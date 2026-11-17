Khi con rời lồng kính, hành trình chăm sóc vẫn tiếp tục

Với những gia đình có con sinh non, ngày em bé được xuất viện thường là cột mốc hạnh phúc được mong chờ sau nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng điều trị tích cực. Tuy nhiên, phía sau niềm vui ấy, không ít cha mẹ đối diện với những băn khoăn: Làm thế nào để chăm sóc con đúng cách? Bao lâu cần tái khám? Làm sao nhận biết những dấu hiệu phát triển chưa phù hợp?

Nhiều phụ huynh có con sinh non tham gia hội thảo “Chiến lược chăm sóc nối dài cho trẻ sinh non và trẻ chậm tăng trưởng trong thai kỳ” tại PhenikaaMec

Tại hội thảo “Chiến lược chăm sóc nối dài cho trẻ sinh non và trẻ chậm tăng trưởng trong thai kỳ” diễn ra ngày 14/11/2026 tại PhenikaaMec, BSCKII.BSNT Dương Thùy Nga - Trưởng khoa Nhi cho biết, thực tế, xuất viện không đồng nghĩa với việc trẻ sinh non đã hoàn toàn vượt qua những nguy cơ sức khỏe. Một số khó khăn về vận động, ngôn ngữ, giao tiếp, khả năng tập trung hoặc hành vi có thể chưa biểu hiện rõ trong những năm đầu đời mà chỉ được nhận diện khi trẻ lớn hơn, đặc biệt khi bắt đầu tham gia các hoạt động học tập.

Việc theo dõi trẻ có khởi đầu đặc biệt cần được thực hiện theo từng giai đoạn và cá thể hóa theo từng trường hợp. Cha mẹ không nên chỉ dựa vào biểu hiện bên ngoài như trẻ ăn tốt, ngủ ngoan hay tăng cân đều để đánh giá toàn diện sức khỏe. Điều quan trọng là trẻ có đang phát triển theo quỹ đạo phù hợp với đặc điểm của mình hay không.

Cha mẹ là người đồng hành quan trọng trong quá trình theo dõi trẻ

Liên quan tới hành trình chăm sóc trẻ sinh non, tại hội thảo, câu chuyện của gia đình anh Ngọc Nghĩa có cặp song sinh sinh non đã mang đến nhiều cảm xúc cho những người tham dự.

Hơn 20 năm trước, hai em bé song sinh chào đời thiếu tháng, bắt đầu cuộc sống bằng những ngày tháng cần sự chăm sóc đặc biệt. Trong suốt quá trình ấy, gia đình trải qua không ít lo lắng. Vợ chồng anh Nghĩa đã kiên trì đồng hành cùng các con và nhận được sự hỗ trợ của đội ngũ y tế, đặc biệt là ThS.BSNT Trần Diệu Linh - Trưởng khoa Sơ sinh PhenikaaMec.

Trong cuộc hội ngộ tại PhenikaaMec, hai em bé năm nào đã 22 tuổi, trưởng thành, khỏe mạnh và có công việc ổn định. Sự trở lại của gia đình không chỉ là dịp gặp gỡ những người từng chăm sóc các con trong giai đoạn đầu đời mà còn mang đến niềm hy vọng cho những cha mẹ đang có con sinh non hoặc tiếp tục chăm sóc trẻ sau khi xuất viện.

ThS.BSNT Trần Diệu Linh và gia đình anh Ngọc Nghĩa xúc động trong ngày hội ngộ tại PhenikaaMec

Theo các chuyên gia, trong hành trình chăm sóc trẻ sinh non, cha mẹ chính là những người quan sát trẻ thường xuyên nhất, có vai trò quan trọng trong việc ghi nhận những thay đổi của trẻ, chủ động trao đổi với bác sĩ về những thay đổi của trẻ, đồng thời tuân thủ hướng dẫn dinh dưỡng và các chỉ định chuyên khoa.

Việc duy trì theo dõi theo các mốc thời gian có ý nghĩa quan trọng trong nhận diện sớm những vấn đề có thể biểu hiện muộn, từ đó giúp trẻ được đánh giá và can thiệp khi cần thiết.

Kết nối bệnh viện và gia đình trong chiến lược chăm sóc nối dài

Thấu hiểu nhu cầu chăm sóc trẻ sinh non và trẻ chậm tăng trưởng trong thai kỳ không kết thúc sau giai đoạn điều trị nội trú, PhenikaaMec xây dựng chiến lược chăm sóc nối dài, lấy trẻ và gia đình làm trung tâm.

Chiến lược này được triển khai trên nguyên tắc “Một đầu mối theo dõi - Đa chuyên khoa phối hợp - Cá thể hóa lộ trình theo từng nguy cơ”. Trong đó, bác sĩ Nhi – Sơ sinh giữ vai trò đầu mối quản lý, đánh giá sức khỏe tổng thể, theo dõi tăng trưởng và các mốc phát triển; đồng thời kết nối với các chuyên khoa liên quan khi trẻ có nhu cầu đánh giá hoặc can thiệp chuyên sâu.

BSCKII.BSNT Dương Thùy Nga - Trưởng khoa Nhi PhenikaaMec chia sẻ về chiến lược chăm sóc nối dài

Lộ trình theo dõi bắt đầu từ trước khi trẻ xuất viện, tiếp tục trong những tuần đầu sau ra viện và tại các mốc 1 tháng, 3-6 tháng, 9-12 tháng, 18-24 tháng cũng như những năm tiếp theo. Nội dung đánh giá không chỉ giới hạn ở cân nặng, chiều cao, vòng đầu và tình trạng dinh dưỡng, mà còn mở rộng đến khả năng vận động, ngôn ngữ, giao tiếp, nhận thức, hành vi và khả năng thích nghi.

Tùy theo tiền sử và tình trạng của từng trẻ, quá trình theo dõi có thể kết nối với các chuyên khoa Mắt Nhi, Thính lực, Phục hồi chức năng, Tâm lý - Tâm bệnh Nhi, Nội tiết Nhi, Dinh dưỡng và Tim mạch Nhi. Việc phối hợp không nhằm đưa tất cả trẻ vào một quy trình thăm khám giống nhau, mà tập trung nhận diện đúng nguy cơ, đánh giá đúng thời điểm và lựa chọn giải pháp phù hợp.

Các y bác sĩ và gia đình các em bé sinh non tại hội thảo

Để hỗ trợ cha mẹ trong quá trình theo dõi sau sinh, PhenikaaMec đồng thời giới thiệu Hộ chiếu theo dõi sức khỏe và phát triển của trẻ, giúp gia đình ghi nhận những tiến bộ của con qua từng mốc khám, xác định các nội dung cần chú ý trong giai đoạn tiếp theo và chủ động hơn với lịch tái khám. Qua đó, việc theo dõi trở thành quá trình phối hợp có định hướng giữa gia đình và bác sĩ, thay vì những lần thăm khám rời rạc.

Với trẻ có khởi đầu đặc biệt, chăm sóc không chỉ là giúp con vượt qua giai đoạn nguy hiểm để trở về nhà, mà còn là đồng hành để con từng bước trưởng thành, phát huy khả năng của bản thân và hòa nhập với cộng đồng. Trong hành trình ấy, gia đình là người đồng hành gần gũi nhất, còn đội ngũ y tế giữ vai trò hỗ trợ chuyên môn, định hướng và kết nối những nguồn lực cần thiết. Để mỗi em bé, dù có khởi đầu như thế nào, đều được quan tâm đúng nhu cầu, theo dõi đúng thời điểm và có thêm cơ hội phát triển khỏe mạnh trong tương lai.

Để biết thêm thông tin, bạn đọc liên hệ: Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) Địa chỉ: Tổ 5, Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội Hotline: 1900 2262 Website: https://phenikaamec.com/



