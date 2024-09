Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp nhất Tuần lễ thời trang Paris

Ngày 27/9, Sohu đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba đã tới Paris, Pháp để tham dự show diễn của thương hiệu Dior. Nữ diễn viên là ngôi sao đầu tiên của Trung Quốc nhận được danh phận đại sứ toàn cầu của Dior. Mỹ nhân Tân Cương xuất hiện với bộ trang phục thanh lịch, quyến rũ mang phong cách vừa cổ điển vừa cá tính.

Ngay từ khi xuất hiện, Địch Lệ Nhiệt Ba đã được truyền thông Trung Quốc khen ngợi hết lời. Đồng thời, cô được được tạp chí Vogue bình chọn là ngôi sao châu Á duy nhất lọt vào danh sách "The best street style from the Paris Fashion Week SS2025 shows" (Phong cách đường phố đẹp nhất Tuần lễ thời trang Paris Xuân/Hè 2025). Chứng nhận này thể hiện tầm ảnh hưởng về thời trang của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba lọt top sao mặc đẹp nhất Paris Fashion Week.

Theo Sohu, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại được coi là "nữ hoàng thảm đỏ" thế hệ mới của Trung Quốc, thay thế đàn chị Phạm Băng Băng. Mỗi năm, giới giải trí Hoa ngữ diễn ra nhiều sự kiện, các ngôi sao đều cố gắng gây chú ý với những bộ lễ phục lộng lẫy nhất. Nhưng người được quan tâm lớn hơn cả là Địch Lệ Nhiệt Ba.



Nữ diễn viên thường xuyên là người quan trọng nhất, xuất hiện cuối cùng của sự kiện, khi cô chưa tới, nhiều khán giả ngóng trông Địch Lệ Nhiệt Ba tới mức còn có chủ đề nóng "Bao giờ Địch Lệ Nhiệt Ba mới xuất hiện".

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là ngôi sao chịu khó thay đổi phong cách, đồng thời có thể kiểm soát được nhiều kiểu trang phục. Do đó, mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ cô đều mang lại cảm giác mới mẻ khiến công chúng mong chờ.

Địch Lệ Nhiệt Ba mặc trang phục trong BST Dior Cruise 2025 của nhà mốt. Tạo hình của nữ diễn viên được khen sang trọng, có điểm nhấn.

Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao nữ có giá trị thương mại cao nhất giới giải trí Hoa ngữ.

Cô cũng là minh tinh nắm trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo nhất từ rượu, trang sức đắt đỏ, mỹ phẩm, đồ điện tử.

Được săn đón ở mảng thời trang, tuy nhiên trong nghề chính là diễn xuất Địch Lệ Nhiệt Ba đang gặp phải tình trạng trì trệ khó khăn. Nữ diễn viên đang tham gia phim cổ trang Mộ Tư Từ , nhưng trang phục của phim quá xấu khiến người hâm mộ của cô tức giận.

Hơn 50.000 người đã tiến hành tẩy chay phim. Đồng thời, một clip hậu trường cho thấy Địch Lệ Nhiệt Ba đã phản đối cách trang điểm quá đậm của nhân viên, nhưng không được để ý tới. Do đó, fan cho rằng Nhiệt Ba đang bị chính đoàn phim bắt nạt.

Truyền thông đánh giá kịch bản Mộ Tư Từ không mới mẻ, thiết lập nhân vật thiếu nét riêng đặc sắc. Đặc biệt, nhìn từ tạo hình dàn diễn viên, có vẻ dự án cũng không được đầu tư nhiều dù tập hợp dàn diễn viên trẻ tiếng tăm.

Bên cạnh đó, QQ nhận xét người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba lo lắng bởi hiệu quả chiếu các phim của mỹ nhân Tân Cương vài năm gần đây không tốt. Trong khi các đồng nghiệp cùng lứa như Dương Tử, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, thậm chí Cúc Tịnh Y, Ngô Cẩn Ngôn liên tiếp có tác phẩm gây tiếng vang, Địch Lệ Nhiệt Ba không chỉ bị chê diễn kém mà có phim thất bại liên tục như Ngự Giao Ký, Công tố tinh anh, An Lạc truyện ...

Địch Lệ Nhiệt Ba gặp khó khăn với dự án mới.

Nếu Mộ Tư Từ có hiệu quả phát sóng kém sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng nhận dự án tốt của Địch Lệ Nhiệt Ba, đặc biệt là khi cô không có khả năng đóng phim chính kịch vì diễn kém.