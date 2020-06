Dù đi giày bệt cũng không lo bị ăn bớt chiều cao, trái lại vóc dáng còn được hack triệt để với 5 tips

Đôi khi, bạn sẽ muốn tạm xa những đôi giày cao lênh khênh trong một khoảng thời gian để đôi chân được nghỉ ngơi, đồng thời cũng đem đến cho phong cách một làn gió mới, trẻ trung và năng động hơn. Vấn đề ở đây là, vóc dáng rất dễ bị dìm khi đi giày bệt, nếu bạn không mix đồ khéo léo. Và vì thế, bạn sẽ cần vài tips sau đây để dù không đi những đôi giày lênh khênh, vóc dáng của bạn vẫn rất cao ráo.

1. Chọn quần ống đứng dài xấp xỉ mắt cá chân

Với quần ống đứng, bạn không nên chọn phiên bản quá lượt thượt, rất dễ khiến chiều dài đôi chân bị ăn bớt. Lý tưởng nhất, bạn hãy ưu ái những chiếc quần jeans/quần âu ống đứng dài xấp xỉ mắt cá chân để tạo khoảng hở giữa gấu quần và giày, tổng thể vóc dáng trông sẽ thoáng đãng và cao ráo hơn hẳn. Bí kíp này cũng giúp bạn có được vẻ ngoài trẻ trung và sành điệu.

Gợi ý địa chỉ mua sắm: Le Mao

2. Chọn quần ống rộng cạp cao, dài qua mắt cá chân một chút

Quần ống rộng lại là một trường hợp trái ngược với quần ống đứng. Bạn nên chọn những chiếc quần cạp cao, chiều dài qua mắt cá chân một chút, cặp chân của bạn sẽ được tạo hiệu ứng dài tít tắp, dù chỉ đi giày bệt. Điều đáng chú ý ở đây là, bạn cần sơ vin hoặc chọn áo dáng lửng, để lộ phần cạp cao để chắc chắn, khả năng hack dáng của quần ống suông dài không bị thuyên giảm.

Gợi ý địa chỉ mua sắm: Stunning - Stunning for you

3. Ưu tiên giày búp bê mũi nhọn/màu be

Chỉ nói riêng đến giày búp bê, các nàng cũng có thể tìm ra được những kiểu giày trội bật hơn hẳn các mẫu khác về khoản hack chiều cao, chẳng hạn như giày mũi nhọn hoặc giày màu be. Trong khi giày mũi nhọn tạo cảm giác thanh thoát cho đôi chân thì giày màu be gần với màu da sẽ đem đến hiệu ứng liền mạch, và cả hai đều giúp vóc dáng cao ráo hơn hẳn. Chưa hết, giày mũi nhọn và giày màu be đều có khả năng nâng tầm vẻ tinh tế, thanh lịch cho tổng thể trang phục.

Gợi ý địa chỉ mua sắm: Cei Cei

4. Diện dép sandal quai mảnh

Mùa hè, sandal chắc chắn lên ngôi nhưng không phải kiểu nào cũng giúp bạn tôn dáng. Lý tưởng nhất, bạn hãy ưu ái những đôi sandal quai mảnh, item này sẽ hé lộ phần lớn diện tích đôi chân, tạo cảm giác thoáng đãng và cao ráo cho tổng thể. Tất nhiên, bạn cũng nên bắt cặp với những items phù hợp, chẳng hạn như quần ống đứng dài trên mắt cá chân, diện váy ngắn hoặc quần ống rộng cạp cao.

Gợi ý địa chỉ mua sắm: Better Shoes

5. Diện váy ngắn/váy midi

Đối với những nàng sở hữu chiều cao khủng thì không nói nhưng nếu thuộc team "nấm lùn", combo váy dài lượt thượt + giày bệt không hẳn là một ý tưởng hay dành cho chị em. Hãy ưu tiên váy ngắn trên đầu gối hoặc chí ít, nên kết thân với váy dài midi dài ngang bắp chân để vẻ ngoài không hóa nặng nề, tù túng, vóc dáng nhờ đó cũng cao ráo hẳn.