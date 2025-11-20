Vietnam Kids Fashion Week 2025 - SHINE, được tổ chức tại TTTM Tasco Mall bởi Trung tâm Tài Năng Nhí Kids' Talent, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sân thời trang trẻ em quy mô và chuyên nghiệp nhất Việt Nam. SHINE là show diễn nằm trong khuôn khổ Vietnam Kids Fashion Week mùa 8, là bước chuẩn bị cần thiết để các tài năng nhí có dịp luyện tập bài bản trước thềm show diễn chính thức.

Sân khấu lung linh của SHINE, nơi đam mê và bản lĩnh của các bạn nhỏ được thắp sáng.

Chương trình không chỉ là một đêm diễn, mà còn là hành trình tạo cơ hội cho các mẫu nhí rèn luyện bản lĩnh sân khấu, kỹ năng catwalk và phong thái biểu diễn trước hàng trăm khán giả.

Á hậu Hoa Đan xuất hiện rạng rỡ trong vai trò MC, dẫn dắt chương trình đầy cuốn hút.

Mở màn với tiết mục Nhảy Ếch Ngoài Đáy Giếng, không khí bùng nổ bởi sự năng động và đáng yêu từ các thành viên CLB 1994. Sự xuất hiện của Á hậu Hoa Đan trong vai trò MC đã tạo nên điểm nhấn tinh tế. Giọng dẫn truyền cảm, tự tin của cô đưa khán giả đi qua từng phần trình diễn một cách mạch lạc và cảm xúc. Cô nhấn mạnh SHINE không chỉ là nơi các bé khoác lên những thiết kế thời trang, mà còn là nơi các em được học cách tỏa sáng đúng nghĩa.

Trong nhiều năm liên tiếp, Vietnam Kids Fashion Week luôn được đón chờ, và năm nay với show diễn SHINE trong khuôn khổ sự kiện đã gây dấu ấn bởi sự chỉn chu, giàu cảm xúc và đáng nhớ đối với cả phụ huynh lẫn các mẫu nhí.

Khán phòng càng trở nên ấn tượng hơn với sự có mặt của diễn viên Thanh Hương, nữ diễn viên mang đến nguồn năng lượng ấm áp, gần gũi, truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ yêu nghệ thuật. Thanh Hương đã góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo và phong cách chuyên nghiệp cho mùa Vietnam Kids Fashion Week năm nay.

Cô Đinh Hương, Trưởng BTC Vietnam Kids Fashion Week

Đặc biệt, Cô Đinh Hương, Trưởng BTC Vietnam Kids Fashion Week, với những tâm huyết dành cho chương trình và sự phát triển của ngành mẫu nhí Việt đã chia sẻ về hành trình 8 mùa đưa VKFW trở thành sân khấu lớn cho trẻ em đam mê thời trang. Cô nhấn mạnh rằng mỗi mùa là một dấu mốc trưởng thành, và SHINE là minh chứng sống động cho những thay đổi tích cực mà các con đạt được.

Những bước catwalk tự tin của mẫu nhí trong BST Canifa, hình ảnh tỏa sáng của tuổi thơ hiện đại.

Vietnam Kids Fashion Week - SHINE đã chứng kiến các bộ sưu tập bùng nổ sân khấu: BST Canifa mang tinh thần trẻ trung, năng động, tạo nên bầu không khí tươi sáng qua từng bước catwalk đầy năng lượng; BST Dạo Phố cho phép các bé thể hiện phong cách cá nhân, tạo nên những khung hình phóng khoáng và tự nhiên. BST Cá Tính - Ấn Tượng mạnh mẽ hơn, sắc nét hơn với thần thái tự tin, ánh mắt quyết đoán và những sải bước chuyên nghiệp của các mẫu nhí.

Giữa các phần trình diễn, tiết mục Nhảy Vỗ Tay và Hò Vươn Mình từ CLB 1994 thổi thêm làn gió vui tươi, khiến khán phòng bùng nổ bởi sự đáng yêu và năng lượng tích cực. Khép lại là màn trình diễn BST Dạ Hội - Công Chúa, nơi các bé hóa thân thành những nhân vật cổ tích bước ra từ giấc mơ. Váy dạ hội lộng lẫy, vest thanh lịch và thần thái rạng rỡ khiến phần cuối chương trình trở thành khoảnh khắc đẹp nhất của đêm.

Khoảnh khắc lộng lẫy của BST Dạ Hội - Công Chúa khi các bé hóa thân thành những nhân vật cổ tích.

Khi ánh đèn sân khấu dần hạ xuống, SHINE khép lại bằng lời cảm ơn gửi đến tất cả những trái tim đã làm nên chương trình: khách mời, phụ huynh, ekip và hơn hết là các bạn nhỏ những người đã mang đến những phút giây rực rỡ nhất.

Vietnam Kids Fashion Week - SHINE năm nay một lần nữa chứng minh rằng: khi trẻ em được trao cơ hội, các con sẽ tỏa sáng theo cách kỳ diệu nhất.







