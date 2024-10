Diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Oscar: Không cần diện đồ cầu kỳ vẫn thanh lịch, đẳng cấp trong mọi hoàn cảnh

Youn Yuh Jung được mệnh danh là "bà ngoại quốc dân" vì sự tham gia diễn xuất dày đặc của bà trong các bộ phim truyền hình. Tuy nhiên, Youn Yuh Jung không chỉ phủ sóng trên màn ảnh nhỏ, bà còn là "bảo chứng diễn xuất" ở mảng phim điện ảnh. Suốt hơn 50 năm sự nghiệp, Youn Yuh Jung đã xây dựng cả một gia tài diễn xuất qua các tác phẩm nổi tiếng như Woman of Fire, The Housemaid, Taste of Money hay Minari…

Youn Yuh Jung còn được biết đến là một nữ diễn viên vô cùng "máu lửa" khi không chịu đóng khung bản thân trong một vài dạng vai nhất định. Thay vào đó, bà đã hóa thân vào không ít nhân vật gai góc và táo bạo. Với những cống hiến không ngừng nghỉ trong lĩnh vực điện ảnh, Youn Yuh Jung đã đoạt được nhiều giải thưởng danh giá. Năm 2021, nữ diễn viên khiến khán giả Hàn Quốc vỡ òa trong niềm tự hào khi giành được tượng vàng Oscar ở hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" với nhân vật Soonja trong phim Minari.

Trên phim, Youn Yuh Jung có tạo hình đa dạng còn ở ngoài đời, nữ diễn viên gạo cội luôn xuất hiện với vẻ ngoài đơn giản, thanh lịch. Nét phong cách đặc trưng của Youn Yuh Jung là mái tóc uốn sóng cổ điển và quý phái. Ngoài ra, trang phục tinh giản, mang tông màu trung tính cũng chính là lựa chọn quen thuộc của nữ diễn viên.

Cụ thể, những chiếc đầm đen đứng dáng được "bà ngoại quốc dân" diện thường xuyên. Kiểu đồ này ghi điểm ở sự tinh tế, sang trọng nhưng vẫn có nét hiện đại, giúp vẻ ngoài của người mặc trông trẻ trung hơn. Để hoàn thiện các set đầm đen hài hòa, Youn Yuh Jung thường chọn giày tối giản, như giày cao gót mũi nhọn chính là ví dụ điển hình.

Đôi khi, thời trang dự sự kiện hay đi thảm đỏ của Youn Yuh Jung cũng có những thay đổi. Đó là những lần nữ diễn viên chọn diện đầm mang tông màu nâu hoặc be. Các thiết kế này có sự tươi mới hơn nhưng vẫn giữ nguyên nét trang nhã, sang trọng cho người diện. Sự kết hợp giữa áo len màu xám và chân váy dài cũng là điểm mới trong phong cách của Youn Yuh Jung. Công thức trang phục này trẻ trung, hiện đại mà vẫn phù hợp với phụ nữ cao tuổi. Đôi lúc, chỉ cần tô điểm cho set đồ đen một bộ trang sức đính đá, vẻ ngoài của Youn Yuh Jung đã trở nên long lanh hơn.

Youn Yuh Jung không chỉ ghi dấu ấn với phong cách thảm đỏ chỉn chu, tinh tế, nữ diễn viên còn tỏa sáng khi diện trang phục đời thường. Quý bà Youn Yuh Jung ưa chuộng các item cơ bản như áo len, áo thun trơn màu, quần ống suông, áo khoác dáng dài… Sự kết hợp của những món thời trang này giúp người mặc có được bộ trang phục năng động, thoải mái.

Điểm nổi bật trong style đời thường của Youn Yuh Jung chưa dừng lại ở đó. Nữ diễn viên không hề bỏ qua quần jeans bụi bặm, cá tính. Bà thường diện quần jeans theo những cách thanh lịch và trẻ trung như kết hợp cùng áo thun kẻ ngang, áo len trơn hay blazer. Với phong cách thời trang không quá cầu kỳ nhưng cũng chẳng kém phần đa dạng, Youn Yuh Jung có thể trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp cho phụ nữ tuổi trung niên.

