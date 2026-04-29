Nếu TikTok từng bị xem là “vùng đất” của thời trang nhanh và các trend mặc cho vui, thì Wisdom Kaye chính là ngoại lệ khiến định kiến đó phải… tự động “log out”. Không chỉ là một fashion TikToker/ influencer với hơn 14 triệu follower, anh đang dần trở thành một trong những gương mặt hiếm hoi bước được từ màn hình dọc 15 giây sang thế giới high fashion thực thụ - nơi vốn nổi tiếng khắt khe, kín cổng cao tường và không dễ “mở slot” cho bất kỳ ai.

Sinh năm 2001, Wisdom Kaye không bắt đầu với lợi thế hào nhoáng “con nhà nòi”, không có agency, hay được đào tạo bài bản về thời trang. Thứ anh có chỉ là gu thẩm mỹ cực kỳ nhạy bén, khả năng kể chuyện bằng outfit và một tinh thần thử nghiệm không giới hạn. Trong giai đoạn TikTok bùng nổ, khi nhiều nhà sáng tạo chạy theo trend với tiêu chí biến hình nhanh, gây sốc, dễ viral, Wisdom lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác: xây dựng từng concept thời trang như một buổi chụp editorial thu nhỏ. Không chỉ thế, tạp chí Vogue còn ưu ái gọi Gen Z này là “chàng trai mặc đẹp nhất TikTok”.

Nội dung của anh không đơn thuần là “before - after” mà giống như những câu chuyện có mở - thân - kết, với moodboard rõ ràng, layering phức tạp, cách phối đồ vượt xa level “mặc đẹp trên mạng”, và khả năng edit video "out trình". Từ aesthetic santorial, quý tộc châu Âu, cyberpunk, avant-garde cho đến những bộ outfit lấy cảm hứng từ anime hay lịch sử, Wisdom Kaye khiến người xem có cảm giác đang lướt một tạp chí thời trang hơn là xem TikTok giải trí. Chính điều này đã giúp anh tách mình ra khỏi “một biển” content na ná nhau trên nền tảng. Và cũng từ đây, các nhà mốt bắt đầu chú ý đến anh.

Không phải ngẫu nhiên mà It boy sinh năm 2001 nhanh chóng lọt vào radar của những cái tên lớn trong ngành. Khi anh xuất hiện tại các tuần lễ thời trang, đó không còn là câu chuyện “TikToker đi ké show” nữa.

Không dừng lại ở việc tham dự, anh còn xuất hiện trong các chiến dịch thời trang, editorial tạp chí và dần trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu. Điều khiến giới mộ điệu bất ngờ là cách Wisdom giữ được bản sắc cá nhân ngay cả khi làm việc với các nhà mốt lớn. Anh không biến mình thành “mannequin biết đi” cho brand, mà vẫn giữ được tinh thần sáng tạo rất riêng.

Một trong những yếu tố giúp Wisdom Kaye bước được vào high fashion chính là khả năng “hiểu thời trang” chứ không chỉ “mặc đẹp”. Anh biết cách sử dụng phom dáng, chất liệu, màu sắc để kể câu chuyện, và quan trọng hơn, biết cách đặt mình vào câu chuyện của từng bộ đồ. Ở TikTok, điều này thể hiện qua những video biến hóa đa dạng nhưng vẫn có logic thẩm mỹ rõ ràng. Còn khi bước ra ngoài đời thực, nó giúp anh hòa nhập vào hệ sinh thái thời trang một cách tự nhiên từ street style đến runway show, từ chiến dịch quảng cáo đến chụp hình tạp chí.

Năm 2024, Wisdom đã đạt được một cột mốc lớn trong sự nghiệp khi anh được mời tham dự Met Gala. It boy sinh năm 2001 đã diện trang phục của NTK Robert Wun và ngay lập tức ghi điểm trong lòng giới mộ điệu.

Đến năm 2025, Met Gala mang chủ đề “Superfine: Tailoring Black Style” - tôn vinh Black dandyism, trang phục người da màu. Đây là một aesthetic mà Wisdom theo đuổi từ rất lâu và nhiều người thậm chí cho rằng đây là “sân nhà” của anh, nơi anh có thể bùng nổ mạnh nhất. Tuy nhiên, Wisdom Kaye lại không được mời tham dự đêm Met Gala này.

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Wisdom Kaye cho biết: "Tôi không được mời tới Met Gala. Tôi biết các bạn rất muốn thấy tôi xuất hiện ở đó nên chỉ muốn thông báo trước với mọi người. Rất mong chờ được chiêm ngưỡng những màn thể hiện tuyệt đẹp của chủ đề 'phong cách da màu' vào ngày mai".

Ngay lập tức, bài đăng này của Wisdom nhận về vô số lượt quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều netizen đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng cũng như đòi công bằng cho anh. Không ít người còn bình luận rằng Met Gala năm nay đã "mất luôn một suất best dressed" chỉ vì không mời Wisdom Kaye - người vốn nổi tiếng với khả năng biến mọi outfit thành tác phẩm nghệ thuật sống động. Sự vắng mặt của anh được ví như thiếu đi mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh thời trang đa dạng của người da màu trên thảm xanh Met Gala 2025.

Câu chuyện này cũng vô tình phơi bày một sự thật khá thú vị: dù đã tiến rất gần đến high fashion, Wisdom Kaye vẫn chưa hoàn toàn được công nhận như một icon đúng nghĩa. Và đó cũng chính là ranh giới mong manh giữa influencer và fashion icon.

Thời trang cao cấp ngày nay có thể mở cửa cho influencer – nhưng không phải ai cũng được giữ lại. Bạn có thể được mời một lần vì độ viral, nhưng để trở thành “người của cuộc chơi”, bạn cần nhiều hơn thế: tư duy, chiều sâu và một bản sắc không thể thay thế.

Sau tất cả, Wisdom Kaye vẫn tiếp tục làm điều mà mình giỏi nhất: sáng tạo. Nội dung của anh ngày càng cinematic, concept phối đồ phức tạp hơn, gần với editorial hơn là social content. Anh không hạ mình xuống để hợp với nền tảng, mà kéo nền tảng lên gần với tiêu chuẩn của mình.

