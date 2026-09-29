Dērmyxis giới thiệu ba nền tảng công nghệ dẫn truyền hoạt chất tại IMCAS China 2026

Điểm hẹn chuyên môn và bước đệm vươn tầm quốc tế

Hội nghị IMCAS China 2026 diễn ra tại W Hotel – The Bund (Thượng Hải) là một trong những sự kiện y khoa thẩm mỹ quy mô hàng đầu khu vực. Sự kiện quy tụ hàng ngàn bác sĩ da liễu, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ và các nhà nghiên cứu toàn cầu nhằm thảo luận về xu hướng chống lão hóa, dữ liệu lâm sàng và công nghệ dẫn truyền hoạt chất.

Đối với Dērmyxis, việc góp mặt tại gian hàng Booth 50 là một hoạt động kết nối thương mại và chuyên môn quan trọng, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong lộ trình mở rộng mạng lưới phân phối quốc tế sau giai đoạn xây dựng nền tảng vững chắc tại thị trường Việt Nam.

Sự hiện diện tại sự kiện không đồng nghĩa với việc sản phẩm được IMCAS thẩm định hay chứng nhận khoa học, nhưng đây là cơ hội để thương hiệu tiếp cận trực tiếp giới chuyên môn, giới thiệu năng lực R&D và ghi nhận phản hồi từ những người trực tiếp sử dụng, tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

Khám phá ba nền tảng công nghệ dẫn truyền cốt lõi

Trọng tâm trình bày của Dērmyxis tại IMCAS China 2026 xoay quanh ba nền tảng công nghệ phân phối và phục hồi được ứng dụng xuyên suốt hệ thống sản phẩm:

Công nghệ Liposome: Ứng dụng trong các dòng sản phẩm như TXA Serum, TXA Cream và Retin Cream, công nghệ này bao bọc hoạt chất trong lớp kép phospholipid có cấu trúc tương đồng với màng tế bào và hệ lipid tự nhiên của biểu bì. Nền tảng vận hành theo ba nguyên tắc: bảo vệ hoạt chất khỏi tác động oxy hóa hay ánh sáng; hỗ trợ phân phối đồng đều trên bề mặt da để giảm nguy cơ kích ứng cục bộ; và kiểm soát tốc độ giải phóng hoạt chất vào da theo cơ chế khoa học thay vì nhả toàn bộ cùng lúc.

Cica Exosome Complex: Đây là giải pháp sử dụng các túi ngoại bào gốc thực vật chiết xuất từ rau má, đu đủ, nha đam và tỏi. Cấu trúc gồm lớp màng lipid bao bọc protein, peptide và các hợp chất sinh học đặc trưng bên trong, đóng vai trò vận chuyển tín hiệu giữa các tế bào da. Công nghệ này hỗ trợ làm dịu làn da trước tác nhân gây căng thẳng như tia UV hay ô nhiễm, giảm stress oxy hóa và cân bằng môi trường sinh học, góp phần thúc đẩy chu trình phục hồi tự nhiên – đặc biệt phù hợp cho da nhạy cảm hoặc sau các liệu trình thẩm mỹ.

Peptide Complex: Tổ hợp các chuỗi acid amin được tuyển chọn theo vai trò tín hiệu sinh học riêng biệt: signal peptide hỗ trợ đổi mới tế bào, carrier peptide hỗ trợ phục hồi - chống oxy hóa, và nhóm peptide củng cố hàng rào bảo vệ da. Đáng chú ý, Peptide Complex được thiết kế để hoạt động song song với Liposome: các chuỗi peptide đóng vai trò hoạt chất sinh học, trong khi Liposome bảo vệ, phân phối và ổn định các peptide này trong công thức. Công nghệ hiện ứng dụng sâu trong dòng Professional Peptide Series phục vụ liệu trình chuyên sâu tại các spa, phòng khám.

Xúc tiến kết nối B2B và mở rộng thị trường châu Á

Trong khuôn khổ sự kiện, gian hàng Dērmyxis đã đón tiếp đông đảo bác sĩ da liễu, chủ chuỗi spa, phòng khám và đối tác phân phối quốc tế. Khu vực trải nghiệm trực tiếp cho phép khách tham quan đánh giá kết cấu và hiệu quả của các dòng sản phẩm chủ lực, đặc biệt là Professional Peptide Series và Exo Glow Recovery Balm. Bên cạnh đó, đại diện thương hiệu cũng tham dự các phiên hội thảo chuyên đề nhằm cập nhật xu hướng nghiên cứu mới và giao lưu cùng cộng đồng y khoa quốc tế.

Sự kiện tại Thượng Hải nằm trong chiến lược mở rộng ra các thị trường trọng điểm châu Á của Dērmyxis trong năm 2026, tiếp nối các cột mốc tại Beauty Summit Hanoi, InterCHARM Seoul và hướng tới Beauty & Health Manila, Cosmobeauté Indonesia hay Cosmoprof Asia Hong Kong. Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO 22716 (GMP mỹ phẩm), thương hiệu đang tích cực tìm kiếm các đối tác phân phối độc quyền tại nhiều quốc gia khu vực.

Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Thân Minh Hoàng – CEO BeauFirst Global cho biết: "IMCAS China 2026 hay InterCHARM là những bước đi đầu tiên vô cùng quan trọng. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các đối tác tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Indonesia hay Thái Lan là tín hiệu triển vọng, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển thương mại và tầm nhìn vươn tầm quốc tế của Dērmyxis."