Đoàn làm phim gây bức xúc khi để em bé nhỏ vừa "khóc đến xé lòng" vừa dầm mưa ướt sũng

Những ngày gần đây, vụ việc “một ê-kíp phim ngắn để trẻ sơ sinh dầm mưa ban đêm khi quay cảnh mưa” đã gây xôn xao dư luận, các chủ đề liên quan nhanh chóng leo top tìm kiếm:

1. Phim ngắn để trẻ sơ sinh dầm mưa, thù lao chưa đến 3 triệu đồng

2. Diễn viên phim ngắn tố ê-kíp bắt đứa trẻ phải dầm mưa liên tục

Đoàn làm phim để em bé dầm mưa khiến dư luận dạy sóng

Ngày 17/1, nữ diễn viên phim ngắn Hình Vân đăng bài cho biết: ê-kíp quay cảnh mưa vào ban đêm, để một em bé phải dầm mình dưới “cơn mưa nhân tạo như trút nước” trong thời gian dài. “Đứa trẻ bị ướt mưa rất lâu, khóc đến xé lòng”.

Cô cho hay, để tiết kiệm thời gian quay, ngay cả khi ghi hình cận cảnh nhân vật chính, ê-kíp cũng không thay em bé bằng búp bê hay đạo cụ giả.

Theo đưa tin của truyền thông ngày 20/1, phóng viên tra cứu và phát hiện bộ phim ngắn này hiện đã bị gỡ khỏi tất cả các nền tảng.

Luật sư Trương Kiến, Văn phòng Luật sư Trác Hạo Bắc Kinh, phân tích rằng: việc ê-kíp để trẻ sơ sinh dầm mưa trong thời gian dài khi quay phim có thể liên quan đến trách nhiệm dân sự, hành chính, thậm chí là trách nhiệm hình sự. Vụ việc cho thấy ngành phim ngắn hiện vẫn tồn tại những “khoảng trống giám sát” trong việc bảo vệ diễn viên nhí; các đoàn phim khi sử dụng trẻ em cần áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Luật sư Trương Kiến Tề, Văn phòng Luật sư Ngũ Liên Chiết Giang, cho biết: với tư cách là người giám hộ hợp pháp của trẻ dưới 1 tuổi, cha mẹ có trách nhiệm hàng đầu đối với sức khỏe của con. Họ có quyền quyết định việc cho con tham gia diễn xuất hay không và cần ưu tiên yếu tố sức khỏe của trẻ. Nếu việc tham gia quay phim khiến trẻ bị ảnh hưởng sức khỏe, trường hợp nhẹ có thể phải chịu sự lên án về mặt đạo đức; nếu gây tổn thương nghiêm trọng, có thể phải đối mặt với các trách nhiệm pháp lý liên quan đến cố ý gây thương tích, ngược đãi trẻ em…

Luật sư Trương Kiến nhấn mạnh rằng, ngành phim ngắn hiện nay có xu hướng “công cụ hóa” khá nghiêm trọng, một số ê-kíp vì chạy theo lưu lượng truy cập và lợi ích mà coi trẻ em diễn viên như “đạo cụ” có thể sử dụng tùy ý, bỏ qua việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của các em.

