Diệu Nhi ít khi khoe chồng yêu, một khi đã khoe thì rất xịn!

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ khi hàng loạt cặp đôi Vbiz công khai thể hiện tình cảm dành cho nửa kia. Trong số đó, vợ chồng Diệu Nhi và Anh Tú Atus cũng nhanh chóng khiến dân tình "quắn quéo" với quà 8/3 có giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Là cặp đôi đã bước sang năm thứ 10 bên nhau nên thay vì những khoảnh khắc tình tứ, Anh Tú Atus lại chọn cách khá thực tế: tặng đồ hiệu cho bà xã!

Không có ảnh tình tứ, vợ chồng Anh Tú - Diệu Nhi có cách thể hiện tình cảm vô cùng "thực tế" (Ảnh IGNV)

Trên trang cá nhân, Diệu Nhi đăng tải hình ảnh bộ quà 8/3 gồm hai chiếc túi xách cao cấp từ chồng cùng caption hài hước: "Đi chích ngừa về bước vô nhà thấy quà mà tưởng gặp ảo giác, mình nghĩ là các năm tiếp theo khó mà có lại cảm giác của ngày hôm nay. Trưa vợ có lỡ lớn tiếng với anh, vợ thấy mình sai nhiều ghê nhóc ơi."

Dòng trạng thái đúng phong cách lầy lội quen thuộc của nữ diễn viên khiến cư dân mạng bật cười. Bên cạnh cách gọi chồng hóm hỉnh, điều khiến hội chị em quan tâm hơn cả là "danh tính" hai chiếc túi Dior mà Anh Tú Atus chuẩn bị cho vợ.

Diệu Nhi hài hước cho biết mình ngỡ đang "ảo giác" trước 2 món quà 8/3 giá trị (Ảnh IGNV).

Thiết kế đầu tiên là Medium Diorly Bag Brown Flat Cannage Calfskin có giá khoảng 4.700 USD, tương đương 123 triệu đồng. Đây là một trong những mẫu IT Bag mới nhất của Dior được giới thiệu lần đầu trên sàn diễn Spring/Summer 2026 . Trong bộ sưu tập debut của mình, Diorly là một trong những tuyên ngôn đầu tiên của Jonathan Anderson tại "ngôi nhà" mới với vai trò giám đốc sáng tạo. Thiết kế với chất liệu calfskin mềm mại, họa tiết Flat Cannage - một phiên bản hiện đại hóa của biểu tượng Cannage kinh điển, trên dây đeo có logo Dior lấy cảm hứng từ kho lưu trữ của nhà mốt.

Medium Diorly Bag (Ảnh Dior).

Chiếc thứ hai là Small Lady D-Joy Bag màu xanh shirt blue với chất liệu da cừu non, có giá khoảng 147 triệu đồng. Đây là phiên bản hiện đại và trẻ trung hơn của dòng túi Lady Dior huyền thoại - biểu tượng của Dior từ năm 1995. Sắc xanh baby blue trẻ trung và tươi sáng là một trong những tone màu quen thuộc trong các bộ sưu tập của Dior ở thời điểm hiện tại

Small Lady D-Joy Bag (Ảnh Dior).

Gộp lại, bộ quà 8/3 mà Diệu Nhi được nhận có tổng giá trị khoảng 270 triệu đồng. Đây không chỉ là món quà đắt giá về mặt vật chất, mà còn thể hiện sự tinh tế của Atus trong việc chọn quà cho bà xã: Một chiếc Diorly trendy với tông màu nâu trầm và kích cỡ rộng rãi sẽ phù hợp để sử dụng hàng ngày, ngược lại mẫu túi classic điệu đà như Lady D-Joy được lựa chọn màu sắc trẻ trung, tạo thành một combo hoàn hảo cho tủ đồ của bất kỳ cô gái nào.

Với cách thể hiện tình cảm thực tế nhưng không kém phần ngọt ngào này, Anh Tú Atus và Diệu Nhi một lần nữa chứng minh hạnh phúc trong hôn nhân không nhất thiết phải show quá nhiều, nhưng khi show thì phải... "xịn" thôi!