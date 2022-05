Doãn Hải My: Chuyển hướng style sexy quyến rũ sau khi "âm thầm" hẹn hò cùng Văn Hậu

Cùng với Cẩm Đan, Doãn Hải My cũng là một nhan sắc đầy tiếc nuối khi dừng chân ở Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngay sau khi Hoa hậu Việt Nam kết thúc, Doãn Hải My vướng tin đồn hẹn hò cùng cầu thủ Đoàn Văn Hậu; cho đến giờ dù cả hai chưa một lần thừa nhận nhưng những lần xuất hiện cùng nhau cũng đủ khiến dân tình ngất lịm vì những khoảnh khắc tình cảm của đôi trai tài gái sắc này.

Chính vì vậy mà so với dàn thí sinh của Hoa hậu Việt Nam năm ấy, hay cả dàn vợ/ bạn gái cầu thủ hiện tại thì Doãn Hải My vẫn là cái tên thu hút sự quan tâm của công chúng và truyền thông.

Doãn Hải My sở hữu nhan sắc dịu dàng, thuần khiết nhưng không kém phần hiện đại, trẻ trung cùng với thân hình thon gọn và nước da trắng trẻo, mái tóc đen dài bóng mượt cùng nụ cười phúc hậu dịu dàng. Thời điểm sau khi Hoa hậu Việt Nam kết thúc, Doãn Hải My trung thành với phong cách ngọt ngào đúng chuẩn ngọc nữ.

Hai năm sau Hoa hậu Việt Nam, Doãn Hải My giờ đây sexy gợi cảm hơn bội phần. Bạn gái Văn Hậu chăm khoe dáng trong những thiết kế sexy táo bạo, tôn lên lợi thế vóc dáng với vòng eo thắt đáy cùng vòng 1 gợi cảm. Cô nàng trung thành với mái tóc đen tuyền mềm mại, nhưng gương mặt vẫn vô cùng thanh tú nhưng thần thái cùng gu thời trang đã đột phá hơn bội phần.

Dù vẫn giữ nét ngọt ngào, trong sáng nhưng style của Doãn Hải My thiên hẳn sang sexy, gợi cảm. Thiết kế trễ vai lấp ló thềm ngực căng đầy, gương mặt ngọt ngào với những đường nét mơ màng e lệ, Doãn Hải My ở thời điểm hiện tại đúng là quyến rũ đến mê mẩn. Bảo sao chàng cầu thủ điển trai Văn Hậu lại si mê cô nàng đến vậy.

Nhưng phải công nhận từ sau khi úp mở công khai tình cảm với chàng tuyển thủ điển trai Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My cũng có sự thay đổi, cô ăn mặc có phần táo bạo và gợi cảm hơn.

Tuy sở hữu chiều cao khiêm tốn hơn so với các thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2020, nhưng bù lại nhan sắc cùng vóc dáng của Doãn Hải My đều đẹp không tỳ vết. Công chúng luôn dành lời khen cho vóc dáng nuột nà lẫn gương mặt đẹp như nàng thơ của cô.

Vóc dáng cân đối cùng ba vòng nóng bỏng, đặc biệt là vòng eo 55 cm của Doãn Hải My chính là niềm ước ao của phái đẹp. Nếu như trước đây Doãn Hải My kín đáo nhẹ nhàng bao nhiêu thì nay cô nàng lột xác quyến rũ, gợi cảm bấy nhiêu. Những lần Doãn Hải My khoe dáng đều khiến công chúng mãn nhãn vô cùng.

Đặc biệt là vòng eo 55cm nhỏ đến khó tin của Doãn Hải My, chính nhờ vòng eo hoàn hảo này mà cô nàng có thể cân mọi kiểu trang phục khoe dáng từ váy áo điệu đà đến crop top cá tính sang chảnh. Nhan sắc cùng phong cách của Doãn Hải My chỉ nhìn thôi cũng khiến netizen phải "gục ngã".

Dù chưa một làn chính thức thừa nhận chuyện tình cảm, nhưng công chúng vẫn luôn mong chờ một ngày Doãn Hải My khoác lên người bộ váy cưới lộng lẫy sánh bước cùng Văn Hậu viết tiếp chuyện tình đẹp như mơ này.





