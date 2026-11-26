Không chỉ gói gọn trong các phòng hội thảo khoa học, không gian triển lãm của Hana HP Group đã khiến hội chị em "đứng ngồi không yên" nhờ mô hình check-in cực visual, minigame rinh quà xịn cùng cơ hội trải nghiệm trực tiếp các giải pháp chăm da căng bóng đón mùa lễ hội.

Ngay từ ngày đầu khai mạc, khu vực này đã tấp nập khách tham quan ghé thăm, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp đầy ấn tượng.

Không gian gian hàng Hana HP Group ngập tràn sắc màu hiện đại, thu hút đông đảo Chuyên gia lĩnh vực da liễu và Đối tác ghé thăm

Check in độc lạ cùng Cushion 360° siêu to siêu khổng lồ

Điểm cộng đầu tiên khiến hội mê chụp ảnh phải "phải lòng" ngay chính là độ chịu chơi trong thiết kế booth của Hana HP Group. Không gian được bài trí tinh tế, hiện đại với ánh sáng chuẩn studio, giúp ai bước vào cũng dễ dàng có ngay những bức ảnh "triệu like". Nổi bật là hình ảnh những bàn tay nâng đỡ các sản phẩm best-seller đến từ từng thương hiệu, tạo điểm nhấn thị giác độc đáo và thu hút.

Bên cạnh đó, hai góc check-in sáng tạo gồm mô hình hộp Cushion xoay 360° lấy cảm hứng từ sản phẩm make-up kết hợp dưỡng da chuẩn khoa học và mô hình túi giấy khổng lồ mang phong cách thời trang, trở thành những điểm dừng chân yêu thích để khách tham quan lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện.

Không chỉ check-in lung linh, khách tham quan còn hào hứng tham gia minigame "Chụp ảnh xinh – Nhận quà xịn". Chỉ với vài thao tác check-in đơn giản, chị em đã có thể cầm trên tay những phần quà chăm sóc da giá trị, tạo nên những nụ cười rạng rỡ khắp góc triển lãm.

Khách tham quan hào hứng check-in cùng mô hình Cushion 360° và chiếc túi khổng lồ, nhận về những phần quà xinh xắn

Trải nghiệm trực tiếp chất kem: Cứu cánh cho làn da nhạy cảm mùa hanh khô

Tại khu vực Test-bar, khách tham quan được trải nghiệm các sản phẩm tiêu biểu đến từ các thương hiệu mỹ phẩm Dērmyxis, Usolab và Lapec. Trong tiết trời hanh khô của mùa đông Hà Nội, đây là cơ hội để khách hàng trực tiếp khám phá kết cấu và cảm nhận những dòng mỹ phẩm nổi bật, đáp ứng nhu cầu dưỡng ẩm, phục hồi và chăm sóc da chuyên sâu.

–Dērmyxis Exo Glow Recovery Balm: Dòng Cushion kết hợp chăm sóc da, nổi bật với khả năng che phủ tự nhiên, lớp nền mỏng nhẹ và công thức hướng đến làn da nhạy cảm. Sản phẩm nhận được nhiều đánh giá tốt từ các chuyên gia chăm sóc da.

–Bộ đôi Dērmyxis TXA Advanced Brightening Cream và TXA Advanced Brightening Serum: Dành cho khách hàng quan tâm đến giải pháp chăm sóc da tăng sắc tố, hỗ trợ làm sáng da hiệu quả.

–Bộ đôi USOLAB Bio Intensive K Cream & Bio Premium K Ampoule: Giải pháp chăm sóc da tập trung bổ sung độ ẩm, duy trì độ mềm mại, mịn màng và mang lại cảm giác dễ chịu cho làn da, phù hợp với nhu cầu chăm sóc da hằng ngày.

–LAPEC Luxe Glow Firming Light Essence Cream: Kem dưỡng chống nhăn và săn chắc da với kết cấu mỏng nhẹ, hỗ trợ duy trì vẻ tươi trẻ cho làn da.

Khách hàng thích thú trải nghiệm chất kem mỏng nhẹ từ các thương hiệu của Hana HP Group ngay tại bàn trải nghiệm

Bỏ túi bí quyết chăm da & makeup đón mùa lễ hội từ chuyên gia chăm sóc da

Được tư vấn tận tình bởi đội ngũ chuyên gia chăm sóc da, nhiều chị em không giấu được sự hào hứng khi tích lũy thêm nhiều tips chăm da đắt giá để chuẩn bị cho mùa lễ hội và tiệc tùng cuối năm:

Phục hồi nền da trước khi nghĩ đến makeup: Đừng cố phủ phấn dày để che đi làn da khô ráp hay bong tróc. Hãy cấp ẩm đa tầng và làm dịu da bằng các hoạt chất phục hồi chuyên sâu như dòng sản phẩm Usolab K line để tạo nền da căng mướt tự nhiên từ bên trong.

Ưu tiên sản phẩm makeup lai dưỡng da: Vào mùa lạnh, việc lựa chọn cushion có thành phần dưỡng ẩm hiệu quả sẽ giúp lớp nền giữ được hiệu quả lâu hơn.

Lắng nghe làn da nhạy cảm: Mùa lễ hội với lịch trình bận rộn dễ khiến da stress. Hãy tối giản chu trình skincare với những sản phẩm minh bạch thành phần, có nghiên cứu lâm sàng rõ ràng.

Khách hàng được đội ngũ chuyên môn tư vấn kỹ lưỡng về quy trình chăm da đón mùa tiệc tùng cuối năm

Sự kết hợp giữa trải nghiệm thị giác bắt mắt, hoạt động nhận quà sôi nổi cùng những giải pháp chăm da thiết thực đã biến gian hàng của Hana HP Group trở thành điểm nhấn rực rỡ và gần gũi tại Hội nghị Da liễu khu vực Á – Úc 2026.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Hana HP Group cùng các thương hiệu và giải pháp chăm sóc da trong hệ sinh thái, vui lòng truy cập website chính thức của Hana HP Group hoặc website thương hiệu Dermyxis: https://dermyxis.vn/

Phân phối bởi: Công ty Cổ Phần Hana HP Group

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