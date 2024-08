NTK Yến Ngô vừa giới thiệu BST mới nhất The Charm trong đêm khai mạc chung kết Face of Vietnam 2024. Chương trình có sự tham gia của người mẫu Thanh Huyền và hơn 20 người mẫu nhí sáng giá như: Thảo Hiền, Bảo Hân, Tâm Anh, Thảo Linh, An Khuê, Kitty Bảo Anh (từng đóng phim Trạm cứu hộ trái tim )...

Mẫu nhí Kitty Bảo Anh từng tham gia phim "Trạm cứu hộ trái tim".

Kitty Bảo Anh từng được khán giả truyền hình yêu mến khi vào vai con gái nữ chính Ngân Hà trong phim Trạm cứu hộ trái tim. Cô bé cũng là diễn viên ít tuổi nhất trong tác phẩm truyền hình vừa gây bão trên VTV.

Tuy con nhỏ nhưng Kitty Bảo Anh đã sớm bén duyên với nghệ thuật. Ngoài tham gia đóng phim, cô còn là mẫu nhí quen thuộc trên các sàn diễn thời trang ở Hà Nội.

Trong buổi diễn khai mạc Face of Vietnam 2024, Kitty Bảo Anh diện bộ váy màu hồng đáng yêu. Cô bé tự tin sải bước trên sàn catwalk cũng như tương tác với ống kính máy ảnh.

Người mẫu Thanh Huyền và mẫu nhí Thảo Hiền giữ vị trí kết màn ấn tượng BST.

Đảm nhận vai trò vedette cho show diễn là người mẫu Thanh Huyền và mẫu nhí Tạ Thảo Hiền - một cô bé 12 tuổi nhưng đã có chiều cao nổi bật.

Thanh Huyền gây ấn tượng khi diện thiết kế được tạo thành từ sự đính kết của hơn 1.000 bông hoa. Bộ trang phục được thực hiện bằng phương pháp thủ công.

Người mẫu Thanh Huyền trong thiết kế đặc biệt được tạo nên từ hơn 1000 bông hoa.

Để hoàn thành bộ sưu tập The Charm, NTK Yến Ngô phải mất hơn 1 tháng cùng ê-kíp lên ý tưởng. Và sau 3 tháng thực hiện, bộ sưu tập mới được hoàn thiện.

BST lấy cảm hứng từ sự quyến rũ nhưng vẫn không kém phần đáng yêu của những nàng công chúa bé bỏng bước ra từ thế giới cổ tích. Màu sắc chủ đạo của BST lần này được NTK Yến Ngô lựa chọn là màu hồng ngọt ngào.

NTK Yến Ngô cùng cô con gái nhỏ Subi An Khuê bên cạnh các người mẫu chào kết BST.

Face of Vietnam 2024 là một sân chơi uy tín chuyên nghiệp được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tìm kiếm những gương mặt người mẫu trẻ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Những thí sinh xuất sắc nhất giành vé của chương trình tham gia Lễ hội người mẫu châu Á (Asia Model Festival) 2024 ) được tổ chức tại Hàn Quốc cuối tháng 10/2024. Đây là sự kiện thời trang hàng đầu của châu Á với lịch sử hơn 20 năm tổ chức.