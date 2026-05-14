Diệu Nhi gia nhập đường đua da nâu, tự công bố đẹp nhất trend

Xu hướng da nâu trong Vbiz đến nay vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí ngày càng được nhiều sao nữ lăng xê như một tuyên ngôn sắc đẹp mới mẻ, khỏe khoắn. Mới đây, Diệu Nhi tiếp tục khiến cõi mạng xôn xao khi xuất hiện với giao diện da nâu đầy cuốn hút, khác hẳn hình ảnh hài hước, năng động thường thấy. Không chỉ gây chú ý bởi màu da, tạo hình lần này của Diệu Nhi còn ghi điểm nhờ phong cách phù hợp, từ trang phục đến makeup, mang đến cho người đẹp diện mạo sexy, nóng bỏng đúng chuẩn vibe mùa hè. Thậm chí, bà xã Anh Tú cũng tuyên bố mình về nhất trong trend da nâu lần này, cho thấy sự hài hước và cả tự tin của cô với giao diện mới.

Diệu Nhi tuyên bố về nhất trend da nâu. (Nguồn: TikTok)

Diệu Nhi trong bộ hình mới mang đến giao diện gợi cảm, sắc sảo và đậm chất nhiệt đới. Nữ nghệ sĩ diện một thiết kế tua rua ôm sát cơ thể, phủ sắc vàng đồng chuyển dần sang tông cam nâu, tạo hiệu ứng như những dải nắng đổ xuống trên làn da rám nắng khỏe khoắn. Chất liệu tua rua chuyển động theo từng dáng pose càng khiến tổng thể thêm sống động, vừa phóng khoáng vừa quyến rũ. Body thon gọn cùng vòng 1 căng đầy tăng thêm vẻ gợi cảm cho tạo hình.

Điểm hút mắt nhất chính là làn da nâu bóng khỏe của Diệu Nhi. Màu da rám nắng giúp phần xương quai xanh, bờ vai và cánh tay thêm nổi bật, tạo cảm giác cơ thể săn chắc, đầy sức sống. Kết hợp cùng mái tóc xoăn xù bản lớn, buông dài gần chạm eo, cô gợi liên tưởng đến hình ảnh những mỹ nhân Latin nóng bỏng. Layout makeup tông hồng nude với mắt khói cá tính, đường highlight bắt sáng, đủ để tôn lên nét sắc sảo, cuốn hút. Đi kèm đó là những phụ kiện bản lớn từ khuyên tai đến vòng tay để làm điểm nhấn cho tạo hình.

Body nóng bỏng mắt của Diệu Nhi với làn da nâu.

Cận cảnh layout makeup tông hồng, với phần highlight bắt sáng khiến visual nữ diễn viên thêm sắc bén.

Netizen dành nhiều lời khen cho diện mạo da nâu của Diệu Nhi vì cho rằng quá hợp, giúp visual nữ diễn viên thêm thăng hạng.

Diệu Nhi đọ sắc cùng Diễm My 9X. Dù cùng concept nhưng có thể thấy, làn da của Diễm My vẫn trắng và sáng hơn hẳn so với Diệu Nhi.

Trước đó, trong chuyến du lịch biển cùng hội chị em, Diệu Nhi cũng khiến dân tình xôn xao với loạt khoảnh khắc đời thường cùng làn da nâu rám nắng. Không cần layout cầu kỳ hay trang phục quá nổi bật, nữ diễn viên vẫn ghi điểm nhờ diện mạo rạng rỡ, tràn đầy năng lượng dưới nắng hè. Tông da nâu giúp diện mạo Diệu Nhi thêm phần cá tính, phong cách hơn. Kết hợp cùng với phong cách trẻ trung, hiện đại của nữ diễn viên cũng tạo nên tổng thể hài hòa, không bị "lệch tông" giữa màu da và style.