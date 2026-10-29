Đi khám tuổi xương, con được dự đoán cao 1m75, mẹ vẫn bắt bác sĩ "phải điều trị cho lên 1m80"

Tại phòng khám Nội tiết nhi của Bệnh viện trực thuộc số 3 Đại học Trịnh Châu, Trung Quốc, bác sĩ Vương Vĩ từng tiếp nhận một người mẹ đưa con trai đến chụp X-quang đánh giá tuổi xương. Kết quả cho thấy chiều cao dự đoán khi trưởng thành của cậu bé vào khoảng 1,75 m.

Vừa nghe kết quả, người mẹ lập tức yêu cầu: “Các bác sĩ phải điều trị cho con tôi cao được 1,8 m”. Chị còn nói: “Nếu không điều trị, sau này cao có 1,75 m thì biết nhìn mặt ai?”.

Qua thăm khám và đánh giá, cậu bé không có vấn đề bệnh lý nào. Tuy nhiên, người mẹ vẫn cho rằng trẻ em bây giờ đều cao, con chỉ đạt 1,75 m sẽ không nổi bật khi đứng giữa đám đông, sau này chịu thiệt cả khi tìm việc lẫn tìm bạn đời.

Bác sĩ Vương Vĩ đã dành nhiều thời gian giải thích rằng cậu bé đang phát triển bình thường. Việc dùng thuốc để cố tăng thêm chiều cao cho một đứa trẻ khỏe mạnh có thể khiến trẻ phải đối mặt với những rủi ro không cần thiết.

Kỳ vọng về chiều cao của con ngày càng tăng

Số liệu trong Thông cáo giám sát thể chất quốc dân toàn quốc lần thứ sáu của Trung Quốc cho thấy nam giới từ 20 đến 24 tuổi có chiều cao trung bình là 173,7 cm.

Như vậy, mức chiều cao dự đoán 1,75 m của cậu bé vẫn cao hơn mức trung bình này, không thể coi là thấp, càng không đến mức khiến con “không dám nhìn mặt ai” như người mẹ lo lắng.

Những năm gần đây, bác sĩ Vương Vĩ nhận thấy kỳ vọng của nhiều phụ huynh về chiều cao của con ngày càng lớn.

“Trước đây, cha mẹ mong con trai cao 1,7 m, rồi đến 1,75 m. Bây giờ, có người vừa đến đã yêu cầu con phải cao 1,8 m”, bác sĩ chia sẻ.

Ông nhấn mạnh thuốc có thể gây tác dụng không mong muốn, trong khi một cơ thể khỏe mạnh quan trọng hơn chiều cao rất nhiều.

Tại phòng khám, không ít phụ huynh sốt ruột chỉ vì tháng này con cao chậm, thấp hơn bạn cùng bàn 2 cm hoặc kết quả tuổi xương chênh một năm so với tuổi thực.

Đừng chỉ nhìn con cao bao nhiêu, hãy theo dõi con tăng trưởng thế nào

“Trẻ không tăng chiều cao với tốc độ đều đặn”, bác sĩ Vương Vĩ giải thích.

Có trẻ cao nhanh vào mùa xuân, có trẻ lại tăng chiều cao nhiều hơn vào mùa thu, mùa đông. Vì thế, mức tăng trong một thời gian ngắn chưa đủ để đánh giá quá trình phát triển của con. Nếu chưa yên tâm, cha mẹ có thể theo dõi mức tăng chiều cao trung bình trong ba tháng.

Bác sĩ cũng nhắc phụ huynh cần chú ý đến tốc độ tăng trưởng, tức là mỗi năm con cao thêm bao nhiêu, thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào con số chiều cao tại một thời điểm.

Các mốc tăng trưởng được bác sĩ nêu gồm:

Từ 3 tuổi đến trước dậy thì: Trẻ tăng khoảng 6–7 cm mỗi năm là bình thường. Nếu một năm tăng chưa đến 5 cm, cha mẹ nên đưa con đi kiểm tra, ngay cả khi chiều cao hiện tại vẫn nằm trong giới hạn bình thường.

Khi bước vào tuổi dậy thì: Trẻ thường tăng khoảng 7–10 cm mỗi năm. Nếu một năm tăng chưa đến 6 cm, cha mẹ cũng cần lưu ý.

Nguồn: Sohu