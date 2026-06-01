Hôm nay (1/6), truyền thông và công chúng châu Á đang đồng loạt hướng sự chú ý về một trong những đám cưới được mong chờ nhất mùa hè 2026. Đó là hôn lễ cổ tích của thiên thần Victoria's Secret Hề Mộng Dao và thiếu gia sòng bạc Macau Hà Du Quân.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày trọng đại của cặp đôi được tổ chức tại một trang viên cổ kính rộng lớn ở Pháp. Dù địa điểm chính xác, không gian lễ cưới hay danh sách khách mời, phù dâu - phù rể vẫn được giữ kín đến phút chót, cặp đôi hào môn đã mở màn chuỗi sự kiện bằng một bữa tiệc tối chào mừng ấm cúng dành riêng cho gia đình và những người bạn thân thiết nhất.

Theo ghi nhận từ Vogue Hong Kong, đêm tiệc được dựng bên bờ biển thơ mộng, ngập tràn ánh nến và hoa tươi, tái hiện trọn vẹn tinh thần lãng mạn đặc trưng của nước Pháp. Trong số những vị khách đầu tiên xuất hiện có "bông hồng lai" đình đám Eileen Gu (Cốc Ái Lăng), người đến chung vui và gửi lời chúc phúc tới cô dâu chú rể.

Xuất hiện trong đêm tiệc riêng tư này, Hề Mộng Dao khiến công chúng khó lòng rời mắt với vóc dáng chuẩn siêu mẫu quốc tế. Cô lựa chọn một thiết kế màu xanh băng thanh lịch thuộc BST Dior Xuân/Hè 2026, kết hợp cùng trang sức cao cấp Graff, tạo nên tổng thể vừa quý phái vừa mềm mại. Bên cạnh người đẹp, Hà Du Quân cũng ghi điểm với bộ suit beige may đo riêng từ Brunello Cucinelli, theo đuổi tinh thần tối giản nhưng vẫn toát lên khí chất của một thiếu gia thế hệ mới.

Trước khi trở thành phu nhân của một trong những gia tộc quyền lực nhất châu Á, Hề Mộng Dao từng là siêu mẫu Trung Quốc nổi tiếng trên phạm vi toàn cầu. Sở hữu gương mặt sắc sảo đậm chất Á Đông cùng chiều cao 1,78m lý tưởng, người đẹp sinh năm 1989 từng lọt Top 50 siêu mẫu thế giới và là một trong số ít người mẫu gốc Hoa bước lên sàn diễn Victoria's Secret.

Thế nhưng chính nơi hào nhoáng nhất sự nghiệp lại mang đến cho cô khoảnh khắc thay đổi cả cuộc đời. Năm 2017, Victoria’s Secret Fashion Show lần đầu tổ chức show diễn ở châu Á, với địa điểm đặt tại trung tâm thời trang mới của thế giới - Thượng Hải, Hề Mộng Dao xuất hiện trong phần trình diễn A Winter Tale với thiết kế nội y kết hợp áo choàng dài thướt tha.

Chương trình năm ấy còn chứng kiến Trung Quốc lập kỷ lục về số lượng người mẫu tham dự với 7 cái tên, trong số đó có các gương mặt quen thuộc như Lưu Văn, Tần Thư Bồi, Hề Mộng Dao… Mỹ nhân sinh năm 1989 với cú ngã trời sõng soài năm ấy đã giáng vào sự nghiệp thời trang của cô một ký ức khó quên.

Không vướng cánh thiên thần quá khổ hay gặp sự cố phục trang, cú ngã vẫn xảy ra với Hề Mộng Dao theo cách không ai lường trước được. Dù nhanh chóng đứng dậy và hoàn thành phần trình diễn trong tiếng cổ vũ của khán giả, sự cố này lập tức trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế, kéo theo hàng loạt dự đoán rằng sự nghiệp người mẫu của cô đã chạm đến hồi kết.

Trớ trêu hơn, cư dân mạng Trung Quốc sau đó còn đào lại một cuộc trò chuyện cũ trên truyền hình. Khi được nữ diễn viên Trần Kiều Ân hỏi rằng sẽ làm gì nếu một ngày ngã trên sân khấu Victoria’s Secret, Hề Mộng Dao từng trả lời đầy chắc nịch: "Nếu thế thì em sẽ giải nghệ". Không ai ngờ câu nói vu vơ lúc đó lại trở thành một lời tiên tri kỳ lạ cho bước ngoặt lớn nhất cuộc đời cô.

Tuyên bố giải nghệ nếu té ngã ở sàn diễn VSFS và sự cố lịch sử của Hề Mộng Dao (Clip: TikTok).

Sau cú ngã làm rung chuyển truyền thông xứ Trung, Hề Mộng Dao thực sự bước sang một chương hoàn toàn khác của cuộc đời. Năm 2018, cô gặp gỡ Hà Du Quân - thiếu gia nổi tiếng của gia tộc họ Hà, con trai "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân. Chuyện tình "chị ơi anh yêu em" của họ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng bởi một bên là siêu mẫu quốc tế, một bên là thiếu gia giàu có, điển trai bậc nhất châu Á với IQ thiên tài và xuất thân trâm anh thế phiệt.

Từ một thiên thần Victoria's Secret tự do rong ruổi khắp các kinh đô thời trang, Hề Mộng Dao bước vào thế giới hào môn với những chuẩn mực và áp lực hoàn toàn khác. Sau 7 năm đồng hành với nhiều lời xì xầm xoay quanh cuộc sống gia đình, cặp đôi đã chứng minh mối quan hệ của họ không chỉ được xây dựng trên danh tiếng hay gia thế. Trải qua nhiều biến cố của gia tộc, nhiều lần phải điều chỉnh kế hoạch cưới hỏi, cùng nhau nuôi dạy hai con nhỏ, họ cuối cùng cũng hoàn thành lời hứa năm xưa bằng một hôn lễ cổ tích trên đất Pháp.

Với Hề Mộng Dao, Paris không đơn thuần là một địa điểm tổ chức đám cưới. Đây còn là thành phố gắn liền với hành trình từ một cô gái vô danh trở thành siêu mẫu quốc tế. Việc lựa chọn nước Pháp để mở ra chương mới của cuộc đời giống như một lời tri ân đầy lãng mạn dành cho thanh xuân của chính cô, nơi những vinh quang, vấp ngã và hạnh phúc cuối cùng đều hội tụ trong một cái kết đẹp như cổ tích.

Chín năm trước, cả thế giới dõi theo một cú ngã trên sàn diễn. Chín năm sau, cả Hồng Kông lại hướng mắt về nước Pháp để chứng kiến cái kết viên mãn của cô gái từng ngã giữa ánh đèn Victoria’s Secret năm nào.

Ảnh: IGNV