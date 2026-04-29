Là một trong những minh tinh hàng đầu Cbiz, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện lớn, với hình ảnh lộng lẫy và nhan sắc nổi bật khó rời mắt. Tuy nhiên, tại sự kiện mới đây của Dior, mỹ nhân Tân Cương lại gây tranh luận khi xuất hiện với tạo hình chưa thực sự thuyết phục. Từ lựa chọn trang phục, kiểu tóc cho đến layout makeup đều bị nhận xét là thiếu điểm nhấn, thậm chí có phần “dìm” visual vốn rất sắc sảo của cô. Thậm chí, không ít ý kiến còn cho rằng chính nhan sắc nổi bật đã phải “gánh” toàn bộ outfit, cứu vãn phần nào diện mạo lần này của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại sự kiện của Dior. (Nguồn: Weibo)

Bộ váy mà Địch Lệ Nhiệt Ba lựa chọn lần này gây tranh cãi ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi tông xanh khá kén da, chất liệu dễ nhăn khiến diện mạo mất điểm chỉn chu. Thiết kế vốn đã nhiều chi tiết với phần draping xoắn ở eo, điểm nhấn nơ bản lớn cùng lớp voan xếp tầng lộ ra bên trong, nhưng lại thiếu sự tiết chế cần thiết khiến tổng thể trở nên nặng nề, rối mắt và không tôn lên được vóc dáng quyến rũ của nữ minh tinh. Khi đi cùng kiểu tóc uốn lọn cổ điển, diện mạo của đại sứ thương hiệu còn như bị cộng thêm vài tuổi, thiếu đi nét thanh thoát, sang trọng vốn là thế mạnh của cô. Minh tinh sinh năm 1992 hoàn thiện tạo hình với mẫu túi Dior Cigale bag màu trắng nhã nhặn.

Chiếc váy dìm dáng của Địch Lệ Nhiệt Ba. (Ảnh: Weibo)

Đặc biệt, yếu tố chính khiến tạo hình lần này của Địch Lệ Nhiệt Ba trông như... bà thím chính là ở khâu makeup. Layout lần này thiên về tông cá tính với điểm nhấn là lớp mắt ánh xanh, nhưng lại trở nên lạc quẻ so với trang phục điệu đà, nữ tính. Thay vì tôn lên đôi mắt sâu đặc trưng, sắc xanh phá cách cộng thêm việc nhấn mí làm cho đôi mắt nữ diễn viên trông khá mệt mỏi. Bên cạnh đó, phần chân mày dáng vuông, đậm nét càng làm gương mặt mỹ nhân Cbiz thiếu sự mềm mại, qua ống kính cam thường trở nên đứng tuổi.

Phần mắt trang điểm phá cách lệch pha hoàn toàn với tóc và tạo hình của nữ diễn viên.

Qua ống kính cam thường, gương mặt Địch Lệ Nhiệt trông đơ cứng, làn da cũng xỉn hơn hẳn. (Ảnh: Weibo)

Netizen không khen nổi tạo hình lần này của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Đáng nói, đây không phải lần đầu Địch Lệ Nhiệt Ba lựa chọn một thiết kế xanh khó nhằn xuất hiện tại show diễn của Dior. Trước đó, ngôi sao đình đám vẫn ghi điểm nhờ lựa chọn layout makeup phù hợp với đường nét gương mặt. Gam màu hồng ngọt ngào, son môi căng bóng kết hợp cùng tóc búi cao giúp tôn lên làn da trắng mịn và visual sắc sảo, sang chảnh của đại sứ thương hiệu. Tổng thể vì thế trở nên thanh thoát, rạng rỡ, hoàn toàn khác với diện mạo lần này khi cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều.