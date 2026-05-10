Đồ hở bạo "bất ổn" của Triệu Lộ Tư

Xuất hiện tại concert ở Thái Lan, Triệu Lộ Tư khiến mạng xã hội bùng nổ với loạt tạo hình vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Nhan sắc thăng hạng cùng thần thái tự tin giúp mỹ nhân sinh năm 1998 ghi điểm mạnh với fan quốc tế. Tuy nhiên, một bộ corset ôm sát lại vô tình trở thành “điểm trừ” khi thiết kế phần ngực khá rộng, thực sự không vừa vặn với size vòng 1 của minh tinh Cbiz.

Triệu Lộ Tư cực sexy tại concert Thái Lan. (Nguồn:lushizhaoo)

Sau thời gian khiến người hâm mộ lo lắng vì tình trạng sức khỏe và vóc dáng gầy gò hậu đổ bệnh, Triệu Lộ Tư đang có màn trở lại đầy ấn tượng. Tại concert tổ chức ở Thái Lan mới đây, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông châu Á nhờ visual thăng hạng cùng phong cách biểu diễn trưởng thành, quyến rũ.

Không còn hình ảnh mảnh mai thiếu sức sống từng gây bàn tán trước đó, Triệu Lộ Tư xuất hiện với thần thái rạng rỡ, làn da sáng bật tông cùng mái tóc nâu dài uốn nhẹ nữ tính. Đặc biệt, cô mạnh dạn thử sức với những outfit sexy và cá tính hơn hẳn phong cách “kẹo ngọt” quen thuộc trước đây.

Trong một tiết mục của concert, nữ diễn viên diện thiết kế bodysuit corset màu đen kết hợp chất liệu ren và voan xếp tầng. Bộ trang phục có phom dáng ôm sát, phần dây đan corset phía trước giúp tổng thể thêm phần nổi bật và mang hơi hướng Y2K quyến rũ. Thiết kế cúp ngực cùng đường cắt táo bạo giúp Triệu Lộ Tư khoe khéo vai mảnh, xương quai xanh và đôi chân dài thon gọn.

Tạo hình với body suit màu đen thoạt nhìn dễ khiến nhan sắc của nữ diễn viên thăng hạng. (Nguồn: Weibo)

Tuy nhiên, chính phần corset ngực lại khiến outfit này trở nên hơi “bất ổn”. Thiết kế có vẻ rộng hơn số đo cơ thể thật của nữ diễn viên, tạo cảm giác phần cúp ngực chưa được cố định hoàn toàn, đôi lúc trông khá lỏng và thiếu độ ôm dáng khi cô thực hiện các động tác vũ đạo. Dù không gặp sự cố nghiêm trọng, nhưng chi tiết này vẫn khiến tạo hình chưa thực sự hoàn hảo.

Thiết kế có vẻ rộng hơn số đo của Triệu Lộ Tư tạo cảm giác cúp ngực chưa được cố định hoàn toàn. (Nguồn: TikTok)

Dẫu vậy, khó có thể phủ nhận sức hút ngày càng bùng nổ của Triệu Lộ Tư trên sân khấu. Thần thái tự tin, biểu cảm cuốn hút cùng body săn chắc hơn giúp nữ diễn viên “cân đẹp” những outfit mang màu sắc trưởng thành và nóng bỏng. Nhiều fan quốc tế còn dành lời khen cho màn “lột xác” của cô khi không còn đóng khung trong hình tượng dễ thương quen thuộc mà chuyển sang phong cách quyến rũ hơn bao giờ hết.

Đáng chú ý, Triệu Lộ Tư còn gây bất ngờ khi lựa chọn thiết kế đến từ local brand Việt Nam tại concert lần này. Mỹ nhân sinh năm 1998 diện mẫu bodysuit corset màu đen của Jenéa by Jenny. Thiết kế mang tinh thần vừa cá tính vừa sang chảnh, đặc biệt phù hợp với hình ảnh sexy, trưởng thành mà nữ diễn viên đang theo đuổi ở thời điểm hiện tại. Sự xuất hiện của một local brand Việt trên sân khấu concert quốc tế của Triệu Lộ Tư cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu thời trang.

Triệu Lộ Tư diện thiết kế của local brand Việt Jenéa by Jenny. (Nguồn: Weibo)

Không chỉ gây chú ý với những set đồ gợi cảm, Triệu Lộ Tư còn khiến người hâm mộ xuýt xoa khi xuất hiện trong các outfit nữ tính, ngọt ngào tại concert. Những mẫu váy tông sáng, chi tiết bèo nhún hay kiểu tóc mềm mại giúp nữ diễn viên khoe trọn vẻ đẹp mong manh đúng chuẩn “bạch nguyệt quang” của Cbiz. Sự linh hoạt trong phong cách thời trang cũng cho thấy hình ảnh của cô ngày càng đa dạng và trưởng thành hơn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Tạo hình ngọt ngào của Triệu Lộ Tư tại concert Thái Lan. (Nguồn Weibo)

Có thể nói, concert lần này không chỉ đánh dấu màn tái xuất đầy năng lượng của Triệu Lộ Tư mà còn cho thấy cú chuyển mình mạnh mẽ về phong cách. Dù outfit corset vẫn tồn tại một vài điểm chưa hoàn hảo, nhưng nhan sắc cùng khí chất của nữ diễn viên vẫn đủ sức “cứu” toàn bộ tổng thể. Với phong độ hiện tại, Triệu Lộ Tư đang chứng minh cô ngày càng xứng danh một trong những mỹ nhân sở hữu visual nổi bật nhất lứa tiểu hoa 95.