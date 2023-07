DJ Mie thăng hạng nhan sắc hậu "dao kéo" 2 lần 1 điểm trên gương mặt

Mie (Trương Tiểu My) là một trong những nữ DJ nổi tiếng của Vbiz với gương mặt "baby face" như búp bê cùng thân hình thon gọn, quyến rũ. Tên tuổi của nữ DJ ngày càng trở nên nổi tiếng và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng sau khi tham gia chương trình Rap Việt. Thời gian gần đây, cô nàng ngày càng "lên hương" nhan sắc, nhận được nhiều lời khen của dân tình với visual trẻ trung.

Nữ DJ được yêu thích với gương mặt dễ thương cùng body thon gọn

Tuy nhiên, để có được nhan sắc như hiện tại, người đẹp sinh năm 1995 từng sửa mũi đến 2 lần để có được diện mạo ưng ý. Có thể thấy, trước khi phẫu thuật, phần cánh mũi của nữ DJ có phần hơi to, thiếu cân đối so với khuôn mặt. Do đó, cô nàng đã quyết định sửa mũi để có được diện mạo ưng ý.

Chiếc mũi của Mie trước khi phẫu thuật với cánh mũi to tròn

Cụ thể, nữ DJ từng chia sẻ cô đã phẫu thuật mũi tại một tiệm nhỏ sau khi thất tình. Sau đó, cô nàng đã phải khóc 7 ngày 7 đêm vì không nhận ra gương mặt. Đến năm 2021, Mie đã quyết định "dao kéo" một lần nữa để sửa sai cho chiếc mũi trở nên hài hoà với gương mặt.

Với 2 lần phẫu thuật, Mie hiện tại đã sở hữu được chiếc mũi hoàn hảo với sống mũi cao và đầu mũi thon gọn, khiến gương mặt cô nàng trở nên thanh thoát và thu hút hơn. Điều này đã giúp Mie ngày càng trẻ trung, xinh đẹp, nhan sắc thăng hạng khiến dân tình luôn phải xuýt xoa mỗi lần nữ DJ xuất hiện.