Doãn Hải My nhảy "như con lăng quăng"

Doãn Hải My tự nhận mình nhảy "như con lăng quăng" (Video: TTNV)

Mới đây, bà xã Đoàn Văn Hậu - Top 10 Hoa hậu Việt Nam Doãn Hải My đã khiến cư dân mạng được một phen cười nghiêng ngả khi đăng tải đoạn clip đu trend nhảy nhót trên nền nhạc ca khúc đang hot rần rần TikTok.

Dù sở hữu nhan sắc vạn người mê và vóc dáng chuẩn chỉnh, nhưng Doãn Hải My trong video nhảy đu trend này lại đem đến hình tượng hoàn toàn khác với một nàng WAG tiểu thư nền nã, dịu dàng hàng ngày.

Trong đoạn video đang hút 2 triệu lượt xem trên TikTok, Doãn Hải My diện đồ ở nhà đơn giản, tóc xõa tự nhiên, vừa cười vừa "quẩy" theo ca khúc "E là không thể". Không phải những động tác mềm mại, uyển chuyển như nhiều người tưởng tượng, nàng WAG lại nhảy đầy ngẫu hứng, tay chân khua loạn xạ, biểu cảm thì cười tít mắt, hoàn toàn thả lỏng.