Diện váy hở trước khoét sau, Rosé từng bị chê tơi tả nhưng vẫn lấn lướt Song Hye Kyo

Trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Now, We're Breaking Up, Song Hye Kyo được dân tình vô cùng trông đợi. Vào vai nhà thiết kế thời trang, Song Hye Kyo cũng đầu tư chú trọng về mặt hình ảnh, style để xây dựng được hình ảnh thời thượng. Và cũng vì lẽ đó, mới đây, Song Hye Kyo vừa có màn đụng hàng thú vị với Rosé. Diện kiểu áo na ná, mỗi người lại có cách lên đồ khác biệt hoàn toàn.



Trong Now, We're Breaking Up, Song Hye Kyo lên đồ sang chảnh, phù hợp với hình tượng nhân vật là nhà thiết kế thời trang. Trong hình ảnh mới đây, cô diện mẫu váy kẻ caro mix cùng áo trench coat. Áo chiết eo tạo cảm giác vừa phóng khoáng vừa tôn dáng.

Dân tình đã nhanh chóng soi ra, mẫu váy mà cô đã diện là thiết kế đến từ thương hiệu Khaite. Đây là mẫu váy 2 dây với thiết kế để hở cả khoảng lưng trần gợi cảm.

Không khó để nhận ra, mẫu váy này cũng na ná với mẫu váy mà cô nàng Rosé từng diện. Cả 2 thiết kế này đều của nhà mốt Khaite với thiết kế 2 dây để lộ tấm lưng trần.

Tuy nhiên, khi đó Rosé lại có lối lên đồ vô cùng thú vị khi mix váy cùng áo sơ mi và quần jeans. Thoạt nhìn, bộ cánh của Rosé đã bị nhiều người chê tơi tả vì tạo cảm giác khá luộm thuộm, rối mắt.

Nhưng thực tế đây lại là lối ăn vận vô cùng thông minh. Trong buổi diễn lần đó, Rosé ngồi bệt xuống sàn để hát, vì vậy việc diện quần jeans sẽ giúp cô thoải mái biểu diễn, không sợ hớ hênh.

Ngoài ra, nếu so sánh với thiết kế gốc, có thể thấy Rosé đã thông minh khi mix thêm cùng áo thun giúp hình ảnh kín đáo hơn.

Diện kiểu váy na ná, Song Hye Kyo và Rosé đã tạo ra màn so kè style thú vị. Cùng là dáng váy hai dây hở cả khoảng lưng trần nhưng Song Hye Kyo mix cùng áo khoác tạo cảm giác thanh lịch thì Rosé lại diện cùng áo thun và quần jeans. Nếu như Song Hye Kyo mang cảm giác thanh lịch đúng chuẩn công sở thì Rosé lại có phong cách cá tính, tinh nghịch. Dù Song Hye Kyo rất xinh nhưng Rosé lại có phần hút mắt nhờ cách mix đồ mới lạ hơn hẳn.