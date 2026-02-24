Diễn viên phim Sex Education vào Top mặc đẹp nhất thảm đỏ BAFTA 2026

Nữ diễn viên trẻ đã thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện đầy quyến rũ trong chiếc váy hoa màu hồng được may đo hoàn hảo. Thiết kế này gây ấn tượng với phần thân trên có gọng và dây đeo thanh mảnh mang hơi hướng phong cách Hy Lạp, giúp tôn lên vẻ gợi cảm của ngôi sao 32 tuổi. Cô khéo léo chọn kiểu tóc búi gọn, điểm xuyết bằng đôi bông tai kim cương và màu son đỏ tươi để hoàn thiện diện mạo sang trọng của mình. Nhiều tờ báo đã bình chọn Aimee Lou Wood vào Top sao mặc đẹp nhất thảm đỏ nhờ sự phá cách trong việc lựa chọn tông màu hồng khác biệt thay vì những màu sắc cổ điển, quen thuộc đen - trắng - đỏ.

Aimee Lou Wood trên thảm đỏ BAFTA 2026 (Ảnh: AP)

Đáng chú ý, đây là lần xuất hiện chung hiếm hoi của Aimee Lou Wood cùng bạn trai Adam Long trên thảm đỏ kể từ khi cả hai nảy sinh tình cảm trên phim trường Film Club vào cuối năm 2024. Adam Long cũng cho thấy gu thời trang lịch lãm khi diện bộ tuxedo đen cổ điển kết hợp cùng nơ cổ và áo sơ mi trắng tinh khôi.

Aimee Lou Wood vả bạn trai Adam Long xuất hiện trên thảm đỏ (Ảnh: British Vogue)

Aimee Lou Wood là một trong hai khách mời trao giải thưởng ở hạng mục Rising Star. Năm 2026, người chiến thắng là Robert Aramayo (giữa), anh cũng là người thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh: AP)

Ngoài Aimee Lou Wood, thảm đỏ BAFTA 2026 còn chào đón những tên tuổi lẫy lừng như Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Jacob Elordi và Cillian Murphy. Nhóm nhạc từ bộ phim Kpop Demon Hunters đã khuấy động sân khấu với bản hit Golden trong lần đầu tiên biểu diễn ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Một ngôi sao khác từ phim Sex Education - Gillian Anderson - cũng có mặt tại sự kiện và gây ấn tượng mạnh với trang phục có họa tiết độc đáo.

Gillian Anderson cũng nằm trong Top các diễn viên mặc đẹp trên thảm đỏ (Ảnh: AP)



