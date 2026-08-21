Tô Đát Kỷ, tên thật Vũ Hà An, sinh năm 2005, là một trong những gương mặt trẻ đang được chú ý trên mạng xã hội nhờ visual sắc sảo đầy cuốn hút. Cô sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú, đôi mắt lớn, sống mũi cao và thần thái vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, từng nhiều lần được đặt lên bàn cân với Lọ Lem – ái nữ nhà MC Quyền Linh bởi cả hai có độ tuổi tương đồng và đều sở hữu nhan sắc nổi bật.

Tuy nhiên, hành trình của Tô Đát Kỷ tại The Face Vietnam 2026 cũng nhanh chóng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Sau màn catwalk tại họp báo ra mắt chương trình, cô nhận về không ít bình luận cho rằng kỹ năng trình diễn chưa thực sự thuyết phục, thậm chí có ý kiến gay gắt nhận xét hot girl sinh năm 2005 "không nên catwalk nữa".

Màn catwalk của Tô Đát Kỷ tại sân khấu The Face Vietnam gây chú ý nhưng chưa thực sự thuyết phục.

Người đẹp bước đi khá nhanh, đánh hông mạnh khiến tổng thể phần trình diễn thiếu đi sự uyển chuyển, trông bị thô so với trang phục váy dài và chất liệu thướt tha. Thay vì tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng, việc walk quá vội làm tà váy chưa phát huy được hiệu ứng chuyển động. Bên cạnh đó, biểu cảm và dáng người của Tô Đát Kỷ cũng bị nhận xét gồng, đặc biệt ở phần vai hay cách đánh tay khiến tổng thể trở nên thiếu tự nhiên và thanh thoát. Đáng tiếc hơn, sự cố trang phục trong lúc trình diễn còn khiến cô rơi vào tình huống hớ hênh trước ống kính. Những yếu tố này cộng lại phần nào làm màn catwalk "chào sân" của Tô Đát Kỷ mất điểm, dù visual vẫn gây ấn tượng với vẻ sắc sảo.

Bài đăng cho rằng Tô Đát Kỷ "catwalk như đi chợ", nên nhường lại sàn catwalk cho các model.

Ở dưới phần bình luận, nhiều netizen cũng cho rằng hot girl sinh năm 2005 chỉ hợp làm beauty.

Đáng nói, Tô Đát Kỷ không phải hoàn toàn thiếu sự chuẩn bị cho phần trình diễn. Trước khi bước lên sân khấu The Face Vietnam 2026, nữ TikToker từng dành thời gian học catwalk chuyên nghiệp cùng Á hậu Quỳnh Anh, vì vậy màn thể hiện tại họp báo càng khiến nhiều người bất ngờ và thất vọng.

Tô Đát Kỷ nhiều lần đăng tải video học catwalk. (Nguồn: TikTok)

Không ít ý kiến cho rằng dù đã được đào tạo, hot girl sinh năm 2005 vẫn chưa có được độ chắc và thần thái cần thiết khi sải bước, khiến từng động tác còn trở nên gượng gạo, thiếu sự tự tin. Một bộ phận khán giả thậm chí còn nhận xét cô nàng không có khiếu catwalk và khó tạo được sức hút khi đứng trên sàn diễn. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng vấn đề nằm ở tỷ lệ hình thể: vóc dáng của Tô Đát Kỷ thiên về hướng nhỏ nhắn, tỷ lệ không cân đối nên khi catwalk nhìn bị gồng, thiếu thanh thoát.

Dù đã theo học catwalk nhưng kĩ năng của Tô Đát Kỷ vẫn không đủ sức thuyết phục người nhìn.

Trước đó, bộ ảnh chụp đồ tập của Tô Đát Kỷ cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Phần đông cộng đồng mạng cho rằng tỷ lệ cơ thể của hot girl sinh năm 2005 không cân đối, vai quá nhỏ khiến tạo được vẻ đẹp khỏe khoắn khi diện đồ tập.

Ảnh: Threads, Instagram.