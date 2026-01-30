Diễn viên Khả Ngân dẫn dắt hành trình "In Transit", đồng hành cùng dàn KOLs trong BST Lunar New Year 2026 của CHARLES & KEITH

Trong chiến dịch, diễn viên Khả Ngân xuất hiện như hình ảnh đại diện cho vẻ đẹp đương đại, khắc họa trọn vẹn tinh thần với sắc đỏ biểu trưng của bộ sưu tập trong những ngày đầu năm.

Diễn viên Khả Ngân cùng các cô nàng CHARLES & KEITH tôn vinh tinh thần Tết Bính Ngọ với bộ sưu tập Lunar New Year 2026

Diễn viên Khả Ngân trở thành tâm điểm với thiết kế chủ đạo thuộc bộ sưu tập Lunar New Year 2026 của CHARLES & KEITH. Với thần thái cuốn hút và phong cách tự tin, cô truyền tải trọn vẹn vẻ nữ tính hiện đại - tôn vinh hình ảnh người phụ nữ độc lập, bản lĩnh và không ngừng tiến bước trong năm mới.

Diễn viên Khả Ngân chiếm trọn ánh nhìn với sắc đỏ rực rỡ từ thiết kế túi Aubrielle chủ đạo trong BST Lunar New Year của CHARLES & KEITH

Không thể nhắc đến Tết khi thiếu vắng sắc đỏ - gam màu quyền lực và cuốn hút từ lâu đã trở thành biểu tượng của may mắn và thịnh vượng. Khởi đầu năm Bính Ngọ đầy cảm hứng, cô nàng Lê Nguyễn và Katie khéo léo tô điểm sắc đỏ nổi bật cho diện mạo lễ hội qua những thiết kế túi xách và giày mang đậm tinh thần thời trang đương đại.

Influencer Katie và Lê Nguyễn góp mặt trong câu chuyện Lunar New Year của CHARLES & KEITH với thiết kế túi Aubrielle & Sammie, phối cùng giày búp bê mang chi tiết ngọc trai đính kết tinh tế

Bộ sưu tập Lunar New Year nổi bật với sắc đỏ chủ đạo, điểm xuyết charm ngựa tinh xảo - biểu trưng cho sức sống mãnh liệt và tinh thần tiến bước, như lời nhắc tinh tế về việc tự tin đón nhận sự thay đổi. Cô nàng Lin Bene và Mei Bắp lựa chọn giày cao gót đỏ với điểm nhấn nơ nữ tính, kết hợp cùng phiên bản mùa Tết của túi Sammie và Aubrielle, mở ra hành trình chuyển mình đầy bản lĩnh và sẵn sàng bứt phá trong năm mới.

Lin Bene và Mei Bắp tỏa sáng cùng thiết kế túi Lunar New Year nổi bật, khéo léo kết hợp với giày cao gót đỏ để tăng sự nữ tính và sang trọng

Lấy cảm hứng từ linh vật năm Bính Ngọ, sự mềm mại và vẻ đẹp táo bạo được influencer Gáo thể hiện tinh tế qua thần thái quyến rũ, kết hợp hoàn hảo cùng các thiết kế trong bộ sưu tập Lunar New Year 2026. Trong khi đó, influencer Narl Nguyễn lựa chọn outfit tweed trắng thanh lịch phối cùng với túi Hazel và giày búp bê nhẹ nhàng.

Influencer Gáo khoe sắc với vẻ đẹp kiêu kỳ cùng thiết kế túi Sammie Pearl, trong khi cô nàng Narl Nguyễn chọn sự nữ tính hơn khi kết hợp bộ đôi giày búp bê và túi Hazel từ CHARLES & KEITH

IN TRANSIT: A BOLD RETURN

Bộ sưu tập Lunar New Year 2026 của CHARLES & KEITH lấy cảm hứng từ nguồn năng lượng táo bạo của năm Hoả Mã, khéo léo kết hợp sắc thái lễ hội cùng ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Lấy cảm hứng từ In Transit, chiến dịch gợi mở hành trình trở về đầy ấm áp - không chỉ là trở về đơn thuần mà là sự tái kết nối với nội tâm, nơi mỗi bước chuyển mình mở ra khởi đầu mới với sự tự tin và bản lĩnh.

Bộ sưu tập hiện đã có mặt tại các cửa hàng CHARLES & KEITH trên toàn quốc, hoặc các tín đồ thời trang có thể mua sắm trực tuyến qua trang web chính thức của thương hiệu: https://www.charleskeith.vn

Về CHARLES & KEITH

CHARLES & KEITH là thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới dành cho công chúng thành thị sành điệu. Thương hiệu gây được tiếng vang nhờ các bộ sưu tập đặc biệt với những sản phẩm tuyển chọn. Được sáng lập vào năm 1996 bởi hai doanh nhân Charles Wong và Keith Wong với mục đích khơi dậy niềm vui và sự tự tin ở những người phụ nữ yêu thích thời trang thông qua những mẫu mã giày dép hợp xu hướng, sử dụng được cho nhiều hoàn cảnh, đến nay thương hiệu đã phát triển lớn mạnh. Không chỉ dừng lại ở giày dép, nay thương hiệu còn cung cấp các sản phẩm túi xách, kính mắt, phụ kiện và đồ trang sức.

Được vun đắp bởi bốn giá trị thương hiệu - Experimental, Desirable, Curated and Modern - CHARLES & KEITH hướng đến tôn vinh và truyền cảm hứng cho phụ nữ mỗi ngày. Với hơn 600 cửa hàng trong mạng lưới toàn cầu, CHARLES & KEITH mở rộng phạm vi tiếp cận của thương hiệu tại Hoa Kỳ, Châu Á Thái Bình Dương và Châu Âu.