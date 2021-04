Điểm danh mỹ phẩm sao Việt vừa dùng: Phí Phương Anh khoe mặt nạ căng bóng da, Xoài Non mê son 145k

Phí Phương Anh - Mặt nạ Derm-all Matrix

Hiếm khi review mỹ phẩm nhưng mới đây, Phí Phương Anh bất ngờ khen nức nở "em" mặt nạ đắt xắt ra miếng vốn đã "nhẵn mặt" với nhiều chị em. Chiếc mặt nạ này được cô nàng nhận xét giúp da căng bóng và trắng sáng hẳn hoi. Được biết, mặt nạ có chiết xuất từ thiên nhiên giúp bổ sung độ ẩm, cải thiện nếp nhăn, làm dịu da khô sần hiệu quả.

An Japan - Mặt nạ đất sét Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque và Mặt nạ thạch Sexy Look Pure Peach&Berry Jelly

An Japan cũng vừa chia sẻ món skincare yêu thích chính là siêu phẩm mặt nạ đất sét nhà Kiehl's. Tuy em nó có giá "chát" hơn các loại mặt nạ thông thường thế nhưng lại cho hiệu quả đỉnh của chóp khiến các tín đồ thấy mát lòng mát dạ, An Japan cho biết cô vốn thuộc team da dầu nên mặt nạ đất sét thực sự là cứu tinh vì giúp da sạch sâu, se khít lỗ chân lông, kiểm soát dầu nhờn, hỗ trợ giảm mụn đầu đen.

Nơi mua Kiehl's VN Giá: 895k/125ml

Ngoài mặt nạ đất sét đình đám trên, An Japan còn mê tít mặt nạ làm sáng da "ok lah" của Sexy Look nữa. Theo review của hot girl thì em này là mặt nạ dạng thạch đắp lên cực mát và thư giãn, là "best" của mùa hè. Mặt nạ có thành phần giàu enzyme từ trái cây giúp dưỡng sáng, cải thiện da xỉn màu và làm da mượt mà, căng khoẻ.



Nơi mua Shopee Giá sale: 175k

Yến Nhi - La Roche-Posay Hyalu B5 Serum

Có thể nói, La Roche-Posay Hyalu B5 Serum chính là một trong những gương mặt vàng của làng serum dưỡng ẩm. Đây đồng thời cũng là món skincare "chân ái" của Yến Nhi luôn. Cô cho biết đây là "em" serum lành tính, dịu da, giúp giảm kích ứng và đáng đồng tiền bát gạo. Không chỉ riêng Yến Nhi mà các tín đồ skincare cũng rất "tín" serum cấp ẩm đình đám vì đây là "vũ khí" lợi hại giúp da ẩm mềm, thẩm thấu nhanh vào da mà không để lại cảm giác nhờn rít.

Nơi mua La Roche-Posay VN Giá sale: 829k/30ml

Xoài Non - Son Romand Juicy Lasting Tint màu 20

Muốn shopping son rẻ mà chất lượng, bạn cứ tham khảo những món mà Xoài Non gợi ý thì yên tâm nhiều phần. Gần đây, cô nàng cũng vừa chia sẻ thỏi son tint bóng "xịn đét" là Romand Juicy Lasting Tint màu 20 - nâu cam gạch cực trendy. Chất son tint của Romand làm liêu xiêu các cô gái nhờ lên màu đẹp, rõ, giúp môi căng bóng, đầy đặn rất "cưng".

Nơi mua Shopee Giá sale: 145k

Khánh Linh - Son YSL The Slim Glow Matte màu 215

Thỏi son của Khánh Linh sẽ hợp với những cô nàng mê son high-end vì đây chính là YSL The Slim Glow Matte vô cùng sang, xịn, mịn. Màu son Khánh Linh tâm đắc là 215. Cô nàng cũng mô tả son lên môi rất đẹp và làm sáng da, chất son matte nhưng lớp finish lại có chút glowy nhẹ nhàng nên càng làm môi mọng xinh.

Nơi mua YSL VN Giá: 1050k

Ảnh: Internet