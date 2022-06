Ham ăn quả lựu để con có má lúm đồng tiền, mẹ bầu tá hỏa vì suýt sảy thai

Lúm đồng tiền được xem là "điểm nhấn" tạo nên nét dễ thương và nụ cười rất duyên cho các em bé, đặc biệt là bé gái. Rất nhiều bố mẹ mong muốn bé yêu của mình sinh ra cũng có nét đáng yêu đó. Vì thế mẹ bầu thường thắc mắc: Ăn lựu để con có má lúm liệu có đúng?

Nghe dân gian truyền miệng, chỉ với quả lựu, có thể "nặn" má lúm đồng tiền cho con ngay từ trong bào thai, nhiều mẹ bầu vội vàng áp dụng.

Mẹ ăn lựu để con có má lúm đồng tiền liệu có đúng?

Tuy nhiên xét về phương diện khoa học, má lúm đồng tiền thực ra là do một loại khiếm khuyết nhỏ ở hệ cơ mặt của trẻ sơ sinh. Khuyết điểm này có thể xuất hiện ở 1 bên mặt hoặc 2 bên mặt của trẻ. Việc ăn lựu khi mang thai để nặn má lúm đồng tiền cho con chưa được chứng minh bằng khoa học. Thực tế, có nhiều mẹ bầu ăn lựu nhưng con sinh ra vẫn không sở hữu nét duyên này. Một số trường hợp bà bầu ăn lựu và con sinh ra có má lúm đồng tiền đó có thể do may mắn hoặc sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cũng thể do con được hưởng gen di truyền nên có má lúm đồng tiền.

Theo nghiên cứu, nếu chỉ có mẹ (hoặc bố) có má lúm đồng tiền, khả năng đứa bé sinh ra có má lúm sẽ vào khoảng 25- 50%. Hoặc cả bố và mẹ đều có má lúm thì đứa bé sinh ra có khả năng có má lúm rất cao, khoảng 50 – 100%.

Tuy chưa có cơ sở khoa học nào để khẳng định việc ăn lựu con sẽ có má lúm đồng tiền, nhưng có một điều chắc chắn rằng bà bầu ăn quả này có nhiều công dụng tuyệt vời.

- Đầu tiên, quả lựu rất giàu vitamin và các nguyên tố vi chất cần thiết cho cơ thể mẹ bầu và thai nhi. Trong đó phải kể đến cacbohydrat, đường, chất xơ, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, vitamin C, hàm lượng sắt, magiê, phốt pho, kali, kẽm...

- Lựu rất tốt cho thai phụ và sự phát triển trí não của thai nhi. Em bé khi sinh ra giảm nguy cơ tổn thương ở não và cách bệnh lý về tim mạch, giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch, giúp cơ thể tổng hợp cholesterol... Nhờ đó mà tình trạng tiền sản giật vào 3 tháng đầu và cuối thai kỳ sẽ được giảm thiểu 1 cách tối đa.

- Vì giàu vitamin C nên lựu có tác dụng kháng khuẩn và tăng cường đề kháng cho phụ nữ mang thai.

- Bà bầu ăn lựu còn giúp cải thiện tiêu hóa, gan thận, cải thiện bệnh viêm đường tiết niệu, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, bảo vệ gan khỏi chất độc.

- Nhiều chứng minh khoa học cho thấy lựu giúp chị em giảm nguy cơ ung thư vú. Không những thế, khi mang thai ăn lựu sẽ giúp mẹ bầu luôn tươi trẻ, da dẻ mịn màng, bảo vệ da khỏi ánh nắng, giảm bốc hỏa, khô âm đạo…

Ham ăn lựu để con có má lúm, mẹ bầu suýt sảy thai

Mặc dù quả lựu có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, tốt cho mẹ bầu và thai nhi, tuy nhiên, nó lại chứa cả chất gây co bóp tử cung, kích thích đẻ sớm. Chị em thường chỉ nhìn vào dinh dưỡng, tác dụng của quả lựu mà quên mất điều này.

Theo các nghiên cứu từ các nhà khoa học Đại học Liverpool (Anh Quốc) và các nhà nghiên cứu Đại học Công nghệ Sura naree (Thái Lan), trong quả lựu có một nhóm các hợp chất cấu trúc nhân steroid có tác dụng kích thích gây co bóp tử cung.

Chất đó được gọi là Beta-sitosterol. Đây là chất có thể ức chế hấp thu cholesterol. Nghiên cứu cho thấy, chất Beta-sitosterol được sử dụng như một kích thích gây co bóp tử cung trong thời gian sản phụ sinh con.

Trong khi mang thai, nhất là ba tháng đầu, mẹ bầu ăn quá nhiều lựu có thể dẫn đến sảy thai. Vì vậy, chị em chỉ nên sử dụng một lượng nhất định.

