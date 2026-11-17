Bị chê tơi tả vì diện mạo "như đi chợ" tại Met Gala, không ai ngờ chỉ chưa đầy một năm sau, Nàng thơ Chanel lại trở thành "sách giáo khoa" cho chủ đề Met Gala 2027. Nhưng cú "quay xe" của giới mộ điệu vẫn chưa là gì so với kịch bản đổi đời của nữ thạc sĩ gốc Ấn này: Từ cô sinh viên ôm nợ học phí, đang bế tắc vì trượt thực tập hóa Đại sứ Chanel nhờ cuộc gặp gỡ định mệnh ở ga tàu điện.

Cú tát ngược giới mộ điệu: Đi trước thời đại 1 năm tại thánh đường Met Gala

Mới đây, khi Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan công bố chủ đề cho Met Gala 2027 là 'extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday' (Tạm dịch: Sự phi thường: Thời trang và tính thi vị của đời thường).

Lần đầu tiên trong lịch sử, những món đồ vô cùng bình dân như quần jeans, áo thun, áo hoodie hay áo phao sẽ trở thành "nàng thơ" của thánh đường thời trang lớn nhất thế giới. Triển lãm hướng tới việc vinh danh cách các nhà thiết kế dùng kỹ thuật thủ công thượng thừa để biến những vật liệu và phom dáng quen thuộc thành các kiệt tác Haute Couture xa xỉ.

Mặc dù quy định trang phục chính thức cho buổi dạ tiệc vẫn chưa được công bố, nhưng nhìn chung nó được lấy cảm hứng từ triển lãm đi kèm. Và điều đó khiến truyền thông quốc tế "quay xe" dùng hình ảnh của nàng Đại sứ của Chanel: Bhavitha Mandava tại Met Gala 2026 để làm minh họa chuẩn mực nhất cho tinh thần này.

Trở lại vài tháng trước, lần chào sân Met Gala của Bhavitha từng là gây tranh cãi khắp MXH. Trái với những thiết kế dạ hội kịch nghệ, Chanel để cô Đại sứ xuất hiện với áo sơ mi xuyên thấu, áo quarter-zip và một chiếc quần trông như jeans bạc màu. Hàng loạt bình luận chỉ trích Chanel đã dìm hàng Đại sứ, ép cô mặc bộ đồ quá xuề xòa như thể vội vã chạy ra ga tàu điện.

Nhưng thực tế, không có một sợi vải denim bình dân nào ở đây. Chanel tiết lộ toàn bộ diện mạo được chế tác thủ công trong 250 giờ. Chiếc quần "quốc dân" được làm từ lụa muslin in kỹ thuật số, xử lý bề mặt tinh vi để tạo ra hiệu ứng giả denim hoàn hảo. Hóa ra, Giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy và Bhavitha không hề làm hỏng thảm đỏ, họ chỉ đơn giản là đã giải sẵn đề bài của Met Gala từ trước thời đại cả một năm!

Cuộc chạm trán định mệnh dưới ga tàu điện ngầm

Bộ trang phục gây bão ấy không chỉ là một tuyên ngôn nghệ thuật đi trước thời đại, mà còn là một "vòng lặp hoàn hảo" tái hiện lại chính xác khoảnh khắc thay đổi cuộc đời Bhavitha.

Sinh ra tại Hyderabad (Ấn Độ), Bhavitha đến Mỹ vào năm 2023 để theo học Thạc sĩ ngành Thiết kế và Truyền thông tại Đại học New York (NYU). Mùa hè năm 2024, cô nhận cú sốc khi bị từ chối một vị trí thực tập quan trọng. Đang bế tắc, cô quyết định hẹn bạn đi ăn món Ấn tại Manhattan để giải sầu. Chính tại ga tàu điện ngầm Atlantic Avenue (Brooklyn) ngày hôm đó, cô lọt vào mắt xanh của Showin Bishop - người sáng lập 28 Models. Cô sinh viên 24 tuổi gật đầu thử vận may với nghề mẫu chỉ với một mục đích duy nhất: kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí.

Cuộc rượt đuổi với deadline và những chuyến bay đêm

Quyết định rẽ ngang này đẩy Bhavitha vào một guồng quay khắc nghiệt: Sáng làm việc, tối lên giảng đường, và cuối tuần bắt những chuyến bay xuyên đêm sang châu Âu để casting. Toàn bộ tiền thù lao từ sàn runway đều được nữ thạc sĩ dùng để trả nợ vay sinh viên.

Bước ngoặt lớn nhất đến khi cô gặp gỡ Matthieu Blazy tại Milan. Nhìn thấy tố chất của Bhavitha, Blazy lập tức đưa cô vào show diễn Xuân/Hè. Với bạn bè tại NYU, việc cô bạn cùng lớp hằng ngày chạy deadline bỗng xuất hiện trên billboard toàn cầu là một cơn địa chấn. Mối duyên này tiếp tục đơm hoa khi Matthieu Blazy tiếp quản Chanel, đưa Bhavitha trở thành người mẫu gốc Ấn đầu tiên mở màn show diễn của nhà mốt Pháp, và sau đó là danh phận Đại sứ.

Hào quang của sự biết đủ

Từ một cô gái bình thường bị từ chối thực tập đến Nàng thơ sải bước trên bậc thềm Met Gala, hành trình của Bhavitha Mandava chứng minh một điều: Bất cứ ai cũng có thể bước vào không gian thượng lưu của thời trang xa xỉ mà không cần chối bỏ xuất thân bình dân của mình.

Hiện tại, Bhavitha không chỉ là gương mặt đại diện của Chanel mà còn là tiếng nói mạnh mẽ cho cộng đồng phụ nữ Nam Á. Sự thực tế của vị Thạc sĩ NYU chưa bao giờ bị mài mòn bởi sự xa hoa của giới mốt. Đối diện với thành công rực rỡ đến như một giấc mơ, cô vẫn giữ sự tỉnh táo đáng ngưỡng mộ: "Ngay cả khi đây không phải là một sự nghiệp dài hạn, thì cũng là một điều thực sự tuyệt vời mà tôi đã làm được ở tuổi đôi mươi. Tôi mãn nguyện với những gì mình đang có".

Ảnh: Internet