Dưa chuột trộn nước vo gạo: Mẹo chăm da đang viral có thực sự giúp da đẹp hơn?

Chỉ với hai nguyên liệu gần như nhà nào cũng có là dưa chuột và nước vo gạo, một công thức chăm sóc da đang được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội với những lời giới thiệu hấp dẫn: giúp làm dịu da, hỗ trợ da trông sáng hơn, giảm cảm giác khô căng và đặc biệt phù hợp với làn da dễ nổi mụn.

Dưa chuột – "cứu tinh" những ngày da khô nóng, thiếu nước

Dưa chuột có hàm lượng nước cao, vì vậy khi tiếp xúc với da thường mang lại cảm giác mát và dễ chịu gần như ngay lập tức. Đây cũng là lý do những lát dưa chuột mỏng từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong các công thức chăm sóc da tại nhà.

Vào những ngày thời tiết nóng, da có cảm giác khô căng hoặc sau khi ở ngoài trời lâu, việc đắp dưa chuột mát trong thời gian ngắn có thể giúp bề mặt da cảm thấy dễ chịu hơn.

Với vùng mắt, dưa chuột lạnh cũng thường được sử dụng như một cách làm mát tạm thời. Hiệu ứng lạnh có thể khiến vùng mắt bớt cảm giác sưng và trông tỉnh táo hơn vào buổi sáng.

Tuy nhiên, dưa chuột không thể thực sự "xóa" quầng thâm hay trị mụn như nhiều bài chia sẻ trên mạng thường khẳng định. Quầng thâm mắt có thể liên quan đến di truyền, sắc tố, mạch máu, cấu trúc hốc mắt và cả thói quen sinh hoạt.

Nước vo gạo – mẹo làm đẹp quen thuộc nhưng không phải "nước thần"

Nước vo gạo lại là nguyên liệu có lịch sử khá lâu trong các phương pháp chăm sóc da và tóc của phụ nữ châu Á. Phần nước này chứa một lượng tinh bột cùng một số hợp chất có nguồn gốc từ gạo. Khi sử dụng trên bề mặt da, nó có thể tạo cảm giác mềm, mượt và khiến da trông tươi sáng hơn trong thời gian ngắn.

Đó cũng là lý do nước vo gạo thường được truyền tai với công dụng "làm trắng da". Dù vậy, cần phân biệt giữa cảm giác da trông sáng, mềm hơn sau khi chăm sóc và khả năng điều trị thực sự các vấn đề sắc tố như nám, thâm sau mụn hay đốm nâu.

Nếu mục tiêu là cải thiện sắc tố rõ rệt, các thành phần đã được nghiên cứu nhiều hơn như vitamin C, niacinamide, retinoid hoặc những hoạt chất đặc trị phù hợp vẫn đáng tin cậy hơn.

Kết hợp dưa chuột và nước vo gạo thế nào?

Cách làm được chia sẻ khá đơn giản: dưa chuột rửa sạch, xay hoặc ép lấy nước rồi trộn cùng một lượng nhỏ nước vo gạo sạch. Hỗn hợp được thoa lên da trong khoảng 5–10 phút trước khi rửa lại bằng nước.

Nếu muốn thử, điều quan trọng nhất không nằm ở tỷ lệ "chuẩn" mà là yếu tố vệ sinh. Nước vo gạo và dưa chuột tươi đều không có chất bảo quản. Vì vậy, hỗn hợp tự làm có thể dễ nhiễm vi khuẩn nếu để lâu ở nhiệt độ phòng. Tốt nhất nên làm lượng vừa đủ cho một lần sử dụng thay vì pha sẵn rồi bảo quản nhiều ngày.

Ngoài ra, người có làn da nhạy cảm, đang bị mụn viêm hoặc hàng rào bảo vệ da đang tổn thương nên thử trước trên một vùng nhỏ. Nếu thấy châm chích, ngứa hoặc đỏ nhiều hơn, không nên tiếp tục sử dụng.

Có đáng để thử?

Dưa chuột kết hợp nước vo gạo không phải công thức "biến da đẹp sau một đêm", càng không thể thay thế một chu trình chăm sóc da khoa học.

Tuy nhiên, nếu làn da của bạn khỏe và không quá nhạy cảm, đây vẫn có thể là một mẹo chăm sóc bổ sung tương đối đơn giản, mang lại cảm giác mát, mềm và dễ chịu.

Và nếu mục tiêu cuối cùng là da sáng, đều màu và ít thâm hơn, đừng quên rằng kem chống nắng hàng ngày, dưỡng ẩm đầy đủ và sử dụng hoạt chất phù hợp vẫn là những bước quan trọng hơn bất kỳ công thức truyền miệng nào.