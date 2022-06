Ngày 26/6, tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) B1–R3, Vincom Mega Mall Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội đã diễn ra sự kiện Đọc sách và Workshop nghệ thuật: Cuộc phiêu lưu của những ước mơ.



Đây là buổi trải nghiệm từ đọc sách tới tự tay làm cuốn sách ước mơ cho các bạn nhỏ thông qua bộ sách tranh tiếng Anh gồm 3 cuốn Din; The Golden Heart; Kii's First Adventure: Moon Moon, Where Are You? 3 cuốn sách tiếng Anh trên đã đạt giải thưởng 2020 International Children's Picture Books Award do Ehomebooks tổ chức. Chương trình hướng đến việc nâng niu, nuôi dưỡng những ước mơ trẻ thơ và giúp cho người lớn có cơ hội sống lại những ước mơ thời thơ ấu của mình.

Cuốn "Din" chứa đựng những trang sách rực rỡ, nhiều màu sắc như tuổi thơ của mỗi người. Bé Din đi qua Khu rừng Sợ hãi, Vùng biển Cô đơn, rồi đến Hòn đảo Tuyệt Vọng. Thế nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, bạn sẽ nhận thấy rằng đó là Khu rừng Can đảm, là Vùng biển Tình bạn, là Hòn đảo Diệu Kì. Qua cuốn sách tranh này, các bé học được cách biến những khó khăn thành hành động.

"The Golden Heart - Trái tim vàng" lấy bối cảnh là một vương quốc đen tối dưới lòng đất, nhưng toàn bộ cuốn sách lại bừng lên ánh sáng và hy vọng, không chỉ cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên mà còn đọng lại sâu sắc trong tâm trí các bé. Trái tim vàng chính là hình ảnh tượng trưng cho khao khát, ước mơ. Dù ước mơ ấy từng bị cấm cản khiến ta hoài nghi về bản thân mình nhưng nếu ta vẫn luôn kiên trì, cố gắng thì ước mơ ấy sẽ tỏa sáng.

Còn Kii's First Adventure: Moon Moon, Where Are You? lại là câu chuyện tình bạn giữa Trăng và Kii. Ngày nào Trăng cũng đến bên cửa sổ và kể chuyện cho Kii nghe. Thế nhưng có một đêm, Trăng không xuất hiện. Kii đợi mãi chẳng thấy Trăng về, thế nên cậu đã quyết định lên đường đi tìm Trăng. Cậu đã đi đến nhiều nơi, gặp được nhiều người và cuối cùng cũng tìm thấy Trăng đang mắc kẹt nơi chân núi. Sau chuyến hành trình đầu tiên này, Kii đã có nhiều chuyện để kể cho Trăng nghe. Đó là những khám phá thế giới trong đôi mắt trẻ thơ.

Buổi Đọc sách và Workshop nghệ thuật được điều phối bởi Ngô Loan - Biên tập viên mảng sách thiếu nhi tại Ehomebooks. Ngoài ra có phần đọc sách "The Golden Heart" của Ms. Lê Ngọc Vân - Thạc sĩ ngôn ngữ học, và workshop được hướng dẫn bởi Nguyễn Thủy Tiên (Imillus) - tác giả cuốn sách tranh "Din" và Nguyễn Ngọc Bích - tác giả cuốn sách tranh "The Golden Heart".

3 khách mời của Ehomebooks giới thiệu và đọc bộ sách tranh tiếng Anh Din; The Golden Heart; Kii's First Adventure: Moon Moon, Where Are You? cho các bé.

Mọi thắc mắc của các bé đều được các tác giả sách giải thích tận tình

Trong buổi giao lưu, các bé được tham quan không gian nghệ thuật, nghe kể chuyện song ngữ, tương tác với các diễn giả khách mời và tự tay sáng tác câu chuyện khám phá ước mơ của riêng mình. Ngoài ra, các độc giả nhí được tự tay thực hành việc tạo ra nhân vật trong truyện, viết ra ước mơ và thể hiện bằng hình ảnh sinh động. Qua "demo" là nhân vật Din, trẻ được hóa thân thành nhân vật và tưởng tượng về hành trình chinh phục hoài bão của chính mình. Nhờ đó, các bé vừa nhớ được cốt truyện lại có cơ hội nói ra sở thích, ước mơ, hoài bão của mình để quyết tâm hơn trong quá trình chinh phục ước mơ, hoàn thành hoài bão.

Đây chính là cơ hội cha mẹ có thể xác định được sở thích, thế mạnh của con để định hướng và đồng hành cùng con trong quá trình thực hiện ước mơ ấy.

Các bé đến với buổi giới thiệu sách được nghe câu chuyện của nhân vật Din, sau đó các em sẽ hướng đến ước mơ và cách thực hiện hoài bão của mình.

Ehomebooks có tiền thân là Tủ sách người mẹ tốt - nhãn hiệu sách đã đồng hành cùng cha mẹ và các em nhỏ trong nhiều năm và được đông đảo các phụ huynh lựa chọn.

"Trở thành thương hiệu sách giáo dục gia đình uy tín tại Việt Nam" là mục tiêu mà Ehomebooks hướng tới. Chính vì vậy, Ehomebooks không xuất bản những cuốn sách chạy theo bề nổi với nội dung thiên về "kỹ thuật" nuôi dạy con mà khai thác các bản thảo có chiều sâu. Thông qua đó, các phụ huynh sẽ hình thành nền tảng giáo dục vững chắc để cùng con trưởng thành thay vì áp lên trẻ những phương pháp chỉ để đạt điểm số cao.

Ehomebooks phát triển đa dạng các dòng sách giáo dục gia đình từ sách nuôi dạy con dành cho cha mẹ đến sách cho trẻ em lứa tuổi mầm non và tiểu học như: Picture Books song ngữ; Ehon Nhật Bản; Học liệu tiếng Anh; Văn học thiếu nhi … Qua đó mang đến những cuốn sách có giá trị nhân văn, giúp giáo dục trẻ trở thành con người có ước mơ, nhân cách, trí tuệ, sức khỏe và sống hạnh phúc.

