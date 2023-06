DOJI tung siêu ưu đãi kim cương vào tháng gia đình

DOJI "tung" siêu ưu đãi đôi: Giảm tới 8% hóa đơn và tặng thêm trang sức ổ trị giá đến 50 triệu đồng khi mua kim cương.

Theo đó, từ ngày 12 – 28/6/2023, khi mua kim cương viên thuộc các bộ sưu tập như "Lucky Star", "Bách lộc Trường cửu"…, khách hàng sẽ nhận ngay ưu đãi đôi vượt trội: giảm tới 8% hóa đơn và tặng thêm trang sức ổ trị giá đến 50 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức DOJI trên toàn quốc.



Bên cạnh ưu đãi đôi dành cho kim cương viên, cũng trong thời gian này, khách hàng còn được tận hưởng hàng nghìn ưu đãi "Yêu thương gắn kết" từ DOJI lên tới 30% khi mua các dòng sản phẩm khác. Cụ thể:

Giảm tới 25% với list ưu đãi đặc biệt khi mua trang sức gắn kim cương thời thượng 8 trái tim và 8 mũi tên như Jasmine, Shining Drop, Blooming Rose… dành tặng người thân;

Ưu đãi đến 30% cho các sản phẩm trang sức đá màu độc đáo (với chất liệu như Amethyst, Citrine, Peridot và Topaz…) và trang sức ngọc trai trẻ trung (với 3 loại ngọc trai Akoya, Freshwater và Southsea);

Tặng ưu đãi kép cho các cặp đôi chuẩn bị về chung một nhà: Giảm tới 10% cho nhẫn đính hôn gắn kim cương 99 giác cắt (ý nghĩa sâu sắc về lời hẹn ước vĩnh cửu) và tặng thêm voucher mua nhẫn cưới trị giá đến 5.000.000 đồng;

Không chỉ vậy, khách hàng còn nhận được rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khác như: Giảm tới 10% khi mua trang sức vàng 24K; giảm đến 20% với Kim Bảo Phúc và đồng hồ; hay vào khung giờ vàng từ 11h – 14h sẽ được ưu đãi tới 250.000 đồng/lượng vàng ép vỉ.

Với nhiều siêu ưu đãi cộng dồn cùng lúc, tháng 6 – tháng gắn kết gia đình chính là thời điểm vàng cho khách hàng thỏa sức gửi trao những món quà kim cương hay trang sức cao cấp của DOJI tới những người thân trong gia đình.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng liên hệ chi nhánh DOJI gần nhất hoặc gọi hotline 1800 1168 hoặc truy cập Website: https://bit.ly/43HRUAY hoặc Facebook: https://www.facebook.com/doji.trangsuc .

Cùng chiêm ngưỡng một số thiết kế kim cương viên và trang sức của DOJI:

DOJI nổi tiếng với 2 bộ sưu tập Kim cương viên: Lucky Star - dòng kim cương "độc nhất vô nhị" tại Việt Nam với nhiều giác cắt nhất thế giới (105 giác cắt); và Bách lộc Trường cửu - quy tụ những viên kim cương đặc biệt với tổng nút bằng 9 như: 4.5mm, 5.4mm, 6.3mm, 8.1mm, 9.0mm.

Trang sức kim cương ưu đãi list đặc biệt tới 25%.

Trang sức đá màu và ngọc trai ưu đãi list đặc biệt tới 30%.

Ưu đãi kép: Giảm tới 10% nhẫn đính hôn và tặng thêm voucher trị giá 5 triệu đồng khi mua nhẫn cưới.