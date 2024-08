Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lần đầu tung ảnh Full HD diện mạo quý tử Lúa

Con trai của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu được gọi vui là "em bé sinh ra từ vạch đích" vì có bố là cầu thủ nổi tiếng và mẹ là hot girl Hà thành đình đám. Trước đó, dân tình biết rất ít thông tin về em bé, chỉ biết tên thật là Đoàn Minh Đăng và có biệt danh "Lúa" - tên gọi cho liên quan đến quê Thái Bình của Đoàn Văn Hậu và cũng gần với biệt danh Thóc của Doãn Hải My.

Mới đây, gia đình Doãn Hải My đã chính thức công khai diện mạo của con trai. Trong bức ảnh, Doãn Hải My không còn sử dụng sticker hay chụp ảnh góc nghiêng của con trai nữa. Cậu bé có gương mặt siêu dễ thương và sở hữu nhiều nét đẹp của cả bỗ lẫn mẹ.

Bên dưới bài viết, nhiều fan liên tục chúc mừng hạnh phúc gia đình và cảm thán từ bây giờ sẽ được nhìn thấy mặt của cậu nhóc Lúa nhiều hơn.

Gia đình Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu lần đầu công khai diện mạo của Lúa.

Ngay từ khi mới sinh ra, Lúa đã nhận được nhiều sự chú ý khi có bố mẹ là người nổi tiếng. Cả Đoàn Văn Hậu cùng Doãn Hải My cũng rất ra dáng bố mẹ "bỉm sữa" khi không ngại đầu tư đồ dùng đắt tiền cho con. Hay gần đây nhất, Doãn Hải My còn tiết lộ dự định sẽ cho con học song ngữ mặc dù khi đó Lúa mới có 3 tháng tuổi.

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu cũng có nhiều dự định dành cho cậu quý tử. Không biết có theo nghiệp của bố mẹ thành KOL hay cầu thủ nổi tiếng hay không, song Đoàn Văn Hậu cho biết đã định hướng cho con được tìm hiểu và trải nghiệm về ngành công an.

Có thể thấy dù mới mấy tháng tuổi, song Lúa đã được bố mẹ rất quan tâm và lo tính đường xa rất nhiều rồi!

Bố mẹ không ngại đăng ảnh dìm của con trai.

Cuối tháng 11/2023, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chính thức làm đám cưới. Trước khi kết hôn, Doãn Hải My cùng từng được đồn đã có tin vui khi cô thường mặc đồ rộng giấu vòng hai. Sau đó, cả hai lên chức bố mẹ khi em Lúa ra đời sau 6 tháng cặp đôi về chung nhà. Lúa được dự đoán sẽ trở thành "thế lực nhí" và là một trong những em bé hot nhất làng cầu thủ Việt.

Giống như nhiều ông bố và bà mẹ khác, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cũng cực "nghiện" con. Cả hai đã thay đổi phần giới thiệu trên trang cá nhân của mình thành "Mẹ em bé Lúa" và "Bố em bé Lúa".

Không những thế từ khi lập tài khoản, cặp đôi cũng thi nhau đăng ảnh con. Ai cũng cảm nhận cặp đôi rất cưng quý tử, luôn cố gắng chỉn chu và chăm chút cho con trai.

Ngày trước cặp đôi chỉ thường chụp ảnh góc nghiêng của con.

Đặc biệt với Doãn Hải My, dù là lần đầu làm mẹ song cô nhận được rất nhiều lời khen vì cách chăm con và ứng xử tinh tế trên mạng xã hội. Doãn Hải My thường xuyên chia sẻ những tấm hình và phương pháp dạy con trên mạng. Cả hai bên gia đình của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu cũng thường phụ cô chăm em bé.

Trong suốt quá trình chăm con trai, Doãn Hải My từng nhận không ít lời chê trách của cộng đồng mạng, nhưng lần nào cô cũng đáp trả cực khéo léo. Như lần gần nhất, cô khoe cảnh đi cafe với chồng nhưng bị chê trốn con đi chơi. Sau đó, nàng WAGs cũng vui vẻ trả lời: "Mấy khi đâu ạ, hàng ngày làm việc với chăm con rồi nên nay xin phép con, trốn đi chơi chút ạ".