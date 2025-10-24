Đỗ Hà từng stress vì "góc con người" rơi rụng

Sau khi loạt ảnh cưới của Hoa hậu Đỗ Hà được đăng tải, mạng xã hội ngập tràn những lời khen dành cho nhan sắc ngọt ngào và thần thái thanh lịch của cô dâu hào môn. Giữa những khung hình trắng tinh khôi, một trong những điểm khiến người ta khó rời mắt nhất chính là mái tóc đen dài, mềm mại như lụa, buông nhẹ trên vai giúp cô dâu toát lên khí chất nữ tính, sang trọng.

Thế nhưng ít ai biết rằng, để có được mái tóc óng ả ấy, Đỗ Hà từng trải qua quãng thời gian khá "khủng hoảng" với mái tóc của mình. Trong một video chia sẻ vào năm 2022, nàng hậu tiết lộ cô từng gặp stress do rụng tóc nặng sau Covid-19. Từ đó, Đỗ Hà bắt đầu hành trình hồi sinh mái tóc thương hiệu, một phần làm nên "góc con người".

1. Vitamin B1 + Dầu dừa + Nước: Hỗn hợp nuôi dưỡng chân tóc

Đỗ Hà bắt đầu bằng cách nghiền nhỏ Vitamin B1 rồi trộn với dầu dừa và thêm một chút nước. Cô chia sẻ, việc thêm nước giúp hỗn hợp tan đều, dễ thẩm thấu hơn vào da đầu mà không gây bết dính. Trước đây, nàng hậu từng trộn trực tiếp B1 vào dầu gội nhưng nhận ra tóc dễ bị khô xơ, vì vậy, cách mới này dịu nhẹ và hiệu quả hơn.

Vitamin B1 giúp kích thích tuần hoàn máu, nuôi nang tóc khỏe mạnh từ gốc, trong khi dầu dừa lại như một lớp áo dưỡng ẩm tự nhiên, làm mềm và phục hồi lớp keratin bị hư tổn.

Đỗ Hà cẩn thận dùng cọ makeup quét hỗn hợp này lên da đầu, rồi ủ khoảng 30 phút vừa đủ để hỗn hợp thẩm thấu trong lúc cô tranh thủ ăn trưa, nghỉ ngơi.

2. Xả lại bằng dầu gội kích mọc tóc giữ tóc sạch và nhẹ

Sau khi ủ, Đỗ Hà gội lại bằng dầu gội có thành phần kích thích mọc tóc, giúp loại bỏ dầu thừa nhưng vẫn giữ được độ ẩm cần thiết. Cô quấn khăn 10 phút trước khi sấy để tóc nhanh khô hơn, hạn chế hư tổn do nhiệt.

3. Tinh chất và huyết thanh dưỡng tóc

Khi tóc khô khoảng 40%, người đẹp dùng tinh chất dưỡng tóc để cấp ẩm và làm tóc mềm hơn. Tinh chất lúc này dễ hấp thụ, giúp tóc óng ả mà không bết. Ở bước cuối, Đỗ Hà thoa serum chống rụng và kích mọc tóc lên da đầu, kết hợp massage nhẹ để tăng hấp thụ dưỡng chất. Đây là bước giúp tóc con mọc đều, khắc phục tình trạng hói, mỏng sau rụng tóc kéo dài.

Sau một thời gian theo đuổi công thức này, mái tóc Đỗ Hà dần lấy lại sức sống. Cô cho biết tóc con mọc dày hơn, phần đỉnh đầu bớt xẹp, tóc suôn mượt mà vẫn giữ được độ dày tự nhiên.

Nguồn ảnh: Linh Lê Chí, Đỗ Thị Hà