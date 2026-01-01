Đoạn video luộm thuộm của công chúa Kpop bị đào lại, tất cả vì combo dép lê và tất trắng?

Jang Wonyoung từ lâu không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp như búp bê cùng vóc dáng cao ráo nổi bật, mà còn sở hữu phong cách thời trang sang chảnh, đẹp mắt. Mỗi lần xuất hiện tại sân bay, nữ idol đều dễ dàng biến không gian quen thuộc này thành sàn catwalk thu nhỏ với những outfit được phối khéo léo, vừa thời thượng vừa mang dấu ấn cá nhân rõ nét. Hiếm khi công chúa Kpop để lộ hình ảnh kém chỉn chu trước ống kính. Chính vì vậy, khoảnh khắc hiếm hoi cô xuất hiện với trang phục giản dị, gần như để mặt mộc không makeup lại một lần nữa bị "đào lại". Thậm chí, nhiều người còn không nhận ra nữ thần Kpop thế hệ mới.

Jang Wonyoung thường xuất hiện ở sân bay với phong cách tiểu thư, sang chảnh. (Nguồn: Instagram)

Video lộ rõ outfit đơn giản đến ngỡ ngàng của công chúa Kpop bị "đào lại". (Nguồn: behindpress)

Sở dĩ, hình ảnh này của Jang Wonyoung thường xuyên bị bàn tán vì khác lạ hơn hẳn so với vẻ tiểu thư, chỉn chu thường thấy. Nữ idol diện chiếc áo oversized lệch vai màu trắng cùng họa tiết đáng yêu, ngộ nghĩnh. Kiểu dáng suông ngắn giúp tôn đôi chân thon dài đặc trưng, trong khi mái tóc dài thẳng tự nhiên cùng kính mát cài đầu tạo cảm giác đời thường, nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất lại nằm ở đôi dép bệt bản to mà Wonyoung lựa chọn. Thay vì boots, sneakers hay giày cao gót thì đôi dép này khiến tổng thể outfit trở nên luộm thuộm, xuề xòa. Việc phối dép với áo phông điệu cũng không được hài hòa cho lắm, thay vì mang vẻ năng động, cá tính thì lại khiến nhiều người liên tưởng đến vibe "girl phố" nhiều hơn.

Không son phấn, các đường nét của nữ idol hiện lên tự nhiên hơn, mộc mạc đúng với lứa tuổi. Dù có nhợt nhạt hơn đôi chút nhưng bù lại, mỹ nhân sinh năm 2004 lại khiến nhiều người phải trầm trồ với làn da mịn màng, trắng sáng không tì vết.

Jang Wonyoung hiếm hoi ăn mặc đơn giản, đi dép và để mặt mộc tại sân bay. (Nguồn: Instagram)

Nhiều netizen không nhận ra Jang Wonyoung.