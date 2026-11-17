Trước đây kinh nghiệm từ người thân là nguồn tham khảo quen thuộc thì hiện nay cùng với sự phát triển của các nền tảng số, cha mẹ có thể tiếp cận đa dạng nguồn thông tin chỉ với vài thao tác tìm kiếm.

Chính vì vậy, nhiều phụ huynh trẻ chủ động dành thời gian tìm hiểu kỹ về kiến thức sức khỏe và dinh dưỡng, nhằm hiểu rõ hơn điều gì phù hợp với con.

Hiểu biết dựa trên bằng chứng khoa học giúp cha mẹ tự tin lựa chọn dinh dưỡng cho trẻ. Ảnh: Ngọc Minh

Từ nhu cầu trên, diễn đàn "Dinh dưỡng được chứng minh – Vững tin ba mẹ chọn" do nhãn hàng Similac từ Abbott phối hợp cùng Hội Nhi khoa Việt Nam và Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội - Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức đã thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình. Không chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, phụ huynh đã có cơ hội trao đổi cùng chuyên gia về những chủ đề đang được nhiều sự quan tâm như công thức 5HMOs, vai trò của hệ vi sinh đường ruột đối với sự phát triển của trẻ.

Theo PGS. TS. BS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y Dược TP.HCM, Trưởng khoa Nội tổng quát 2, BV Nhi đồng 1: "Việc tìm hiểu bằng chứng khoa học đằng sau các công thức dinh dưỡng sẽ giúp cha mẹ tự tin hơn trong lựa chọn của mình, đồng thời giúp trẻ xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc cho tương lai."

Dinh dưỡng là nền tảng hỗ trợ tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh của trẻ. Ảnh: Ngọc Minh

Đối với nhiều gia đình, giá trị lớn nhất của chương trình còn là cơ hội được đối thoại trực tiếp với chuyên gia về những băn khoăn thường gặp trong hành trình nuôi con. Nhiều chủ đề chuyên môn đã được các chuyên gia diễn giải theo cách gần gũi hơn với hành trình chăm sóc trẻ của các gia đình.

Với chị Kim Quyên (Bình Phước), mẹ của bé 3 tuổi, việc tiếp cận thông tin từ các nguồn chuyên môn giúp gia đình có thêm góc nhìn trong quá trình chăm sóc con. "Thường những thông tin tôi chọn lọc sẽ là nghe từ các chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng, các kiến thức từ hội thảo", chị nói. Gia đình chị cũng chia sẻ rằng hai vợ chồng có thêm nhiều hiểu biết về vai trò của hệ vi sinh đường ruột và các dưỡng chất liên quan đến sự phát triển của trẻ.

Phụ huynh tìm hiểu về dinh dưỡng khoa học dành cho trẻ em. Ảnh: Ngọc Minh

Thông qua việc đồng hành cùng các chuyên gia và đối tác chăm sóc sức khỏe, Abbott hướng đến mục tiêu đưa những tiến bộ của khoa học dinh dưỡng đến gần hơn với các gia đình Việt Nam, góp phần chuyển tải các hiểu biết khoa học thành những kiến thức thực tiễn và dễ tiếp cận hơn cho phụ huynh trong hành trình chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.