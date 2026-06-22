Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh vừa cứu sống bệnh nhi P.T.Y. (11 tuổi, TP Hồ Chí Minh) sau cơn hen phế quản nguy kịch dẫn đến suy hô hấp nặng.

Theo người nhà, bé được chẩn đoán hen phế quản từ năm 2 tuổi và điều trị dự phòng tại nhà. Khoảng một tháng gần đây, trẻ xuất hiện nhiều đợt khó thở, nặng ngực và phải sử dụng thuốc cắt cơn thường xuyên hơn.

Những ngày trước nhập viện, trẻ ho, sổ mũi và khó thở nhẹ. Dù đã tự xịt thuốc cắt cơn, tình trạng chỉ cải thiện tạm thời. Đến ngày thứ ba, khi đang ở trường, bé lên cơn khó thở dữ dội. Sau nhiều lần dùng thuốc nhưng không đỡ, trẻ được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ nhanh chóng phun khí dung liên tục nhưng đáp ứng điều trị rất kém. Bệnh nhi khó thở kéo dài, không thể nói chuyện, buộc phải đặt ống nội khí quản, thở máy và sử dụng nhiều thuốc điều trị hen bậc cao để kiểm soát cơn hen ác tính.

Sau 3 ngày hồi sức tích cực, tình trạng hô hấp của trẻ cải thiện rõ rệt. Bệnh nhi được cai máy thở thành công, tỉnh táo và xuất viện sau 8 ngày điều trị.

Các bác sĩ cho biết thời tiết thay đổi, khói thuốc lá, bụi bẩn, phấn hoa, lông vật nuôi, nhiễm khuẩn hô hấp hoặc vận động gắng sức đều có thể khởi phát cơn hen cấp ở trẻ.

Chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần tuân thủ điều trị dự phòng theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý ngừng thuốc khi trẻ ổn định. Mỗi gia đình nên được hướng dẫn kế hoạch xử trí hen tại nhà để nhận biết sớm dấu hiệu nặng và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.

Bên cạnh đó, trẻ mắc hen phế quản cần được tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt là vaccine cúm hằng năm và vaccine phế cầu nhằm giảm nguy cơ nhiễm trùng hô hấp - yếu tố thường kích hoạt các cơn hen nguy hiểm.