con mới học được cách tự làm?"

Nghe cô ấy nói, tôi chợt nhớ đến một người bạn khác.

Đó là một người mẹ nổi tiếng là "mẹ tốt".

Con hơn 3 tuổi vẫn được đút ăn từng thìa. Đến 5 tuổi vẫn được mẹ mặc quần áo, đi giày giúp. Lên tiểu học rồi mà cặp sách vẫn do mẹ chuẩn bị.

Việc gì của con cô ấy cũng muốn can thiệp. Khó khăn nào của con cô ấy cũng muốn bước qua thay.

Kết quả là cô ấy vô cùng mệt mỏi, còn đứa trẻ lại không phát triển như kỳ vọng.

Gặp chuyện gì cũng gọi mẹ. Chỉ cần không vừa ý một chút là nổi nóng. Ở lớp cũng không hòa đồng vì những đứa trẻ khác không thích chơi với một bạn nhỏ luôn muốn được nhường nhịn mọi thứ.

Có lần cô ấy tủi thân nói với tôi:

"Mình nghĩ cho con mọi thứ, làm giúp con mọi thứ, sao con lại không biết trân trọng?"

Lúc đó tôi không nỡ nói ra, nhưng trong lòng nghĩ rằng:

Vấn đề nằm chính ở chỗ cô ấy làm thay con mọi thứ.

Bất kỳ ai làm mẹ đều hiểu rằng chăm sóc con là bản năng. Con khóc thì muốn bế. Con đói thì muốn cho ăn. Con gặp khó khăn thì muốn lao tới giúp đỡ. Tình yêu và sự xót xa ấy là điều dịu dàng nhất trên đời.

Nhưng cũng chính tình yêu quá mãnh liệt ấy đôi khi khiến chúng ta quên mất rằng:

Một ngày nào đó, con sẽ phải tự mình đối diện với thế giới này.

Những cơn gió, cơn mưa mà hôm nay bạn che chắn giúp con, sau này vẫn sẽ xuất hiện dưới một hình thức khác.

Sự khác biệt lớn nhất giữa mẹ bảo mẫu và mẹ thông thái là gì?

Mẹ bảo mẫu làm thay con. Mẹ thông thái dạy con cách làm.

Mẹ bảo mẫu giải quyết vấn đề cho con. Mẹ thông thái dạy con cách suy nghĩ để giải quyết vấn đề.

Mẹ bảo mẫu quan tâm đến việc: "Con có đang thoải mái hay không?". Mẹ thông thái quan tâm đến việc: "Sau này con có thể tự sống tốt hay không?"

Tôi không có ý trách ai cả. Bởi vì trước đây chính tôi cũng từng là một người mẹ muốn làm thay con mọi thứ.

Khi con học buộc dây giày, tôi đã dạy rất nhiều lần nhưng con vẫn chưa biết. Có một lần sắp muộn học, con vẫn đang loay hoay với đôi dây giày. Tôi sốt ruột đến mức ngồi xuống buộc giúp con. Hôm đó con không bị muộn học. Nhưng trong một thời gian dài sau đó, con không còn muốn tự buộc dây giày nữa. Lần nào cũng chờ tôi làm thay.

Khi ấy tôi mới nhận ra rằng: Một lần giúp đỡ với ý tốt của mình đã vô tình lấy mất cơ hội luyện tập của con và hình thành ở con thói quen phụ thuộc.

Sau đó, tôi dành hẳn một buổi chiều cuối tuần để cùng con luyện tập. Không vội vàng. Không thúc ép. Thất bại thì làm lại. Làm lại chưa được thì tiếp tục thử. Con đã khóc hai lần vì bực bội. Tôi đứng bên cạnh, cố kiềm chế để không làm thay, chỉ kiên nhẫn hướng dẫn và động viên. Khi cuối cùng con tự buộc được một chiếc nơ méo mó, con giơ bàn chân lên khoe với tôi. Biểu cảm hạnh phúc ấy còn vui hơn cả khi nhận được một món quà.

Bạn thấy đấy, đó chính là sự khác biệt.

Nếu làm thay con, con sẽ không bao giờ học được. Nếu dạy con tự làm, thứ con nhận được không chỉ là một kỹ năng. Đó còn là cảm giác thành tựu. Là sự tự tin. Là niềm tin rằng: "Mình làm được."

Làm mẹ thông thái không phải là yêu con ít hơn, mà là biết yêu con đúng cách hơn

Bạn biết con sẽ ngã. Nhưng không lập tức chạy tới đỡ. Bởi bạn hiểu rằng chỉ khi tự đứng dậy, con mới biết lần sau phải đi thế nào để vững vàng hơn.

Bạn biết con sẽ làm sai bài. Nhưng không sửa đáp án giúp con. Bởi chỉ khi tự phát hiện lỗi sai, con mới thực sự ghi nhớ.

Bạn biết con sẽ chịu những ấm ức nhỏ trong cuộc sống. Nhưng không vội vàng đứng ra giải quyết thay. Bởi con cần học cách quản lý cảm xúc, học cách ứng xử với người khác thông qua những va vấp ấy.

Điều này khó hơn rất nhiều so với việc làm giúp con.

Đứng bên cạnh nhìn con lúng túng, vấp váp còn cần nhiều dũng khí và sự kiềm chế hơn việc lao tới hoàn thành thay con.

Đó chính là lựa chọn của một người mẹ thông thái: Chấp nhận sự "cứng rắn" trong hiện tại để đổi lấy năng lực và sự trưởng thành của con trong tương lai.

Tác giả: 婷妈alan – chuyên gia chăm sóc trẻ được chứng nhận quốc gia, giảng viên giáo dục gia đình. Chuyên chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con thông qua những câu chuyện đời thường.

Nguồn: Sohu