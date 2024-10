Hiện tại, bé Lúa - con trai đầu lòng của gia đình Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã được 5 tháng tuổi. Mặc dù lần đầu làm mẹ nhưng "hot mom" Doãn Hải My luôn nhận được nhiều sự quan tâm của netizen đặc biệt là hội bỉm sữa. Bởi không chỉ thành công với việc giữ dáng sau sinh, Doãn Hải My còn cực khéo trong công cuộc chăm sóc con nhỏ. Cô luôn chú trọng khi lựa chọn các sản phẩm dùng cho con bất kể là đồ sơ sinh hay các thực phẩm chăm sóc sức khỏe.

Mới đây trên kênh TikTok cá nhân, Hải My đã đăng tải đoạn video chia sẻ về 1 dòng sữa công thức mà cô tin tưởng sử dụng cho quý tử nhà mình. Như bao lần khác, không chỉ đơn thuần giới thiệu sản phẩm, Doãn Hải My còn review kỹ lưỡng để các mẹ bỉm có thể dễ dàng tham khảo.

Bé Lúa (Đoàn Minh Đăng) - quý tử đầu lòng của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My.

Về vấn đề cho bé sử dụng sữa công thức, Doãn Hải My chia sẻ rằng nguồn sữa chính mà bé Lúa sử dụng hàng ngày vẫn là sữa mẹ, nhưng được dặm thêm 1 cữ sữa công thức. Việc cho con làm quen với sữa công thức sẽ đem đến nhiều điểm tiện lợi, chẳng hạn trong trường hợp đi du lịch dài ngày, khó bảo quản sữa mẹ thì sẽ có sữa công thức hỗ trợ. Vậy nên thời gian gần đây, Doãn Hải My dành nhiều thời gian tìm hiểu về các loại sữa công thức để cho bé Lúa uống đan xen với các cữ sữa mẹ.

Khi nghiên cứu sữa công thức cho con, tiêu chí đầu tiên mà Doãn Hải My quan tâm đó là vấn đề tiêu hoá. Hải My mong muốn sữa phải phù hợp với con, giúp con hấp thu tốt và ăn ngon ngủ ngon. Cô tin rằng điều kiện để con phát triển toàn diện các mặt đều được bắt nguồn từ các vấn đề tiêu hoá.

Và với tiêu chí này, dòng sữa công thức mà Doãn Hải My tin tưởng lựa chọn là sữa HiPP của Đức.

Hải My không cho bé dùng 100% sữa công thức mà kết hợp uống song song với sữa mẹ. Sau một thời gian sử dụng, Hải My đánh giá sữa HiPP hỗ trợ tiêu hoá tốt bởi bé Lúa không xuất hiện tình trạng đầy bụng hay khó chịu. Con bú ngoan, bú xuyên đêm mà không cựa quậy và vặn mình nhiều.

Hải My cũng chia sẻ thêm, một điểm cộng của HiPP mà cô ưng ý đó là dòng sữa này chứa cả lợi khuẩn và chất xơ nên càng hỗ trợ tiêu hoá tốt cho bé sơ sinh. Trong thị trường sữa công thức, không phải dòng sữa nào cũng chứa lợi khuẩn, và chứa lợi khuẩn được phân lập gốc từ sữa mẹ thì lại càng hiếm hơn. Đây chính là lý do Hải My ưu ái sử dụng sữa Hipp vì sản phẩm này đáp ứng được tiêu chí nói trên, quan trọng nhất là bé Lúa dùng hợp và phát triển khỏe mạnh mỗi ngày.

Ngoài vấn đề thành phần dinh dưỡng, Hải My cũng dành lời khen cho sữa HiPP vì sản phẩm thích hợp pha với nước ấm 40 - 50 độ C, nên sau khi pha xong có thể dùng ngay cho bé mà không phải tốn thời gian chờ sữa nguội. Thêm vào đó, sữa HiPP còn có vị nhạt thanh như sữa mẹ do không bổ sung đường. Điều này giúp bé Lúa dễ làm quen và không gặp khó khăn khi dùng song song 2 loại sữa.

Được hỏi về việc cho bé dùng lượng nhiều sữa công thức trong 1 lần uống, Hải My cũng chia sẻ rằng bé Lúa phải uống 2 hơi mới hết bình chứ hiếm khi nào uống 1 hơi mà hết sạch. Dưới phần bình luận, nhiều mẹ bỉm đã vào "xin vía" ăn giỏi bú ngoan như quý tử nhà Doãn Hải My.

Dòng sữa HiPP không chỉ được lòng "hot mom" Doãn Hải My mà còn được rất nhiều mẹ Việt ưa chuộng. Tại phần bình luận của đoạn video, các mẹ bỉm thi nhau dành lời khen cho sản phẩm này: - HiPP thật sự rất tốt đó mọi người, em ở Đức thấy các mẹ ở Đức chủ yếu sài Aptimal và HiPP thôi. - Mình cũng dặm sữa HiPP. - HiPP ok nha, tiêu hóa ok nhưng tanh. Tanh mới giống sữa mẹ á. - Cho mình chọn sữa mình vẫn chọn HiPP.