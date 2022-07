Đi mua sắm tại 3 cửa hàng "second-hand" đình đám Hà Nội: Mình tìm được nhiều mẫu sơ mi, váy hoa nhí siêu xinh giá từ 150k

Xu hướng sử dụng các món đồ second-hand ngày càng nhận được nhiều sự ưa chuộng của các bạn trẻ trong những năm gần đây. Lý do đồ second-hand ''bán chạy'' bởi chúng có kiểu dáng độc đáo, mẫu mã mới lạ, không ''đụng hàng'' và đặc biệt là giá thành cực rẻ. Tại Hà Nội, bạn có thể dễ dàng tìm mua những món đồ ''đã qua sử dụng'' khi ghé qua các khu chợ đồ cũ hoặc lựa chọn các cửa hàng chuyên cung cấp đồ second-hand có chọn lọc giúp bạn tìm mua đồ dễ và nhanh chóng hơn. Dưới đây là 3 cửa hàng second-hand ''quen mặt'' với nhiều bạn trẻ Hà thành mà bạn nên tham khảo.



Ghé 3 shop bán đồ second-hand đình đám tại Hà Nội

Vintage Boutique

Vintage Boutique là cái tên đã quá quen thuộc với nhiều chị em tại Hà Nội bởi độ nổi tiếng và mẫu mã sản phẩm mà shop mang lại. Phong cách thời trang mà Vintage Boutique cung cấp sẽ phù hợp với các chị em nữ tính và bánh bèo. Nổi bật phải kể đến các mẫu áo sơ mi lụa, áo blouse kiểu cách cho chị em diện đi làm. Bước vào cửa hàng của Vintage Boutique, bạn sẽ cảm thấy khá chóang ngợp trước số lượng quần áo nhiều vô kể trong không gian cửa hàng. Vì khá có tiếng thế nên lượng khách đến với shop cũng khá đông vì vậy việc tìm kiếm đồ sẽ khó hơn đôi chút.

Để có thể tìm mua được những mẫu váy áo đẹp và chuẩn style, bạn nên ghé qua Vintage Boutique vào các ngày cuối tuần vì hàng thường xuyên được cập nhật và bổ sung vào thời điểm này. Loanh quanh trong cửa hàng của Vintage Boutique, mình đã tìm được 2 mẫu áo blouse cực xinh xắn cho chị em tham khảo, đặc biệt là giá chỉ khoảng 150k - 180k thôi.

Các mẫu áo blouse hoa nhí style Hàn Quốc được bán khá nhiều tại shop. Em áo này có phần cổ tay xòe siêu tiểu thư. Giá bán của ''ẻm'' chỉ có 150k thôi

Vintage Boutique có nhiều mẫu xinh lắm, hầu hết chất liệu đều là vải lanh và lụa nên cực phù hợp để diện vào mùa hè. Mình còn tìm thêm được 1 mẫu nữa có giá 180k

The Mint

Nếu ghé đến The Mint, bạn sẽ không khỏi bất ngờ trước cách decor và trang trí của shop. Cửa hàng của The Mint được thiết kế khá thoáng mát và gọn gàng, đồ đạc được sắp xếp thành từng khu để khách hàng dễ dàng tìm kiếm. Shop cung cấp cả các mẫu áo sơ mi, áo phông, đồ jeans, váy dài,... với đa dạng mẫu mã. Đặc biệt, các mẫu váy dài tại The Mint mang đậm phong cách tối giản của Hàn và Nhật nên siêu độc lạ và thú vị. Tuy nhiên, tương tự như hầu hết các shop second-hand, đồ ở đây chỉ có 1 mẫu duy nhất nên chị em phải nhanh tay và nhanh mắt thì mới chọn được mẫu đẹp và rẻ.

Lướt qua một lượt, mình ghim ngay được em áo blouse siêu bánh bèo này cho chị em tham khảo. Mẫu này có giá 250k nha.

Em váy dáng suông này cực xinh xắn và thoải mái. Chị em có thể diện đi làm hay đi chơi cũng đều ổn nha. Mẫu này có giá bán 280k

Shop cũng có nhiều mẫu váy hoa xinh xắn. Em váy này thì đậm style retro cho nàng nào mê mệt phong cách này. Giá bán của em này khoảng 350k

Cửa Hàng Bách Hóa Số 26

Nằm trên con phố Đào Duy Từ, Cửa Hàng Bách Hóa Số 26 là một trong những tiệm second-hand nổi bật với phong cách thời trang cá tính đậm chất Âu Mỹ. Không gian shop được trang trí theo phong cách vintage như những cửa hàng Thrift Shop ở nước ngoài. Cửa Hàng Bách Hóa Số 26 chuyên nhập các mẫu áo sơ mi, áo khoác denim, áo phông với họa tiết độc đáo từ nước ngoài. Cửa hàng có khá nhiều khách Tây ghé đến vì mẫu mã đẹp, bắt mắt và cực kỳ độc. So với nhiều cửa hàng second-hand khác, mức giá tại Cửa Hàng Bách Hóa Số 26 nhỉnh hơn đôi chút nhưng đảm bảo bạn sẽ vô cùng hài lòng với chất liệu và độ độc lạ của quần áo tại đây.

Các mẫu áo sơ mi cộc tay đang được bày bán khá nhiều tại shop

Áo sơ mi cũng là mặt hàng được nhập về thường xuyên.

