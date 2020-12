Đồ skincare chăm da chuẩn chỉnh của sao Việt, muốn da lên hạng bạn nên “tăm tia” ngay

Ai cũng có một bí kíp làm đẹp riêng, các sao nữ như Ninh Dương Lan Ngọc hay cặp chị em song sinh Song Tuyền – Song Tuyến cũng thế. Đáng chú ý là những mỹ nhân này còn có "tư tưởng lớn gặp nhau" khi có cùng "tuyệt chiêu" chăm da bên dưới.



"Chân ái" skincare được các nàng gọi tên là gì?

Không phải ngẫu nhiên mà Ninh Dương Lan Ngọc và 2 gương mặt mẫu ảnh 10X Song Tuyền – Song Tuyến đều chia sẻ LG Pra.L Plus là bộ sản phẩm đáng để đầu tư bậc nhất. Mỗi thiết bị trong bộ sản phẩm này đều có công dụng "thần thánh" riêng, hỗ trợ các bước từ làm sạch cơ bản đến chăm sóc chuyên sâu chuẩn spa cao cấp. Chính vì thế, các sao đều muốn sở hữu "full set" LG Pra.L Plus mới thoả lòng.

LG Pra.L gồm 4 món là máy rửa mặt Dual Cleanser, máy đẩy dưỡng chất I-on Galvanic, máy nâng cơ toàn diện Total Lift Up và mặt nạ Derma LED, tạo nên giải pháp dưỡng da toàn diện giúp da luôn sáng khoẻ.

Máy rửa mặt Dual Cleanser – "Nhân công" dọn sạch bụi bẩn sâu trong từng lỗ chân lông

Nhiều người đều đã có ít nhất một chiếc máy rửa mặt để làm sạch sâu cuốn trôi mọi bã nhờn, bụi bẩn và cặn make up. Tuy mỗi chiếc máy rửa mặt đều mang đến công dụng giống nhau nhưng trải nghiệm sử dụng đầu cọ chúng mang lại thì khác nhau. Muốn "đu đưa" theo Lan Ngọc, Song Tuyền – Song Tuyến để skincare chuẩn nhất, không gặp mụn ẩn, bạn có thể gửi gắm làn da vào chiếc máy Dual Cleanser để cải thiện chất lượng da trong chớp nhoáng này.

Song Tuyền chia sẻ: "Mỗi lần rửa mặt xong, Tuyền chỉ muốn sờ làn da em bé của mình. Điều làm Tuyền an tâm ở sản phẩm này là chức năng tiệt trùng bằng tia UV mỗi khi dùng xong mà hiếm máy rửa mặt nào có".

Có nhiều yếu tố khiến Dual Cleanser trở nên khác biệt hơn so với các sản phẩm rửa mặt khác trên thị trường. Trước tiên, đó là máy được trang bị 2 đầu cọ silicone dùng rửa mặt hàng ngày và đầu cọ sợi mịn dùng để tẩy tế bào chết 1-2 lần/tuần. Nghiên cứu cho thấy Dual Cleanser giúp rửa mặt sạch hơn gấp 10 lần so với rửa mặt bằng tay thường, thật ấn tượng phải không nào!? Chưa hết, Dual Cleanser "xịn sò" ở chỗ máy được trang bị cả đèn UV diệt khuẩn đầu cọ, giúp đầu cọ luôn được sạch sẽ, đảm bảo nàng sẽ an tâm tuyệt đối!

Đưa dưỡng chất vào tầng sâu của da với máy đẩy tinh chất I-on Galvanic

Chiếc máy này chiếm vị trí quan trọng trong lòng cặp chị em song sinh 2K này. I-on Galvanic là máy đẩy dưỡng chất đáng giá đến từng xu khi có 2 chế độ độc đáo: chế độ Cleanser cho phép hút sạch tạp chất sâu dưới da ngay sau khi rửa mặt và chế độ Booster giúp đẩy các dưỡng chất từ mỹ phẩm vào sâu bên trong da. Hai chế độ này hoạt động độc lập, người dùng khởi động từng chế độ với các nút bấm riêng biệt.

"Sau bước rửa mặt, Tuyền bắt đầu sử dụng serum, kem dưỡng. Thông thường ở spa, các nhân viên sử dụng máy đẩy dưỡng chất để các dưỡng chất được hấp thụ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, với máy I-on Galvanic, Tuyền có thể dễ dàng làm điều này tại nhà" - Song Tuyền thổ lộ.

I-on Galvanic có thiết kế đầu tam giác dễ di chuyển mọi vị trí, "ngóc ngách" trên gương mặt. Với 2 chế độ: làm sạch sâu và đẩy dưỡng chất, máy sẽ nhẹ nhàng mát xa bằng nhiệt và mở cấu trúc da, sau đó đưa tinh chất đi sâu vào lớp hạ bì bằng sóng siêu âm và I-on Galvanic. Tác dụng rõ rệt sau khi dùng máy 6 phút/ngày chính là độ ẩm từng vùng da được tăng lên đáng kể, da đàn hồi, mọng, mướt, sáng khoẻ và đều màu hơn.

Máy nâng cơ toàn diện Total Lift Up - "Chìa khoá" để da săn chắc từ bên trong

Dù đã bước sang tuổi 30 nhưng làn da Lan Ngọc vẫn trẻ trung, săn chắc, đó là nhờ "bảo bối" này: máy nâng cơ Total Lift Up. Máy sử dụng sóng cao tần kết hợp đèn LED đỏ giúp cải thiện độ đàn hồi, cho da săn chắc từ bên trong. Sau đó, các xung điện siêu nhỏ sẽ kích hoạt tổ chức da và cơ mặt, giúp nâng cơ, làm các đường nét trên gương mặt trở nên thon gọn mà không cần tốn bạc triệu đến spa.

Ninh Dương Lan Ngọc bật mí: "Chỉ cần dùng 2 lần/tuần, mỗi lần 6 phút, da Ngọc săn chắc hơn rõ rệt, những vết chân chim nhẹ cũng dần biến mất, nên Ngọc cứ trung thành với chiếc máy này suốt thôi vì cũng có khác gì đi spa đâu! (cười)".

Mặt nạ Derma LED chẳng khác gì "thần dược"

Nói về xu hướng "nổi như cồn" trong những năm gần đây, phần lớn chị em bạn gái đều biết đến việc sử dụng ánh sáng đèn LED trong việc dưỡng trắng da. Ứng dụng những nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực làm đẹp bằng ánh sáng đỏ, mặt nạ Derma LED của nhà LG có 80 đèn LED đỏ và 80 đèn LED hồng ngoại phân bổ ở những vùng da cần trị liệu trên khuôn mặt, được FDA Mỹ kiếm chứng về độ an toàn. Những bước sóng ánh sáng đỏ sẽ len lỏi tác động vào tầng sâu bên trong da giúp tái tạo độ đàn hồi, làm săn chắc, đều màu và trắng bật tông da "đỉnh" chỉ với 9 phút mỗi ngày.

Mặt nạ Derma LED là "bảo bối" chăm sóc da không thể thiếu của Ninh Dương Lan Ngọc và cũng là sản phẩm đáng có trong "bộ sưu tập skincare" của mọi cô nàng.

"Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc trở về nhà, Ngọc lần lượt "du ngoạn" qua các bước skincare rồi "chốt hạ" bằng chiếc mặt nạ siêu nhân này. Quên hết áp lực công việc, thả hồn vào một bài hát trên Top Trending Youtube và… thư giãn trong 9 phút. Các tia ánh sáng trong mặt nạ sẽ "chăm bẵm" làn da của mình căng sáng, mịn màng! Ngọc kể đến đây là lại muốn lấy em ấy ra để chăm sóc da thôi!" (cười) – nữ diễn viên 9X chia sẻ.

Bộ 4 sản phẩm làm đẹp LG Pra.L Plus quả thực là "chân ái" dưỡng da của các sao cũng như chị em phụ nữ hiện đại, là giải pháp skincare hoàn chỉnh, mang đến hiệu quả rõ rệt và lâu dài. LG Pra.L Plus còn được mệnh danh là "spa tại gia" vì giúp chăm da chuẩn chỉnh mà lại cực kỳ tiện lợi cho hội chị em bận rộn nữa! Chẳng cần đi đâu xa, đã có "spa tại gia"!