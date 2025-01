Đức Phúc bị cư dân mạng nhận xét bắt chước Pháp Kiều?

Vừa có 1 trong những màn trình diễn countdown gây sốt đêm giao thừa vừa qua, Đức Phúc đang được công chúng chú ý với phong cách thời trang và diện mạo khác lạ. Tuy nhiên, với hình ảnh này nam ca sĩ khiến dân tình dễ dàng liên tưởng, tích cực gọi tên một cái tên khác trong dàn Anh Trai Say Hi chính là Pháp Kiều.

Hình ảnh của Đức Phúc trong đêm coutdown tại Đà Nẵng tối 31/12 (Nguồn huongnhu742)

Đức Phúc mạnh dạn trải nghiệm màu tóc nhuộm xanh dương nổi bật thay vì tóc đen hay blonde thường thấy. Nam ca sĩ cũng thay đổi style ăn vận cầu kỳ, nhiều màu sắc hơn với outfit được layering nhiều lớp, bộ trang phục trên cũng bắt mắt hơn khi được thêm thắt các điểm nhấn phối lông bắt mắt. Từ các chi tiết này, visual Đức Phúc lúc này dễ khiến nhiều người thoạt nhìn sẽ nghĩ đến các đặc điểm trong phong cách quen thuộc của Pháp Kiều.

Đức Phúc đổi mới với trang phục bắt mắt và cầu kỳ cùng nhiều phụ kiện đậm tính trình diễn.

Makeup nhiều màu sắc với loạt sticker dán đáng yêu là điều trước đây chưa từng nhìn thấy ở Đức Phúc.

Phong cách tối giản, đơn sắc là điều thường thấy của Quán quân The Voice.

Từ cú chuyển phong cách đầy bất ngờ, cư dân mạng bên cạnh việc so sánh Đức Phúc và đàn em cũng có nhiều bình luận ủng hộ sự phá cách, tự tin đổi mới của nam ca sĩ sau cú hích Anh Trai Say Hi:

"Phúc giờ theo style Pháp Kiều rồi", "Nhìn vào cứ thấy Pháp Kiều thôi", "Bắt chước Pháp Kiều à? Nhưng Pháp Kiều slay hơn", "Ai mà ngờ Đức Phúc The Voice 10 năm trước được như bây giờ", "Có thể là Phúc thích style này lâu rồi nhưng sau show mới tự tin thử ấy"...

Cư dân mạng nhiệt tình nhắc tên Pháp Kiều từ hình ảnh trên của nam ca sĩ sinh năm 1996.