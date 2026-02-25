Doãn Hải My nhảy "như con lăng quăng"
Không thể nhận ra bà xã Đoàn Văn Hậu trong video nhảy đang hút 2 triệu lượt xem.
Doãn Hải My tự nhận mình nhảy "như con lăng quăng" (Video: TTNV)
Mới đây, bà xã Đoàn Văn Hậu - Top 10 Hoa hậu Việt Nam Doãn Hải My đã khiến cư dân mạng được một phen cười nghiêng ngả khi đăng tải đoạn clip đu trend nhảy nhót trên nền nhạc ca khúc đang hot rần rần TikTok.
Dù sở hữu nhan sắc vạn người mê và vóc dáng chuẩn chỉnh, nhưng Doãn Hải My trong video nhảy đu trend này lại đem đến hình tượng hoàn toàn khác với một nàng WAG tiểu thư nền nã, dịu dàng hàng ngày.
Trong đoạn video đang hút 2 triệu lượt xem trên TikTok, Doãn Hải My diện đồ ở nhà đơn giản, tóc xõa tự nhiên, vừa cười vừa "quẩy" theo ca khúc "E là không thể". Không phải những động tác mềm mại, uyển chuyển như nhiều người tưởng tượng, nàng WAG lại nhảy đầy ngẫu hứng, tay chân khua loạn xạ, biểu cảm thì cười tít mắt, hoàn toàn thả lỏng.
Cô nàng thực hiện vũ điệu nhảy tự do nhưng chuyên nghiệp chẳng kém cạnh các TikToker đình đám nhưng điều khiến dân mạng thích thú nhất không phải là điệu nhảy, mà là dòng trạng thái tự nhận xét cực kỳ lầy lội của người đẹp. Thay vì chờ fan vào nhận xét, cô nàng đã nhanh tay "phủ đầu": "Trông tôi như con lăng quăng vậy".
Trong clip, Doãn Hải My xuất hiện với trang phục giản dị, nụ cười rạng rỡ thường trực. Cô thực hiện các động tác khua tay múa chân một cách đầy năng lượng nhưng cũng không kém phần... rối rắm. Hình ảnh năng động đáng yêu này của bà xã Đoàn Văn Hậu khiến người xem cảm thấy vô cùng thích thú và gần gũi, khác hẳn với nét tiểu thư khuê các diện áo dài hay đi sự kiện mọi khi.
Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip "lăng quăng" của Hải My hút 2 triệu lượt xem, đã nhận về cơn mưa tương tác: "Lăng quăng này xinh quá, cho tôi xin một con về nuôi với!", "Nhan sắc gánh còng lưng điệu nhảy là có thật", "Đúng là mẹ bỉm sữa vui tính, xem mà thấy năng lượng tích cực hẳn lên"...
Dù tự nhận là nhảy như "lăng quăng", nhưng chính sự tự nhiên, hài hước và không ngại làm mới mình đã giúp Doãn Hải My ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ. Có vẻ như sau khi kết hôn và đón thiên thần nhỏ, bà xã Đoàn Văn Hậu ngày càng thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lầy lội của mình.