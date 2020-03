Điểm danh 17 outfit biểu diễn của hội idol bị netizen Hàn ghét cay ghét đắng, đến Black Pink cũng "dính chưởng"

Những idol Hàn vẫn thường được khen ngợi với hình ảnh hoàn hảo mọi lúc mọi nơi. Khi biểu diễn, họ cũng được stylist đầu tư chăm chút những bộ cánh cầu kỳ bắt mắt nhất. Vậy nhưng không phải lúc nào những bộ cánh này cũng hợp mắt netizen. Mới đây, trang Koreaboo vừa lên danh sách 17 outfit khi biểu diễn của hội idol bị netizen ghét cay ghét đắng, "đánh" dislike nhiều nhất. Black Pink, Twice hay Red Velveet cũng đều "dính chưởng".

1. Black Pink: DDU-DU DDU-DU tại Show! Music Core



Bị styilst dí cho bộ cánh màu hồng vừa rực rỡ lại sến súa, cũng may 4 mẩu Hắc Hường đều thần thái ngời ngời nên mới có thể "cân" được outfit khó cảm này.

2. (G)I-DLE: HANN tại Music Bank

Tương tự như Blach Pink, set đồ của (G)I-DLE trên sân khấu Music Core cũng không hề dễ diện, họa tiết rắc rối còn dễ khiến người diện trông dừ đi vài phần, nhưng cũng may họ vẫn “cân” được hết.

3. Red Velvet: "Zimzalabim" tại Show! Music Core

Stylist của Red Velvet vốn hiếm khi được khen ngợi, trên sân khấu Music Core, netizen lại một lần nữa được dịp thẳng tay dislike outfit của nhóm với những bộ cánh màu sắc sến súa, mix đồ khó ngấm.

4. TWICE: "Dance the Night Away" tại M! Countdown

Twice có đến 2 bộ cánh xuất hiện trong danh sách này. Công bằng mà nói thì trang phục của họ khá đẹp và ưng mắt nhưng vẫn bị netizen Hàn đánh dislike tơi tả, một bộ là khi biểu diễn Dance The Night Away...

5. TWICE: "Fancy" tại M! Countdown

... một bộ là khi Twice diễn Fancy.

6. OH MY GIRL: "The Fifth Season" on M! Countdown

Thật khó mà dành lời khen cho outfit của Oh My Girl với, từ màu sắc cho đến chất vải đều sến súa, khó cảm như trang phục đồ hàng của trẻ em mẫu giáo.

7. fromis_9: "Love Bomb" at MAMA

fromis_9 cũng bị stylist dí cho bộ cánh như trang phục biểu diễn của trẻ em.

8. Weki Meki: "LaLaLa" tại Inkigayo

Bộ cánh của Weki Weki tuy đồng bộ nhưng không thực sự ưng mắt.

9. CLC: "No" tại Show! Music Core

10. Somi: "Birthday" tại Inkigayo

Bộ cánh với nhiều họa tiết rối mắt không làm toát lên đẳng cấp của Somi, mà thậm chí còn khiến cô bị đánh giá "trông chẳng khác gì dancer".

11. NATURE: "I’m So Pretty" on M! Countdown

Dễ thấy các stylist thường cố tình chọn trang phục màu nổi cho idol để khi biểu diễn họ sẽ nổi bật nhất.

12. EXID: "I Love You" tại Music Bank

Diện vest đồng bộ nhưng có lẽ trang phục của EXID hơi rối rắm về khoản màu sắc nên không thực sự ưng mắt netizen.

13. IZ*ONE: "La Vie en Rose" tại Music Bank

Bộ cánh của IZ*ONE lại có phần khá "thường", nhưng street style hàng ngày chứ không có gì đặc biệt.

14. EVERGLOW: "Bon Bon Chocolat" tại M! Countdown

Vậy nhưng cũng chẳng thiếu những bộ cánh khá ưng mắt lại bị netizen dislike khó hiểu, bộ cánh của EVERGLOW là ví dụ.

15. Chungha: "Snapping" tại Show! Music Core

Trang phục của Chungha cũng bị đánh dislike thẳng tay.

16. BTS: “ON” tại Music Bank

Rõ ràng bộ cánh mà BTS đã diện trên sân khấu Music Bank khá "khó cảm" và không toát lên đẳng cấp idol hàng đầu của những chàng trai.

17. BTS: “Idol” tại M! Countdown

Trang phục trên sân khấu M! Countdown lại khá lòe loạt.

Nguồn: Korea Boo